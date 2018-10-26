В Киеве "возмущены" заявлением замглавы миссии ОБСЕ Хуга

А Верховной Раде Украины разнесли "в пух и в прах" заявление замглавы миссии ОБСЕ Александра Хуга о том, что наблюдатели организации не обнаружили в Донбассе доказательств российского присутствия. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко вообще назвала заявление Хуга "ущербным и неудачным", заявив, что на Донбассе каждый день "эту российскую технику наблюдают".Ранее замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг в интервью изданию Foreign Policy заявил, что миссия ОБСЕ не увидела на Донбассе прямых доказательств присутствия российской армии, хотя члены миссии видели на территории Донбасса людей в куртках с обозначением российской армии, но такие куртки продаются во всех магазинах на территории Донецкой и Луганской народных республик. Позднее журнал данное интервью удалил, заявив, что "оно не передавало ту точку зрения, которую Хуг хотел обозначить".В ответ на данное интервью первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко назвала заявление Хуга "ущербным и неудачным", высказав надежду, что "это неудачно сформулированная фраза, а не позиция". Она утверждает, что миссия ОБСЕ чуть ли не каждую неделю фиксирует в Донбассе "российскую технику, которую не купишь на базаре", но привести доказательства как всегда не смогла.Ранее в Москве заявили, что все заявления Киева о чуть ли не ежедневных поставках техники и боеприпасов на территорию Донбасса, являются "абсолютной чушью".