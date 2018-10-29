Комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин»
Для эффективной работы артиллерия нуждается в различных средствах разведки. С их помощью необходимо контролировать результаты стрельбы, а также определять местоположение вражеских батарей. Сейчас для решения таких задач используются специализированные радиолокационные станции, способные отслеживать полет и попадание снарядов или ракет. В ближайшем будущем артиллеристам-разведчикам предстоит начать эксплуатацию нового комплекса разведки, использующего иные методы обнаружения. Перспективный автоматизированный комплекс 1Б75 «Пенициллин» способен выполнять все свои задачи за счет обработки звуковой и визуальной информации.
Сейчас основной вклад в работу артиллерийской разведки делают специализированные радиолокационные станции. Они способны отслеживать полет своих и вражеских снарядов, определяя точки их запуска и падения. Выявление точки падения своего снаряда позволяет скорректировать наводку орудий для успешного поражения цели, а информация о месте запуска вражеского предназначается для организации ответного удара. Разведывательные РЛС справляются со своими задачами, но не лишены недостатков. Прежде всего, они подвержены негативному влиянию средств РЭБ или ударам с применением противорадиолокационного оружия.
В отдаленном прошлом для пеленгации огневых позиций и мест падения снарядов использовались специальные акустические системы. Как оказалось, использование звуковых колебаний и визуальной информации вполне способно найти применение и в современных условиях. Впрочем, теперь речь идет об иных принципах приема и обработки данных с использованием современной компонентной базы.
Несколько лет назад в нашей стране стартовала опытно-конструкторская работа с шифром «Пенициллин», целью которой было создание принципиально нового автоматизированного звукотеплового комплекса (АЗТК) артиллерийской разведки армейского звена. Согласно техническому заданию, информацию о летящих и падающих снарядах следовало собирать с использованием сейсмических датчиков и инфракрасных камер. Применение радиолокационных средств исключалось.
Разработка проекта «Пенициллин» осуществлялась в Научно-исследовательском институте «Вектор» (г. Санкт-Петербург), входящем в состав концерна радиостроения «Вега» (подразделение «Ростеха»). К работам могли привлекаться другие предприятия отрасли. В ближайшем будущем должно стартовать серийное производство изделий; его планировалось поручить предприятиям холдинга «Российская электроника» (так же входит в состав госкорпорации «Ростех»).
Впервые о существовании нового АЗТК 1Б75 «Пенициллин» широкой публике рассказали в марте 2017 года. К этому времени предприятия-участники проекта успели завершить разработку технической документации, а также построили опытный образец комплекса. Также были начаты испытания техники на одном из полигонов российского министерства обороны. Эти обстоятельства позволили военному ведомству не только рассказать общественности о перспективной разработке, но и показать ее в действии. Впрочем, основная часть данных о новом комплексе разведки не подлежала разглашению.
В мае прошлого года представители «Росэлектроники» уточнили информацию по проекту «Пенициллин», а также огласили некоторые новые сведения. Кроме того, были опубликованы последние новости и планы на ближайшее будущее. Сообщалось, что на тот момент изделие 1Б75 завершало государственные испытания. В ближайшем будущем предполагалось провести требуемые процедуры, после чего можно было запускать серийное производство. Старт сборки серийных комплексов запланирован на начало 2019 года.
Впоследствии материалы по проекту АЗТК «Пенициллин», в том числе макет, демонстрировались на выставке «Армия». Любопытно, что модели, показанные в этом году, заметно отличались внешне от опытных образцов, проходивших испытания и ставших «главными героями» новостей прошлой весны. Тем не менее, общая архитектура комплекса, его функции и возможности остались прежними.
***
Автоматизированный комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» представляет собой мобильную систему на самоходном шасси, способную следить за обстановкой в заданном районе и выявлять работу орудий противника или контролировать точность стрельбы своей артиллерии. За счет использования принципиально новых способов работы комплекс решает свои задачи, не демаскируя себя каким-либо излучением. Все основные приборы комплекса, за исключением средств связи, работают исключительно в режиме приема.
Перспективный АЗТК строится на основе автомобильного шасси с соответствующими характеристиками. Так, опытные образцы, испытывавшиеся в прошлом году, основывались на машине КамАЗ-63501. В этом году на выставке показали макет комплекса разведки на основе иного шасси. Доступные данные позволяют предполагать, что аппаратура «Пенициллина» может монтироваться на базовых автомобилях разных моделей. Имеют значение только грузоподъемность и размеры грузовой площадки.
Прототипы были построены на шасси КамАЗ-63501. Оно представляет собой полноприводный четырехосный автомобиль, предназначенный для монтажа различной целевой аппаратуры или иной полезной нагрузки. Машина комплектуется дизельным двигателем мощностью 360 л.с. и способна перевозить на раме груз общей массой до 16 т. Максимальная скорость на шоссе превышает 90 км/ч, вне зависимости от типа полезной нагрузки.
В случае с «Пенициллином» на шасси, позади кабины бескапотной компоновки, монтируется новый агрегат, включающий в себя опору мачтового устройства и короба для хранения специальных устройств. За ним устанавливается унифицированный кузов-фургон, вмещающий автоматизированные рабочие места, специальную аппаратуру и т.д. Также шасси оснащается четырьмя гидравлическими домкратами. Пара таких устройств находится рядом со специальным оборудованием, два других – в задней части машины.
Одним из средств разведки является оптико-электронный модуль «Пенициллин-ОЭМ». Он представляет собой стабилизированную платформу с несколькими камерами нескольких типов, установленную на подъемной мачте. В существующем виде комплекс 1Б75 оснащается подъемной мачтой. При переводе комплекса в рабочее положение мачта поднимается вертикально, выводя камеры на требуемую высоту. В походном положении мачта укладывается назад, на крышу фургона. Платформа с камерами оснащена приводами вертикальной и горизонтальной наводки, обеспечивающими круговой обзор по азимуту и изменение угла места.
«Пенициллин-ОЭМ» включает сразу шесть телевизионных камер и такое же количество тепловизоров. Они размещаются в двух коробчатых корпусах, закрепленных подвижно на общем поворотном основании. Оба корпуса имеют механизированные передние крышки, защищающие оптику от повреждений при транспортировке. Телевизионные и тепловизионные камеры имеют угол зрения 70° по азимуту и 10° по углу места. Сигнал от всех 12 приборов одновременно поступает на вычислительные машины и обрабатывается вместе. При этом обеспечено высокое качество «сшивки» отдельных полей зрения. Обеспечена возможность непрерывной работы камер в течение 18 часов, после чего требуется перерыв в 1 ч.
При помощи модуля «Пенициллин-ОЭМ» комплекс артиллерийской разведки должен вести наблюдение за заданным сектором и производить обнаружение вспышек выстрелов или разрывов снарядов. Обрабатывая данные с набора камер, автоматика способна с высокой точностью определять направление на точку вспышки. Расчет данных о найденном разрыве проводится в режиме реального времени.
Комплекс звукотепловой разведки также имеет средства для приема и обработки звуковых сигналов. В составе комплекса присутствует четыре устройства для сбора акустических сигналов, а также аппаратура для их обработки. Приемное устройство представляет собой изделие с корпусом характерной выгнутой формы. Эти устройства предлагается размещать на определенных позициях рядом с комплексом и соединять с ним при помощи кабелей. Главным элементом приемного устройства является сейсмический датчик, принимающий колебания грунта и преобразующий их в электрический сигнал.
Выстрел из артиллерийского орудия или разрыв снаряда создает звуковую волну в грунте, распространяющуюся на значительные расстояния. Приемные устройства «Пенициллина» способны засекать эту волну, после чего автоматика производит необходимые расчеты. Особое расположение четырех сейсмодатчиков приводит к приему колебаний с той или иной задержкой. Разница времени поступления сигнала позволяет определить направление на источник колебаний, а также расстояние до него. По всей видимости, звуковые средства разведки могут использоваться вместе с оптическими, что значительно повышает скорость выполнения расчетов и точность определения координат орудия или места падения снаряда.
Согласно опубликованным данным, АЗТК 1Б75 «Пенициллин» способен выявлять огневые позиции или места падений снарядов в районе шириной до 25 км по фронту. Дальность обнаружения миномета противника достигает 10 км, иных образцов ствольной артиллерии – 18 км. Обеспечивается высокая точность обнаружения: до 1,5 угловых минут по азимуту. На вычисление местоположения источника звуковых волн или инфракрасного излучения требуется всего 5 с. Вне зависимости от условий и интенсивности работы артиллерии, комплекс может пеленговать не менее 90% взрывов или выстрелов.
При помощи штатных средств связи «Пенициллин» способен взаимодействовать с артиллерийскими соединениями. Он может работать в режиме корректировщика и определять места падений снарядов, данные о которых позволят артиллеристам исправить наводку и нанести точный удар. При решении контрбатарейных задач комплекс 1Б75 должен выявлять огневые позиции противника и выдавать своим артиллеристам целеуказание для ответного удара. На прием и обработку данных с последующей выдачей информации потребителям требуется минимальное время, что повышает эффективность работы артиллерии.
Важнейшей особенностью нового АЗТК 1Б75 «Пенициллин» является возможность работы на некотором удалении от линии фронта. Кроме того, его отличает отсутствие демаскирующих факторов во время работы. Все основные компоненты комплекса работают только на прием, тогда как в режиме передачи действует только радиостанция, обеспечивающая связь. Таким образом, противник не имеет возможности выявить специфичные признаки и принять меры против этого комплекса. В этом отношении «Пенициллин» имеет преимущества перед другими средствами артиллерийской разведки, использующими иные принципы обнаружения.
***
В прошлом году сообщалось, что автоматизированный звукотепловой комплекс артиллерийской разведки нового типа проходит государственные испытания и в обозримом будущем сможет пойти в серию. В последнее время негативные новости о «Пенициллине» не поступали, что является поводом для оптимизма. По всей видимости, промышленность успешно справилась с поставленными задачами, и в настоящее время готовит производственные мощности к будущему выпуску техники.
Каким будет заказ министерства обороны на 1Б75 «Пенициллин» для отечественных сухопутных войск, пока не уточнялось. Однако уже сейчас понятны и очевидны последствия приобретения такой техники. Новые средства повысят потенциал разведывательных подразделений и вместе с тем положительно скажутся на возможностях ракетных войск и артиллерии. Ракетчики и артиллеристы смогут быстрее и эффективнее поражать назначенные цели или защищать свои войска от вражеского обстрела.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
http://tvzvezda.ru/
http://romz.ru/
http://vega.su/
http://bastion-karpenko.ru/
http://russianarms.ru/
Сейчас основной вклад в работу артиллерийской разведки делают специализированные радиолокационные станции. Они способны отслеживать полет своих и вражеских снарядов, определяя точки их запуска и падения. Выявление точки падения своего снаряда позволяет скорректировать наводку орудий для успешного поражения цели, а информация о месте запуска вражеского предназначается для организации ответного удара. Разведывательные РЛС справляются со своими задачами, но не лишены недостатков. Прежде всего, они подвержены негативному влиянию средств РЭБ или ударам с применением противорадиолокационного оружия.
В отдаленном прошлом для пеленгации огневых позиций и мест падения снарядов использовались специальные акустические системы. Как оказалось, использование звуковых колебаний и визуальной информации вполне способно найти применение и в современных условиях. Впрочем, теперь речь идет об иных принципах приема и обработки данных с использованием современной компонентной базы.
Несколько лет назад в нашей стране стартовала опытно-конструкторская работа с шифром «Пенициллин», целью которой было создание принципиально нового автоматизированного звукотеплового комплекса (АЗТК) артиллерийской разведки армейского звена. Согласно техническому заданию, информацию о летящих и падающих снарядах следовало собирать с использованием сейсмических датчиков и инфракрасных камер. Применение радиолокационных средств исключалось.
Разработка проекта «Пенициллин» осуществлялась в Научно-исследовательском институте «Вектор» (г. Санкт-Петербург), входящем в состав концерна радиостроения «Вега» (подразделение «Ростеха»). К работам могли привлекаться другие предприятия отрасли. В ближайшем будущем должно стартовать серийное производство изделий; его планировалось поручить предприятиям холдинга «Российская электроника» (так же входит в состав госкорпорации «Ростех»).
Впервые о существовании нового АЗТК 1Б75 «Пенициллин» широкой публике рассказали в марте 2017 года. К этому времени предприятия-участники проекта успели завершить разработку технической документации, а также построили опытный образец комплекса. Также были начаты испытания техники на одном из полигонов российского министерства обороны. Эти обстоятельства позволили военному ведомству не только рассказать общественности о перспективной разработке, но и показать ее в действии. Впрочем, основная часть данных о новом комплексе разведки не подлежала разглашению.
В мае прошлого года представители «Росэлектроники» уточнили информацию по проекту «Пенициллин», а также огласили некоторые новые сведения. Кроме того, были опубликованы последние новости и планы на ближайшее будущее. Сообщалось, что на тот момент изделие 1Б75 завершало государственные испытания. В ближайшем будущем предполагалось провести требуемые процедуры, после чего можно было запускать серийное производство. Старт сборки серийных комплексов запланирован на начало 2019 года.
Впоследствии материалы по проекту АЗТК «Пенициллин», в том числе макет, демонстрировались на выставке «Армия». Любопытно, что модели, показанные в этом году, заметно отличались внешне от опытных образцов, проходивших испытания и ставших «главными героями» новостей прошлой весны. Тем не менее, общая архитектура комплекса, его функции и возможности остались прежними.
***
Автоматизированный комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» представляет собой мобильную систему на самоходном шасси, способную следить за обстановкой в заданном районе и выявлять работу орудий противника или контролировать точность стрельбы своей артиллерии. За счет использования принципиально новых способов работы комплекс решает свои задачи, не демаскируя себя каким-либо излучением. Все основные приборы комплекса, за исключением средств связи, работают исключительно в режиме приема.
Перспективный АЗТК строится на основе автомобильного шасси с соответствующими характеристиками. Так, опытные образцы, испытывавшиеся в прошлом году, основывались на машине КамАЗ-63501. В этом году на выставке показали макет комплекса разведки на основе иного шасси. Доступные данные позволяют предполагать, что аппаратура «Пенициллина» может монтироваться на базовых автомобилях разных моделей. Имеют значение только грузоподъемность и размеры грузовой площадки.
Прототипы были построены на шасси КамАЗ-63501. Оно представляет собой полноприводный четырехосный автомобиль, предназначенный для монтажа различной целевой аппаратуры или иной полезной нагрузки. Машина комплектуется дизельным двигателем мощностью 360 л.с. и способна перевозить на раме груз общей массой до 16 т. Максимальная скорость на шоссе превышает 90 км/ч, вне зависимости от типа полезной нагрузки.
В случае с «Пенициллином» на шасси, позади кабины бескапотной компоновки, монтируется новый агрегат, включающий в себя опору мачтового устройства и короба для хранения специальных устройств. За ним устанавливается унифицированный кузов-фургон, вмещающий автоматизированные рабочие места, специальную аппаратуру и т.д. Также шасси оснащается четырьмя гидравлическими домкратами. Пара таких устройств находится рядом со специальным оборудованием, два других – в задней части машины.
Одним из средств разведки является оптико-электронный модуль «Пенициллин-ОЭМ». Он представляет собой стабилизированную платформу с несколькими камерами нескольких типов, установленную на подъемной мачте. В существующем виде комплекс 1Б75 оснащается подъемной мачтой. При переводе комплекса в рабочее положение мачта поднимается вертикально, выводя камеры на требуемую высоту. В походном положении мачта укладывается назад, на крышу фургона. Платформа с камерами оснащена приводами вертикальной и горизонтальной наводки, обеспечивающими круговой обзор по азимуту и изменение угла места.
«Пенициллин-ОЭМ» включает сразу шесть телевизионных камер и такое же количество тепловизоров. Они размещаются в двух коробчатых корпусах, закрепленных подвижно на общем поворотном основании. Оба корпуса имеют механизированные передние крышки, защищающие оптику от повреждений при транспортировке. Телевизионные и тепловизионные камеры имеют угол зрения 70° по азимуту и 10° по углу места. Сигнал от всех 12 приборов одновременно поступает на вычислительные машины и обрабатывается вместе. При этом обеспечено высокое качество «сшивки» отдельных полей зрения. Обеспечена возможность непрерывной работы камер в течение 18 часов, после чего требуется перерыв в 1 ч.
При помощи модуля «Пенициллин-ОЭМ» комплекс артиллерийской разведки должен вести наблюдение за заданным сектором и производить обнаружение вспышек выстрелов или разрывов снарядов. Обрабатывая данные с набора камер, автоматика способна с высокой точностью определять направление на точку вспышки. Расчет данных о найденном разрыве проводится в режиме реального времени.
Комплекс звукотепловой разведки также имеет средства для приема и обработки звуковых сигналов. В составе комплекса присутствует четыре устройства для сбора акустических сигналов, а также аппаратура для их обработки. Приемное устройство представляет собой изделие с корпусом характерной выгнутой формы. Эти устройства предлагается размещать на определенных позициях рядом с комплексом и соединять с ним при помощи кабелей. Главным элементом приемного устройства является сейсмический датчик, принимающий колебания грунта и преобразующий их в электрический сигнал.
Выстрел из артиллерийского орудия или разрыв снаряда создает звуковую волну в грунте, распространяющуюся на значительные расстояния. Приемные устройства «Пенициллина» способны засекать эту волну, после чего автоматика производит необходимые расчеты. Особое расположение четырех сейсмодатчиков приводит к приему колебаний с той или иной задержкой. Разница времени поступления сигнала позволяет определить направление на источник колебаний, а также расстояние до него. По всей видимости, звуковые средства разведки могут использоваться вместе с оптическими, что значительно повышает скорость выполнения расчетов и точность определения координат орудия или места падения снаряда.
Согласно опубликованным данным, АЗТК 1Б75 «Пенициллин» способен выявлять огневые позиции или места падений снарядов в районе шириной до 25 км по фронту. Дальность обнаружения миномета противника достигает 10 км, иных образцов ствольной артиллерии – 18 км. Обеспечивается высокая точность обнаружения: до 1,5 угловых минут по азимуту. На вычисление местоположения источника звуковых волн или инфракрасного излучения требуется всего 5 с. Вне зависимости от условий и интенсивности работы артиллерии, комплекс может пеленговать не менее 90% взрывов или выстрелов.
При помощи штатных средств связи «Пенициллин» способен взаимодействовать с артиллерийскими соединениями. Он может работать в режиме корректировщика и определять места падений снарядов, данные о которых позволят артиллеристам исправить наводку и нанести точный удар. При решении контрбатарейных задач комплекс 1Б75 должен выявлять огневые позиции противника и выдавать своим артиллеристам целеуказание для ответного удара. На прием и обработку данных с последующей выдачей информации потребителям требуется минимальное время, что повышает эффективность работы артиллерии.
Важнейшей особенностью нового АЗТК 1Б75 «Пенициллин» является возможность работы на некотором удалении от линии фронта. Кроме того, его отличает отсутствие демаскирующих факторов во время работы. Все основные компоненты комплекса работают только на прием, тогда как в режиме передачи действует только радиостанция, обеспечивающая связь. Таким образом, противник не имеет возможности выявить специфичные признаки и принять меры против этого комплекса. В этом отношении «Пенициллин» имеет преимущества перед другими средствами артиллерийской разведки, использующими иные принципы обнаружения.
***
В прошлом году сообщалось, что автоматизированный звукотепловой комплекс артиллерийской разведки нового типа проходит государственные испытания и в обозримом будущем сможет пойти в серию. В последнее время негативные новости о «Пенициллине» не поступали, что является поводом для оптимизма. По всей видимости, промышленность успешно справилась с поставленными задачами, и в настоящее время готовит производственные мощности к будущему выпуску техники.
Каким будет заказ министерства обороны на 1Б75 «Пенициллин» для отечественных сухопутных войск, пока не уточнялось. Однако уже сейчас понятны и очевидны последствия приобретения такой техники. Новые средства повысят потенциал разведывательных подразделений и вместе с тем положительно скажутся на возможностях ракетных войск и артиллерии. Ракетчики и артиллеристы смогут быстрее и эффективнее поражать назначенные цели или защищать свои войска от вражеского обстрела.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
http://tvzvezda.ru/
http://romz.ru/
http://vega.su/
http://bastion-karpenko.ru/
http://russianarms.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- ТК "Звезда" / tvzvezda.ru, Bastion-karpenko.ru