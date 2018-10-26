Не в мае, так в ноябре. Первый полёт Ми-38Т запланировали на конец осени

Первый полет нового транспортно-десантного вертолета Ми-38Т запланирован на ноябрь этого года, заявил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по продажам военной вертолетной техники Владислав Савельев, передает ТАСС.Как сообщили в холдинге, транспортно-десантный вертолет нового поколения Ми-38Т уже подготовлен к первому полету и создатели вертолета рассчитывают поднять его в воздух уже в ноябре этого года. Ранее сообщалось, что первый вертолет, созданный для военных, поднимется в небо в мае 2018 года, а к концу года планировалась передача первого вертолета Минобороны РФ. Затем сроки передачи вертолета военным были сдвинуты вправо на 2019 год. В марте 2018 года на Казанском вертолетном заводе началась агрегатная сборка первого серийного вертолета Ми-38Т.Напомним, что Ми-38Т является военной версией Ми-38. Он занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26. Все агрегаты и комплектующие в Ми-38Т - российского производства, предусмотрена установка средств связи для военных нужд и дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета. Вертолет оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В отечественного производства и интегрированным цифровым пилотажно- навигационным комплексом. Может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета, а также для полетов над водной поверхностью