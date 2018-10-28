Выборы в Эстонии. Голосуем за НАТО!

Несмотря на то, что предвыборные кампании только стартовали, по первым заявлениям и интервью уже понятно, что существующие партии в Эстонии не могут предложить действительно новых и полезных вариантов развития страны. Если центристская партия еще хоть как-то пытается привлечь избирателей важными темами, например, улучшениями в области здравоохранения, то Партия реформ, идущая на выборы с лозунгом «Лучшее будущее», сделала основной упор в своей программе на усиление позиций НАТО в Эстонии.Реформисты, видимо, решили, что лучшее будущее для страны — это превратить всю ее территорию в военную базу Североатлантического альянса. Представители партии в случае победы на выборах планируют удвоить военный контингент НАТО. Кроме того, будут увеличены расходы на оборону до 2,5% от ВВП, которые, кстати, и так уже рекордные. Основные усилия реформистов будут направлены на ПВО и береговую охрану.Усиление военного потенциала альянса в Эстонии и самого государства неслучайно стало основной идеей программы партии. Это преподносится как необходимость для защиты от России. А как уже давно известно, эстонцев хлебом не корми, дай только Россию побояться. Русофобия хорошо окупается американскими вливаниями и эффектно звучит в речах политиков. И предстоящие выборы станут поводом вновь мощно заявить о «российской угрозе». Так, представитель реформистов Урмас Паэт, а также евродепутат от Эстонии, уже объявляет войну российским каналам на эстонских телеэкранах.Председатель партии реформистов Кая Каллас заявила, что Эстония — это не мост между Востоком и Западом, а часть Запада, поэтому тесные взаимоотношения с альянсом имеют для страны «жизненно важное значение». То есть такие аспекты социального благополучия, как здравоохранение, заработная плата, пенсии, экология, эмиграция и тому подобное, не так важны для эстонских представителей власти, а вот ненужные иностранные военные в стране очень помогут обществу, не так, как помогли бы хорошие экономические связи с Россией.Парламентские выборы пройдут в Эстонии 3 марта. Однако навязанные Западом, в частности, США, мировоззренческие идеалы не дадут развиться стране или хотя бы немного улучшить социальную сферу. С таким правительством Эстония действительно станет мостом, но не между Западом и Востоком, а мостом для себя — в бездну кризисов и экономического упадка.