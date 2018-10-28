Пожалуйста, забудьте о наших преступлениях, мы больше так не будем!

В июле парламент принял законопроект о создании Отдела исторических расследований. Его задача – начать следствие по всем случаям убийств гражданских лиц во время ирландского конфликта второй половины XX века.В конце октября восемь членов Консервативной партии обратились к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой отклонить законопроект, поскольку привлекать к суду британских военнослужащих, которым сейчас уже больше семидесяти лет, как минимум неэтично. Они не могли не выполнить приказ подавить силой восстание в Северной Ирландии.Через месяц об несостоявшихся расследованиях никто не вспомнит, но это уже и не будет нужно. Главные цели мероприятия достигнуты: британцев отвлекли от темы Брексита, который станет катастрофой для страны, а Тереза Мэй сделала реверанс в сторону вооруженных сил Великобритании. Может быть, теперь ее рейтинги среди военнослужащих возрастут, несмотря на проблемы в армии.А самое главное, за ширмой выдуманного беспокойства о жертвах событий в Дерри и Ольстере можно спрятать настоящие преступления. А заодно сделать вид, что их и вовсе не было.11 октября передачу на радио LBC вел известный британский телеведущий Ник Феррари. Он и гость программа Хаким Эйди, профессор истории Африки, обсуждали предложение лидера оппозиции Джереми Корбина поменять школьную программу по истории.В ходе обсуждения Хаким Эйди сказал: «Школьный подход к обучению истории очень узок, и ученики плохо понимают, каков мир, в котором они живут. Они не понимают историю Великобритании, не знают о ее участии в преступлениях против человечества вроде колониализма, торговли африканцами и так далее».Телеведущий Ник Феррари попытался доказать профессору, что колониализм – это не преступление. Он считает, что благодаря Соединенному Королевству в Индии перестали сжигать вдов после смерти их мужей.Что ж, на это есть что возразить. Во-первых, традиция жива по сей день. Есть ли заслуга Британии в том, что все больше людей считают сжигание женщин дикостью, или это следствие общей глобализации?Во-вторых, Нику Феррари хорошо бы вспомнить, например, чем обернулась британская колонизация для Бенгалии (историческая область Индии). Это тот самый случай, когда история как наука служит в угоду действующей власти. Учебники рассказывают о том, что до прихода англичан в Бенгалии правили жестокие деспоты, которые не заботились о людях. Англичане же принесли Бенгалии «хорошую власть» и «господство закона». Колонизаторская политика англичан привела к тому, что в индийском регионе стала невозможной ловля рыбы и торговля с соседними странами, а почти весь урожай риса ежегодно уезжал к британским берегам. Вкупе с огромной инфляцией Бенгалия стала беднее, чем когда-либо в своей истории, и именно при английской власти впервые испытала голод.Очень похоже на то, что проделывают США со странами Ближнего Востока: вторгаются в жизнь неплохо устроенного государства со своими традициями и богатой историей, разрушают ее экономическую и политическую жизнь, меняют власть и оставляют целый народ жить в нищете. Зато торжество демократии состоялось.Впрочем, схожесть английских и американских методов не удивляет: как говорится, от осинки не родятся апельсинки.