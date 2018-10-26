Шведская субмарина с двигателем Стирлинга вышла на испытания

Шведская компания Saab завершила среднесрочную модернизацию дизель-электрической подводной лодки «Готланд» и успешно провела ее ходовые испытания.Согласно заявлению гендиректора военно-промышленной компании Saab Хокана Буске, шведская субмарина в ходе глубокой модернизации получила воздухонезависимую энергетическую установку третьего поколения, а также на нее были установлены около 20 новых систем, которые в будущем будут использоваться при строительстве шведских подлодок следующего поколения А26. При модернизации корпус субмарины был удлинен на 2 метра.Дизель-электрическая подлодка "Готланд" была спущена на воду 2 февраля 1995 года и введена в строй 2 сентября 1996 года. Подлодки этого типа обладают подводным водоизмещением около 1600 тонн при длине 60,4 метра и ширине 6,2 метра. Рабочая глубина погружения – 320 метров. Скорость под водой – 20 узлов. Экипаж – 27 человек. Вооружение: Торпедно-минное - 4 носовых 533-мм ТА, 12 торпед; 2 носовых 400-мм ТА, 6 торпед; 12 мин (вместо торпед). Данные субмарины изначально оснащались двигателем Стирлинга, что позволяло продлить пребывание подлодки под водой до двух недель.После доработки надводное водоизмещение подлодки составляет 1580 тонн (прежнее — 1494 тонны) при длине 62 метра и ширине 6,2 метра. С установкой воздухонезависимой энергетической установки третьего поколения подводная лодка теперь способна находиться в подводном положении более 20 суток вместо прежних 14.