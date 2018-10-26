ФСБ "накрыла" планировавшую теракты в Москве и Подмосковье ячейку ИГ
Федеральная служба безопасности России пресекла в Москве деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", задержав шесть ее членов, планировавших совершение террористических актов, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По информации ЦОС террористическая ячейка, состоящая из шести членов, вела противоправную деятельность на территории Московского региона. Деятельность террористов была глубоко законспирирована, руководство осуществлялось эмиссарами в Сирийской Арабской Республике - выходцами из Центрально-Азиатского региона, членами запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
Проведенная ФСБ РФ совместно с МВД РФ и Росгвардией операция позволила задержать лиц, которое планировали совершение ряда резонансных террористических актов на территории Москвы и Подмосковья с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. В ходе проведенных обысков в местах проживания членов террористической ячейки было обнаружено автоматическое огнестрельное оружие, схемы изготовления самодельных взрывных устройств, средства коммуникации с отчетами о проделанной работе и подготовке к проведению терактов, а также денежные средства.
Как пояснили в ФСБ, денежные средства члены террористической ячейки не только получали из-за рубежа от эмиссаров ИГ, но и "добывали" самостоятельно путем совершения тяжких уголовных преступлений.
В настоящее время работа в рамках возбужденного уголовного дела по данному факту продолжается, ведутся следственно-оперативные действия.
По информации ЦОС террористическая ячейка, состоящая из шести членов, вела противоправную деятельность на территории Московского региона. Деятельность террористов была глубоко законспирирована, руководство осуществлялось эмиссарами в Сирийской Арабской Республике - выходцами из Центрально-Азиатского региона, членами запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
Проведенная ФСБ РФ совместно с МВД РФ и Росгвардией операция позволила задержать лиц, которое планировали совершение ряда резонансных террористических актов на территории Москвы и Подмосковья с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. В ходе проведенных обысков в местах проживания членов террористической ячейки было обнаружено автоматическое огнестрельное оружие, схемы изготовления самодельных взрывных устройств, средства коммуникации с отчетами о проделанной работе и подготовке к проведению терактов, а также денежные средства.
Как пояснили в ФСБ, денежные средства члены террористической ячейки не только получали из-за рубежа от эмиссаров ИГ, но и "добывали" самостоятельно путем совершения тяжких уголовных преступлений.
В настоящее время работа в рамках возбужденного уголовного дела по данному факту продолжается, ведутся следственно-оперативные действия.
- Использованы фотографии:
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