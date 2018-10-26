В МО РФ назвали сроки передачи комплексов «Тор-М2ДТ» Северному флоту
Первый дивизион арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» будет передан подразделению противовоздушной обороны Северного флота в ноябре текущего года, передает ТАСС сообщение начальника войсковой ПВО Александра Леонова.
Леонов уточнил, что передача комплексов будет осуществлена в третьей декаде ноября на территории 726-го учебного центра войсковой ПВО в городе Ейске.
После передачи ЗРК личному составу зенитного дивизиона предстоит пройти переобучение, и выполнить боевые стыковочные стрельбы.
По словам Леонова, на сегодняшний день ЗРК малой дальности «Тор-М2» является в своем классе наиболее эффективным средством борьбы со всеми типами воздушных целей, в том числе малозаметными беспилотниками, выполненными с применением технологии стелс, и атакующими элементами высокоточных вооружений.
«Тор-М2ДТ» является арктической версией ЗРК «Тор-М2», установленной на двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-30М. Машины обладают прекрасной проходимостью, способны преодолевать рвы и водные преграды, сохраняют работоспособность при температуре воздуха минус 50Сº и ниже. Предназначен для решения задач ПВО на уровне дивизионного звена.
Комплекс может работать как в ручном режиме, так и автоматическом. Перевод из походного в боевое положение осуществляется за 3 минуты. Время реакции «Тора» – от 8 до 12 секунд.
Леонов уточнил, что передача комплексов будет осуществлена в третьей декаде ноября на территории 726-го учебного центра войсковой ПВО в городе Ейске.
После передачи ЗРК личному составу зенитного дивизиона предстоит пройти переобучение, и выполнить боевые стыковочные стрельбы.
По словам Леонова, на сегодняшний день ЗРК малой дальности «Тор-М2» является в своем классе наиболее эффективным средством борьбы со всеми типами воздушных целей, в том числе малозаметными беспилотниками, выполненными с применением технологии стелс, и атакующими элементами высокоточных вооружений.
«Тор-М2ДТ» является арктической версией ЗРК «Тор-М2», установленной на двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-30М. Машины обладают прекрасной проходимостью, способны преодолевать рвы и водные преграды, сохраняют работоспособность при температуре воздуха минус 50Сº и ниже. Предназначен для решения задач ПВО на уровне дивизионного звена.
Комплекс может работать как в ручном режиме, так и автоматическом. Перевод из походного в боевое положение осуществляется за 3 минуты. Время реакции «Тора» – от 8 до 12 секунд.
- Использованы фотографии:
- bastion-karpenko.ru/А.В Карпенко, Минобороны РФ