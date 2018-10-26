Болтон - Пашиняну: Армении пора приобретать американское оружие
В Армении продолжается обсуждение визита в республику советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. В Ереван Болтон полетел сразу после серии встреч с представителями российских властей в Москве.
Советник Трампа встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, заявив, что США готовы усилить безопасность Армении с помощью продажи той американского оружия.
Болтон заявил, что "в мире существует немало альтернатив" в сфере приобретения вооружения.
Советник президента США:
По словам Болтона, "американские вооружения лучше российских в любом случае".
Болтон:
Джон Болтон добавил, что считает Кавказ стратегически важным регионом, и отметил, что "улучшение отношений с Ереваном является приоритетом для нынешней администрации".
Советник Трампа встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, заявив, что США готовы усилить безопасность Армении с помощью продажи той американского оружия.
Болтон заявил, что "в мире существует немало альтернатив" в сфере приобретения вооружения.
Советник президента США:
Да, у нас есть ограничения конгресса на реализацию оружия Азербайджану и Армении, как участникам конфликта (в Нагорном Карабахе). Но есть исключения. И я сообщил господину премьеру (Армении), что если речь идёт о покупке российской военной техники или же американской, то мы бы, конечно, предпочли второй вариант.
По словам Болтона, "американские вооружения лучше российских в любом случае".
Болтон:
И это (покупка американского оружия Арменией) существенно бы повысило возможности страны. Тогда бы она перестала полностью быть зависимость от одной державы в вопросах оружейных поставок. Понятно, что тут на первом месте географическое расположение Армении. Но, я думаю, Армения уже может выйти на международные рынки.
Джон Болтон добавил, что считает Кавказ стратегически важным регионом, и отметил, что "улучшение отношений с Ереваном является приоритетом для нынешней администрации".
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