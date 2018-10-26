Первую отечественную антикреновую систему установят на МТВ «Академик Макеев»
На предприятие «Звездочка» (Северодвинск) доставлено оборудование первой пневматической системы компенсации крена отечественного производства, сообщает Mil.Press FlotProm.
Система предназначена для установки на морской транспорт вооружения «Академик Макеев» (проект 20181). Ее монтаж начнется до спуска судна на воду, поскольку в корпусе предстоит разместить насосы и другое крупногабаритное оборудование.
Как отметил источник издания, с монтажом проблем возникнуть не должно, при этом не надо будет «влезать в чужие мозги», как в случае с зарубежной системой.
Программное обеспечение системы полностью российское, большая часть комплектующих также отечественного производства. Испытания элементов управления разработчик (компания «МСС») завершил в июле текущего года.
По данным пресс-службы компании, в ходе испытаний были смоделированы критические ситуации, возникающие, в том числе, при резком крене, дифференте, а также резких срывах погрузочно-разгрузочных работ. Система с испытанием справилась успешно – она корректно принимала все сигналы и оперативно их отрабатывала.
После монтажа система будет также протестирована во время заводских испытаний. Ранее подобные системы проверялись путем понятия различных грузов краном с постепенным увеличением вылета стрелы.
Разработка системы компенсации крена была заказана военным ведомством в рамках программы импортозамещения. Она предназначена для стабилизации судна при погрузочно-разгрузочных работах.
Система предназначена для установки на морской транспорт вооружения «Академик Макеев» (проект 20181). Ее монтаж начнется до спуска судна на воду, поскольку в корпусе предстоит разместить насосы и другое крупногабаритное оборудование.
Как отметил источник издания, с монтажом проблем возникнуть не должно, при этом не надо будет «влезать в чужие мозги», как в случае с зарубежной системой.
Программное обеспечение системы полностью российское, большая часть комплектующих также отечественного производства. Испытания элементов управления разработчик (компания «МСС») завершил в июле текущего года.
По данным пресс-службы компании, в ходе испытаний были смоделированы критические ситуации, возникающие, в том числе, при резком крене, дифференте, а также резких срывах погрузочно-разгрузочных работ. Система с испытанием справилась успешно – она корректно принимала все сигналы и оперативно их отрабатывала.
После монтажа система будет также протестирована во время заводских испытаний. Ранее подобные системы проверялись путем понятия различных грузов краном с постепенным увеличением вылета стрелы.
Разработка системы компенсации крена была заказана военным ведомством в рамках программы импортозамещения. Она предназначена для стабилизации судна при погрузочно-разгрузочных работах.
- Использованы фотографии:
- пресс-служба ООО "МСС", Центральный Военно-Морской Портал