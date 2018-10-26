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ФСБ "накрыла" планировавшую теракты в Москве и Подмосковье ячейку ИГ

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Федеральная служба безопасности России пресекла в Москве деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", задержав шесть ее членов, планировавших совершение террористических актов, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ "накрыла" планировавшую теракты в Москве и Подмосковье ячейку ИГ



По информации ЦОС террористическая ячейка, состоящая из шести членов, вела противоправную деятельность на территории Московского региона. Деятельность террористов была глубоко законспирирована, руководство осуществлялось эмиссарами в Сирийской Арабской Республике - выходцами из Центрально-Азиатского региона, членами запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Проведенная ФСБ РФ совместно с МВД РФ и Росгвардией операция позволила задержать лиц, которое планировали совершение ряда резонансных террористических актов на территории Москвы и Подмосковья с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. В ходе проведенных обысков в местах проживания членов террористической ячейки было обнаружено автоматическое огнестрельное оружие, схемы изготовления самодельных взрывных устройств, средства коммуникации с отчетами о проделанной работе и подготовке к проведению терактов, а также денежные средства.

Как пояснили в ФСБ, денежные средства члены террористической ячейки не только получали из-за рубежа от эмиссаров ИГ, но и "добывали" самостоятельно путем совершения тяжких уголовных преступлений.

В настоящее время работа в рамках возбужденного уголовного дела по данному факту продолжается, ведутся следственно-оперативные действия.
Использованы фотографии:
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