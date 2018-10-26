Действуй, сестра! Британским женщинам разрешили служить во всех родах войск

Глава оборонного ведомства Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон объявил сегодня о том, что британские женщины с этого момента могут проходить службу во всех родах войск, включая силы спецназначения. Он также отметил, что этот день является важнейшим событием в истории вооружённых сил Великобритании.В частности, министр обороны сказал, что женщины уже более ста лет безупречно проходят службу в британской армии, выполняя поставленные перед ними жизненно важные задачи, и пришло время "отказаться от гендерной дискриминации".По его словам, впервые за всю историю Великобритании, состав вооружённые сил будет определяться не половой принадлежностью военных, а их способностями.Гэвин Уильямсон уверен, что открытость всех родов войск для представительниц женского пола не только сделает британскую армию «более современнымс равными возможностями», но и обеспечит мобилизацию подходящих людей на подходящие позиции.Однако Минобороны пока не предоставило сведения о количестве женщин, которые хотели бы стать военнослужащими боевых подразделений или спецназа.Между тем, не все военные специалисты одобряют планы британского оборонного ведомства по предоставлению возможности женщинам служить в «горячих точках», считая это глупостью, которая может привести к снижению боеспособности пехоты и обороноспособности страны.