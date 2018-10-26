Бронежилеты и не только. Чем ещё можно удивить на выставке в Москве?

На проходящей в Москве XXII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2018" отечественными и зарубежными компаниями была представлена широкая линейка различных средств индивидуальной защиты.Выставленные на выставке последние разработки в области индивидуальной защиты представлены бронежилетами различных классов: от тяжелых, предназначенных для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, до легких, предназначенных для защиты граждан. Имеются бронежилеты, прикрывающие все тело, включая воротниковую и паховую зоны, а имеются просто защищающие тело человека. Но во всем многообразии представленных средств индивидуальной защиты отдельное место занимают тактические шорты, вызывающие шок у человека, далекого от военного дела.По информации компании-разработчика, представленные на выставке тактические шорты (ШТ) предназначены для обеспечения дополнительной круговой защиты пахово-бедренной зоны от осколков боеприпасов. Они могут включаться в комплект с бронежилетом или использоваться в костюме сапера. Состоят из разъемных трусов и двух набедренных платформ со смонтированными в них специальными баллистическими экранами.К созданию данных тактических шорт привел опыт многочисленных военных конфликтов, когда случайный осколок или пуля повреждали бедренную артерию. Конечно от прямого попадания пули такая униформа не защитит, но защиту от случайных осколков обеспечит, пишет "РГ".