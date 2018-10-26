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Советник Трампа: Китайские ракеты метят в самое сердце России

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон продолжает своё турне по постсоветскому пространству. После посещения Москвы и Еревана Болтон отправился в Тбилиси, где сделал очередное заявление по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Напомним, что несколько дней назад Дональд Трамп заявил, что этот договор «Россией не соблюдается», а потому США из него выходят. В Москве прокомментировали это так: Россия договор не нарушает, а вот США де-факто вышли из него давно, теперь оформляя выход и де-юре.

Советник Трампа: Китайские ракеты метят в самое сердце России



Находясь с визитом в Грузии, Болтон заявил, что нет смысла в ДРСМД при учёте того, что ракеты средней и меньшей дальности есть в распоряжении Китая. При этом советник американского президента добавил фразу следующего характера:
Китайские ракеты угрожают России. Сердце России находится в зоне поражения этих ракет Пекина.


Сам договор о РСМД Джон Болтон назвал пережитком Холодной войны.

Напомним, что ДРСМД был подписан главами СССР и США (Горбачёвым и Рейганом) в 1987 году. Договор предполагает ликвидацию ракет с дальностью поражения от 500 км до 5,5 тыс. км и наземных пусковых установок. Американцы, подписав этот договор, начали выполнение программы по ракетам СМД на авиационных и морских (надводных и подводных) носителях. Это нарушением не считалось. Но как только Россия провела испытаний «Калибров» с тех же надводных носителей, в США поднялся гвалт по поводу «нарушений». Также в США заявляют, что у ракет ОТРК "Искандер" дальность выше 500 км. Политика двойных стандартов от США в стиле «Что позволено Юпитеру...»
Использованы фотографии:
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