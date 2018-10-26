Болтон - Пашиняну: Армении пора приобретать американское оружие

Да, у нас есть ограничения конгресса на реализацию оружия Азербайджану и Армении, как участникам конфликта (в Нагорном Карабахе). Но есть исключения. И я сообщил господину премьеру (Армении), что если речь идёт о покупке российской военной техники или же американской, то мы бы, конечно, предпочли второй вариант.

И это (покупка американского оружия Арменией) существенно бы повысило возможности страны. Тогда бы она перестала полностью быть зависимость от одной державы в вопросах оружейных поставок. Понятно, что тут на первом месте географическое расположение Армении. Но, я думаю, Армения уже может выйти на международные рынки.