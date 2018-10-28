Перспективная китайская БМПТ. Реальный образец или всего лишь рисунок?
К настоящему времени серийное производство боевых машин поддержки танков / боевых машин огневой поддержки было запущено только в нашей стране. Некоторые другие государства проявляют интерес к этой концепции, но реальные результаты пока отсутствуют. В «клуб» создателей БМПТ / БМОП планирует вступить Китай. На днях стало известно, что одно из китайских оборонных предприятий разрабатывает свой вариант специализированной бронемашины, способной нести ряд вооружений для борьбы с танками или иными целями. Впрочем, пока ситуация выглядит сложнее.
В начале ноября в г. Чжухай должна стартовать очередная военно-техническая выставка AirShow China, в ходе которой китайская промышленность планирует показать новейшие образцы своей разработки. Участники выставки уже готовят свои стенды и экспозиции, и не так давно в зарубежной прессе и блогах появились первые фотографии этого процесса. Среди прочих экспонатов выставки большой интерес представляет рекламный плакат, посвященный одной из перспективных управляемых ракет.
Перспективная ракета и ее носители. Наибольший интерес представляет боевая машина поддержки танков
Согласно этой рекламе, армия может приобрести управляемые ракеты китайского производства, по характеристикам и возможностям похожие на известные израильские изделия Spike. Такое оружие может применяться с переносной пусковой установкой. Кроме того, возможно создание самоходной боевой машины на шасси автомобиля или интеграция новых ракет в комплекс вооружения БМПТ. Любопытно, что изображенная на плакате машина огневой поддержки ранее нигде не демонстрировалась и не фигурировала. Таким образом, речь может идти о первом показе перспективного образца, пусть даже и нарисованного.
Новая китайская БМПТ пока известна по единственному рисунку, что может быть поводом для понятных подозрений. Вполне возможно, что боевая машина такого облика не существует и не разрабатывается. Она может быть плодом фантазии художника, от которого требовалось изобразить разные носители новых ракет. В то же время, нарисованный образец выглядит весьма реалистично, а кроме того, он не противоречит известным данным о китайских планах по развитию сухопутных войск.
Представленный образец боевой бронированной машины заметным образом отличается от другой китайской техники. При этом он некоторыми своими особенностями похож на российские БМПТ. Так, машина построена на базе доработанного серийного танкового шасси и оснащена совершенно новой башней с различным вооружением. Преимущества такой архитектуры очевидны, и потому китайские инженеры не стали тратить время на поиск совершенно новых идей и решений.
Плакат показывает, что китайская БМПТ / БМОП основывается на доработанном шасси среднего танка «Тип 59». Последний был создан в конце пятидесятых годов и представлял собой незначительно измененную лицензионную версию советского среднего танка Т-55. Производство машин «Тип 59» продолжалось до конца тридцатых годов, и за это время китайская армия получила около 6 тыс. таких танков. Примерно половина построенной техники до сих пор остается в частях, однако моральное и физическое устаревание резко сокращает ее потенциал. Впрочем, старые танки, отремонтировав и перестроив, можно использовать в качестве базы для новых боевых машин.
Основой новой БМПТ является танковое шасси, лишенное башни. Кроме того, для размещения всех необходимых устройств необходима серьезная переработка верхней части корпуса. Вместо штатных агрегатов предлагается монтировать новую подбашенную коробку большей высоты. Это влечет за собой переделку бронирования с сокращением габаритов верхней лобовой детали корпуса. Спереди на новой коробке-надстройке предусматриваются смотровые приборы для экипажа. Сверху на ней располагается невысокий конический кожух, прикрывающий погон башни.
По всей видимости, внутреннее оснащение корпуса должно дорабатываться с использованием современных компонентов, способных повысить основные характеристики. В базовой конфигурации танк «Тип 59» оснащался дизельным двигателем мощностью 520 л.с. В новом проекте может использоваться силовая установка со схожими либо с повышенными параметрами. Кардинальная перестройка трансмиссии не требуется.
Изображенная БМПТ сохранила характерную ходовую часть базового танка. На каждом борту присутствует по пять опорных катков с торсионной подвеской. Имеется узнаваемый увеличенный промежуток между первой и второй парами катков. Компоновка ходовой части прежняя и предусматривает привод движителя с задними ведущими колесами.
Очевидно, что наибольший интерес в новом китайском проекте представляет оригинальная башня с набором различного вооружения. Непосредственно на погоне корпуса располагается купол башни характерной формы. Нижняя часть башни образована деталью в виде перевернутого усеченного конуса, и на ней помещаются прочие агрегаты бронирования и целевого оборудования. Вероятно, компактная башня выполнена необитаемой и полностью управляется при помощи дистанционных систем.
В центральной части башни помещается орудийная установка традиционной конструкции. По всей видимости, на ней монтируется автоматическая пушка калибром 30 мм. Ствол орудия помещен внутри фермы-кожуха, предотвращающей его колебания во время стрельбы. Вероятно, на одной установке с пушкой размещается спаренный пулемет нормального калибра. На крыше башни, в непосредственной близости от ствольного вооружения, находятся несколько дымовых гранатометов для стрельбы в переднюю полусферу.
Подобно российским БМПТ, китайский образец несет ракетное вооружение. При этом в его случае речь идет как о применении управляемых и неуправляемых систем разных типов. За счет этого, вероятно, предполагается повысить огневую мощь и расширить круг решаемых задач. Действительно, на поле боя могут встречаться определенные цели, против которых пушка бесполезна, а управляемые ракеты – избыточны и невыгодны. В таком случае оптимальным средством поражения становятся реактивные снаряды.
На бортах башни предлагается крепить две комбинированные пусковые установки для ракет разных типов. Установка представляет собой прямоугольный блок с несколькими продольными трубами-направляющими. Есть основания полагать, что установки должны оснащаться приводами вертикальной наводки, позволяющими эффективно использовать неуправляемые ракеты. Горизонтальное наведение осуществляется поворотом всей башни вокруг вертикальной оси.
Верхняя половина пусковой установки отдается под десяток направляющих для ракет малого калибра. Они располагаются в два горизонтальных ряда по пять труб в каждом. Точные сведения на этот счет отсутствуют, но, вероятно, машина поддержки танков сможет использовать какие-либо из существующих неуправляемых ракет с требуемыми габаритами. Общий боекомплект двух пусковых установок башни состоит из 20 реактивных снарядов. Возможность перезарядки установок в боевой обстановке отсутствует.
Нижняя половина прямоугольного корпуса отдается под пару направляющих для управляемых ракет либо под монтаж транспортно-пусковых контейнеров. Вполне возможно, что такая пусковая установка позволяет использовать ракеты разных типов с отличающимися возможностями. Боекомплект включает четыре управляемые ракеты. Пополнение готового к применению боекомплекта в боевой обстановке силами экипажа исключается.
Китайская БМПТ / БМОП отличается характерной компоновкой средств наблюдения и наведения вооружения. Один из блоков оптико-электронной аппаратуры размещен на крыше башни и значительно поднят над ней. Такой вариант установки приборов определенным образом увеличивает сектор наблюдения и сокращает мертвые зоны вблизи машины. В то же время, он увеличивает размеры фронтальной проекции и приводит к дополнительным рискам поражения машины либо отдельных ее компонентов.
Есть основания полагать, что в новом проекте используются традиционные для современной бронетехники устройства управления огнем, доработанные в соответствии со спецификой перспективного образца. Члены экипажа, находясь внутри корпуса, должны работать со средствами дистанционного управления, осуществляющими непосредственный контроль над башней. В их распоряжение должны поступить пульты с экранами и необходимыми органами управления. Система управления огнем должна обеспечивать применение пушки и пулемета, а также контролировать наведение ракет всех типов.
Состав экипажа неизвестен, но можно предполагать, что в него должны входить три человека: водитель, командир и наводчик-оператор. Наличие надстройки корпуса и малые габариты башни намекают на то, что все члены экипажа располагаются внутри корпуса, под защитой сравнительно мощного бронирования. Доступ в обитаемый отсек, по-видимому, обеспечивается несколькими люками в крыше. Двое членов экипажа, находящиеся в передней части обитаемого отсека, имеют собственные смотровые приборы в лобовом листе.
***
Даже при отсутствии полноценного списка тактико-технических характеристик, есть возможность примерно оценить боевые и эксплуатационные качества перспективного китайского образца. В первую очередь, необходимо отметить весьма удачную архитектуру машины, предусматривающую использование готового шасси. Такой подход позволяет сэкономить на производстве новых агрегатов и сократить общую стоимость серийной техники.
Впрочем, здесь кроется и существенный недостаток в виде слабого бронирования корпуса. Танк «Тип 59» имеет исключительно гомогенное бронирование с максимальной толщиной детали 100 мм. Подобные бронепреграды не представляют особой сложности для современных противотанковых средств. Как следствие, реальная живучесть БМПТ на базе устаревшего танка может оказаться недостаточной.
Важнейшая особенность образца – многоканальность по целям с возможностью выбора оптимального вооружения. На общей башне собраны пушка, пулемет, реактивные снаряды и противотанковые ракеты. Таким образом, экипаж получает возможность атаковать конкретную цель с применением наиболее эффективного в ее случае оружия. Также необходимо отметить, что разные виды бортового вооружения отличаются дальностью и точностью стрельбы.
Используя эти особенности комплекса вооружения, можно создать некое подобие эшелонированной обороны. На максимальных дальностях следует применять управляемые ракеты, после чего в дело должны вступать пушка и реактивные снаряды. Пулемет оказывается оружием ближнего боя, предназначенным для борьбы с незащищенными целями или с живой силой. Нельзя не отметить, что с подобной точки зрения китайский проект БМПТ / БМОП оказывается похожим на российские разработки семейства «Терминатор». Однако не следует удивляться этому. Китайский образец, скорее всего, разрабатывался не без оглядки на российские машины.
Естественно, нельзя не сравнить китайскую разработку с ее российскими «прародителями». Эти машины относятся к одному классу и призваны решать одинаковые задачи, но даже при существующем дефиците информации можно представить, что российские БМПТ семейства «Терминатор» имеют самые серьезные преимущества перед китайским образцом. Прежде всего, они ценны тем, что уже строятся серийно в интересах армии. Как следствие, от них куда больше пользы, чем от нарисованной машины.
Если рассматривать только технический облик бронетехники разных стран, то и здесь преимущества остаются за российскими образцами. «Терминаторы» строятся на шасси современных танков Т-72 и Т-90. Благодаря этому они имеют высокую подвижность и полноценную противоснарядную защиту. Лобовая часть шасси того или иного типа несет комбинированную преграду, дополненную блоками динамической защиты. Очевидно, что подбить российскую БМПТ / БМОП гораздо труднее, чем китайскую.
Комплексы вооружения техники заметно отличаются и могут показывать преимущества друг перед другом. Тем не менее, в сумме имеет место определенный перевес в пользу «Терминаторов». Российские машины комплектуются сразу двумя автоматическими пушками, а первые их модификации также несут пару автоматических гранатометов. Такой комплекс ствольного вооружения отличается от китайского повышенной огневой мощью и возможностью одновременного обстрела сразу трех целей.
Характерной чертой китайской БМПТ является наличие пусковых установок для неуправляемых ракет. Это дает некоторый прирост огневой мощи и позволяет уничтожать определенные цели, но правильность такого подхода может быть темой отдельного спора. Следует признать, что во многих ситуациях ограниченное количество реактивных снарядов будет менее эффективным в сравнении с парой автоматических пушек. Последние, уступая в могуществе отдельного снаряда, имеют преимущества в виде скорострельности, боезапаса и точности огня.
Выходит, что российские образцы семейства «Терминатор», появившиеся в течение двух последних десятилетий, имеют преимущества перед новейшим китайским аналогом. Значительная разница в возрасте нескольких машин не приводит к ожидаемым последствиям, и более новый образец не оказывается более удачным или эффективным.
Следует напомнить, что перспективная боевая машина поддержки танков / боевая машина огневой поддержки китайской разработки пока фигурировала только на рекламном плакате нового ракетного комплекса. Этот факт приводит к подозрениям и сомнениям, хотя и не исключает полностью возможность существования реального проекта. Предложенный облик бронемашины выглядит логичным и правдоподобным, а кроме того, реалистичен в контексте модернизации парка бронетехники китайской армии. Наконец, он позволяет военным получить новый образец техники с особыми возможностями, сэкономив на его производстве.
Пока нельзя с уверенностью говорить и статусе новой китайской БМПТ. На рекламном плакате мог быть изображен как реальный образец, так и очередная «фантазия на тему». Возможно, ситуация прояснится чуть позже – в ходе будущей выставки AirShow China 2018. Пока ведется подготовка к этому мероприятию, и производители продукции военного назначения не торопятся раньше времени раскрывать свои секреты. Открытие выставки намечено на 6 ноября, и тогда же стоит ожидать новости о перспективных образцах.
По материалам:
https://rg.ru/
https://viettimes.vn/
https://twitter.com/OedoSoldier/
https://andrei-bt.livejournal.com/
http://noticia-final.blogspot.com/
В начале ноября в г. Чжухай должна стартовать очередная военно-техническая выставка AirShow China, в ходе которой китайская промышленность планирует показать новейшие образцы своей разработки. Участники выставки уже готовят свои стенды и экспозиции, и не так давно в зарубежной прессе и блогах появились первые фотографии этого процесса. Среди прочих экспонатов выставки большой интерес представляет рекламный плакат, посвященный одной из перспективных управляемых ракет.
Перспективная ракета и ее носители. Наибольший интерес представляет боевая машина поддержки танков
Согласно этой рекламе, армия может приобрести управляемые ракеты китайского производства, по характеристикам и возможностям похожие на известные израильские изделия Spike. Такое оружие может применяться с переносной пусковой установкой. Кроме того, возможно создание самоходной боевой машины на шасси автомобиля или интеграция новых ракет в комплекс вооружения БМПТ. Любопытно, что изображенная на плакате машина огневой поддержки ранее нигде не демонстрировалась и не фигурировала. Таким образом, речь может идти о первом показе перспективного образца, пусть даже и нарисованного.
Новая китайская БМПТ пока известна по единственному рисунку, что может быть поводом для понятных подозрений. Вполне возможно, что боевая машина такого облика не существует и не разрабатывается. Она может быть плодом фантазии художника, от которого требовалось изобразить разные носители новых ракет. В то же время, нарисованный образец выглядит весьма реалистично, а кроме того, он не противоречит известным данным о китайских планах по развитию сухопутных войск.
Представленный образец боевой бронированной машины заметным образом отличается от другой китайской техники. При этом он некоторыми своими особенностями похож на российские БМПТ. Так, машина построена на базе доработанного серийного танкового шасси и оснащена совершенно новой башней с различным вооружением. Преимущества такой архитектуры очевидны, и потому китайские инженеры не стали тратить время на поиск совершенно новых идей и решений.
Плакат показывает, что китайская БМПТ / БМОП основывается на доработанном шасси среднего танка «Тип 59». Последний был создан в конце пятидесятых годов и представлял собой незначительно измененную лицензионную версию советского среднего танка Т-55. Производство машин «Тип 59» продолжалось до конца тридцатых годов, и за это время китайская армия получила около 6 тыс. таких танков. Примерно половина построенной техники до сих пор остается в частях, однако моральное и физическое устаревание резко сокращает ее потенциал. Впрочем, старые танки, отремонтировав и перестроив, можно использовать в качестве базы для новых боевых машин.
Основой новой БМПТ является танковое шасси, лишенное башни. Кроме того, для размещения всех необходимых устройств необходима серьезная переработка верхней части корпуса. Вместо штатных агрегатов предлагается монтировать новую подбашенную коробку большей высоты. Это влечет за собой переделку бронирования с сокращением габаритов верхней лобовой детали корпуса. Спереди на новой коробке-надстройке предусматриваются смотровые приборы для экипажа. Сверху на ней располагается невысокий конический кожух, прикрывающий погон башни.
По всей видимости, внутреннее оснащение корпуса должно дорабатываться с использованием современных компонентов, способных повысить основные характеристики. В базовой конфигурации танк «Тип 59» оснащался дизельным двигателем мощностью 520 л.с. В новом проекте может использоваться силовая установка со схожими либо с повышенными параметрами. Кардинальная перестройка трансмиссии не требуется.
Изображенная БМПТ сохранила характерную ходовую часть базового танка. На каждом борту присутствует по пять опорных катков с торсионной подвеской. Имеется узнаваемый увеличенный промежуток между первой и второй парами катков. Компоновка ходовой части прежняя и предусматривает привод движителя с задними ведущими колесами.
Очевидно, что наибольший интерес в новом китайском проекте представляет оригинальная башня с набором различного вооружения. Непосредственно на погоне корпуса располагается купол башни характерной формы. Нижняя часть башни образована деталью в виде перевернутого усеченного конуса, и на ней помещаются прочие агрегаты бронирования и целевого оборудования. Вероятно, компактная башня выполнена необитаемой и полностью управляется при помощи дистанционных систем.
В центральной части башни помещается орудийная установка традиционной конструкции. По всей видимости, на ней монтируется автоматическая пушка калибром 30 мм. Ствол орудия помещен внутри фермы-кожуха, предотвращающей его колебания во время стрельбы. Вероятно, на одной установке с пушкой размещается спаренный пулемет нормального калибра. На крыше башни, в непосредственной близости от ствольного вооружения, находятся несколько дымовых гранатометов для стрельбы в переднюю полусферу.
Подобно российским БМПТ, китайский образец несет ракетное вооружение. При этом в его случае речь идет как о применении управляемых и неуправляемых систем разных типов. За счет этого, вероятно, предполагается повысить огневую мощь и расширить круг решаемых задач. Действительно, на поле боя могут встречаться определенные цели, против которых пушка бесполезна, а управляемые ракеты – избыточны и невыгодны. В таком случае оптимальным средством поражения становятся реактивные снаряды.
На бортах башни предлагается крепить две комбинированные пусковые установки для ракет разных типов. Установка представляет собой прямоугольный блок с несколькими продольными трубами-направляющими. Есть основания полагать, что установки должны оснащаться приводами вертикальной наводки, позволяющими эффективно использовать неуправляемые ракеты. Горизонтальное наведение осуществляется поворотом всей башни вокруг вертикальной оси.
Верхняя половина пусковой установки отдается под десяток направляющих для ракет малого калибра. Они располагаются в два горизонтальных ряда по пять труб в каждом. Точные сведения на этот счет отсутствуют, но, вероятно, машина поддержки танков сможет использовать какие-либо из существующих неуправляемых ракет с требуемыми габаритами. Общий боекомплект двух пусковых установок башни состоит из 20 реактивных снарядов. Возможность перезарядки установок в боевой обстановке отсутствует.
Нижняя половина прямоугольного корпуса отдается под пару направляющих для управляемых ракет либо под монтаж транспортно-пусковых контейнеров. Вполне возможно, что такая пусковая установка позволяет использовать ракеты разных типов с отличающимися возможностями. Боекомплект включает четыре управляемые ракеты. Пополнение готового к применению боекомплекта в боевой обстановке силами экипажа исключается.
Китайская БМПТ / БМОП отличается характерной компоновкой средств наблюдения и наведения вооружения. Один из блоков оптико-электронной аппаратуры размещен на крыше башни и значительно поднят над ней. Такой вариант установки приборов определенным образом увеличивает сектор наблюдения и сокращает мертвые зоны вблизи машины. В то же время, он увеличивает размеры фронтальной проекции и приводит к дополнительным рискам поражения машины либо отдельных ее компонентов.
Есть основания полагать, что в новом проекте используются традиционные для современной бронетехники устройства управления огнем, доработанные в соответствии со спецификой перспективного образца. Члены экипажа, находясь внутри корпуса, должны работать со средствами дистанционного управления, осуществляющими непосредственный контроль над башней. В их распоряжение должны поступить пульты с экранами и необходимыми органами управления. Система управления огнем должна обеспечивать применение пушки и пулемета, а также контролировать наведение ракет всех типов.
Состав экипажа неизвестен, но можно предполагать, что в него должны входить три человека: водитель, командир и наводчик-оператор. Наличие надстройки корпуса и малые габариты башни намекают на то, что все члены экипажа располагаются внутри корпуса, под защитой сравнительно мощного бронирования. Доступ в обитаемый отсек, по-видимому, обеспечивается несколькими люками в крыше. Двое членов экипажа, находящиеся в передней части обитаемого отсека, имеют собственные смотровые приборы в лобовом листе.
***
Даже при отсутствии полноценного списка тактико-технических характеристик, есть возможность примерно оценить боевые и эксплуатационные качества перспективного китайского образца. В первую очередь, необходимо отметить весьма удачную архитектуру машины, предусматривающую использование готового шасси. Такой подход позволяет сэкономить на производстве новых агрегатов и сократить общую стоимость серийной техники.
Впрочем, здесь кроется и существенный недостаток в виде слабого бронирования корпуса. Танк «Тип 59» имеет исключительно гомогенное бронирование с максимальной толщиной детали 100 мм. Подобные бронепреграды не представляют особой сложности для современных противотанковых средств. Как следствие, реальная живучесть БМПТ на базе устаревшего танка может оказаться недостаточной.
Важнейшая особенность образца – многоканальность по целям с возможностью выбора оптимального вооружения. На общей башне собраны пушка, пулемет, реактивные снаряды и противотанковые ракеты. Таким образом, экипаж получает возможность атаковать конкретную цель с применением наиболее эффективного в ее случае оружия. Также необходимо отметить, что разные виды бортового вооружения отличаются дальностью и точностью стрельбы.
Используя эти особенности комплекса вооружения, можно создать некое подобие эшелонированной обороны. На максимальных дальностях следует применять управляемые ракеты, после чего в дело должны вступать пушка и реактивные снаряды. Пулемет оказывается оружием ближнего боя, предназначенным для борьбы с незащищенными целями или с живой силой. Нельзя не отметить, что с подобной точки зрения китайский проект БМПТ / БМОП оказывается похожим на российские разработки семейства «Терминатор». Однако не следует удивляться этому. Китайский образец, скорее всего, разрабатывался не без оглядки на российские машины.
Естественно, нельзя не сравнить китайскую разработку с ее российскими «прародителями». Эти машины относятся к одному классу и призваны решать одинаковые задачи, но даже при существующем дефиците информации можно представить, что российские БМПТ семейства «Терминатор» имеют самые серьезные преимущества перед китайским образцом. Прежде всего, они ценны тем, что уже строятся серийно в интересах армии. Как следствие, от них куда больше пользы, чем от нарисованной машины.
Если рассматривать только технический облик бронетехники разных стран, то и здесь преимущества остаются за российскими образцами. «Терминаторы» строятся на шасси современных танков Т-72 и Т-90. Благодаря этому они имеют высокую подвижность и полноценную противоснарядную защиту. Лобовая часть шасси того или иного типа несет комбинированную преграду, дополненную блоками динамической защиты. Очевидно, что подбить российскую БМПТ / БМОП гораздо труднее, чем китайскую.
Комплексы вооружения техники заметно отличаются и могут показывать преимущества друг перед другом. Тем не менее, в сумме имеет место определенный перевес в пользу «Терминаторов». Российские машины комплектуются сразу двумя автоматическими пушками, а первые их модификации также несут пару автоматических гранатометов. Такой комплекс ствольного вооружения отличается от китайского повышенной огневой мощью и возможностью одновременного обстрела сразу трех целей.
Характерной чертой китайской БМПТ является наличие пусковых установок для неуправляемых ракет. Это дает некоторый прирост огневой мощи и позволяет уничтожать определенные цели, но правильность такого подхода может быть темой отдельного спора. Следует признать, что во многих ситуациях ограниченное количество реактивных снарядов будет менее эффективным в сравнении с парой автоматических пушек. Последние, уступая в могуществе отдельного снаряда, имеют преимущества в виде скорострельности, боезапаса и точности огня.
Выходит, что российские образцы семейства «Терминатор», появившиеся в течение двух последних десятилетий, имеют преимущества перед новейшим китайским аналогом. Значительная разница в возрасте нескольких машин не приводит к ожидаемым последствиям, и более новый образец не оказывается более удачным или эффективным.
Следует напомнить, что перспективная боевая машина поддержки танков / боевая машина огневой поддержки китайской разработки пока фигурировала только на рекламном плакате нового ракетного комплекса. Этот факт приводит к подозрениям и сомнениям, хотя и не исключает полностью возможность существования реального проекта. Предложенный облик бронемашины выглядит логичным и правдоподобным, а кроме того, реалистичен в контексте модернизации парка бронетехники китайской армии. Наконец, он позволяет военным получить новый образец техники с особыми возможностями, сэкономив на его производстве.
Пока нельзя с уверенностью говорить и статусе новой китайской БМПТ. На рекламном плакате мог быть изображен как реальный образец, так и очередная «фантазия на тему». Возможно, ситуация прояснится чуть позже – в ходе будущей выставки AirShow China 2018. Пока ведется подготовка к этому мероприятию, и производители продукции военного назначения не торопятся раньше времени раскрывать свои секреты. Открытие выставки намечено на 6 ноября, и тогда же стоит ожидать новости о перспективных образцах.
По материалам:
https://rg.ru/
https://viettimes.vn/
https://twitter.com/OedoSoldier/
https://andrei-bt.livejournal.com/
http://noticia-final.blogspot.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Andrei-bt.livejournal.com