Пенсия в офицерском мундире. Часть 1
Из истории известно, что военные пенсии (в современном понимании этого термина) появились в Древнем Риме. Впервые их ввел для центурионов (офицеров) и легионеров римский консул Гай Марий. Выходец из низов, он в 107 г. до н.э. занял высший пост в Риме и впервые в истории сформировал на добровольной основе постоянную наемную армию. До этого римская армия была, по сути, милиционной. Ее собирали лишь для ведения войн, а по их окончании сразу распускали по домам. В армию до нововведений принимали только состоятельных римлян, которые сами могли приобрести оружие, снаряжение и содержать себя в походе.
Именно Марий установил для ветеранов пенсии за выслугу лет и обеспечение их земельными наделами при отставке. В те времена в Риме ветеранами называли легионеров, прослуживших не менее 16 лет в строю и 4 года в ветеранском резерве. Позже общий срок службы был увеличен до 25 лет. Римские граждане, завершившие службу, получали денежный пенсион и земельный надел там, где они вышли в отставку. Спустя 7 лет пришедший к власти Юлий Цезарь закрепил военные пенсионы и расширил ветеранские льготы и преимущества. Войскам после побед над врагами выплачивались премии, а позже выдавались прибавки к жалованью при восшествии на престол нового императора. Легионеры могли делать пенсионные сбережения, которые хранились у знаменосцев когорты. Обычно половина всех премий откладывалась до времени выхода в отставку.
Государево попечение служилых людей на Руси
На Руси воинские начала возникли вместе с формированием обособленных княжеств и появлением первых княжеских дружин для защиты власти, населения и территорий. Первые шаги по обеспечению ратного люда за счет казны предпринял великий князь Иван III, занявший престол в 1462 году. За верную службу и преданность он установил материальное вознаграждение в виде временных поместий. Спустя годы временные поместья перешли в полную собственность ратным людям и стали называться вотчинами. Одновременно с получением поместий и вотчин у зарождавшейся военной знати появилась обязанность по первому зову монарха явиться ко двору с установленным количеством вооруженных людей и коней. Именно эти ратные люди составляли основное ядро княжеского войска.
Известный русский историк С.М. Соловьев подсчитал, что с середины XI века и до 2-й половины XV века было 245 вражеских нашествий и нападений на Русь. При этом почти 200 таких вторжений приходится на период с 1240 по 1462 годы. Иными словами, в это время русские княжества почти ежегодно подвергались военному нашествию и вынуждены были воевать за свою свободу и независимость. Войны и вражеские нападения извне продолжались и в более поздние годы.
Развитие основ попечения ратных людей в России получило дальнейшее развитие в XVI веке. В период царствования Иоанна Грозного впервые было установлено государственное попечение при отставке. Существовало три вида обеспечения: 1) оставление за отставным всего поместья или его части; 2) назначение кормления; 3) помещение в богадельни. Первые два вида попечения жаловались, как правило, высшим военным чинам. Всем военным чинам при увольнении со службы выдавались специальные отставные грамоты.
В те же годы формировавшееся русское дворянство обрело наследственные черты. Вместо отставного служилого на царскую службу должны были прийти его сыновья и внуки. С появлением стрелецкого войска служилые люди стали получать содержание от казны и обрели некоторые льготы и преимущества. Они были освобождены от налогов. Стрельцов нельзя было обратить в холопы или сделать крепостными. А тяготы и лишения ратной службы компенсировались получаемыми земельными наделами, правом заниматься ремеслами и торговлей. Стрелецкие начальники имели еще большие льготы, которые зависели от занимаемой должности в войске. В годы правления царя Алексея Михайловича выделение поместий и земельных наделов за долгую ратную службу и полученные ранения становится одной из форм натурального пенсиона.
Военно-пенсионные реформы ускорились во времена правления Великих. Как известно, титул «Великий» в отечественной истории носили всего два монарха — Петр I и Екатерина II. И эти титулы, возложенные на них современниками, и много позже воспринимались всеми как вполне ими заслуженные. Петровские реформы в значительной мере систематизировали и расширили льготы воинским людям. Постепенно закладывались основы будущей военно-пенсионной системы России. Так, царским указом еще от 9 августа 1700 года было впервые установлено "полковникам и начальным людям, за отличия их службы и для старости давать на пропитание, из прежних их годовых дач третью долю, по все годы". Именно Петр Великий включил расчет военной выслуги лет для определения сумм пенсионных выплат от казны при выходе в отставку. Своими указами от 1716 года и от 1719 года царь предписал пожизненно выплачивать офицерам, вышедшим в отставку по старости, жалование для пропитания.
Екатерина Великая также внесла свой вклад в развитие пенсионного обеспечения в империи. С 1764 года она полностью освободила монастыри от обязанностей содержания (пропитания) отставных военных. Их стали отсылать на жительство в особо назначенные для этих целей города, которые взамен того освобождались от воинского постоя. Всего был определен 31 город империи (для отставных чинов гвардии — только г. Муром). Всем отставным воинским чинам было установлено денежное довольствие от казны: офицерам от 33 до 120 рублей в год в зависимости от чина.
Гораздо лучше обстояли дела с военными пенсионами генералитета. В царствование Екатерины Великой пенсионное обеспечение получали все отставные генералы. Постепенно пенсию по выслуге лет стали назначать офицерам, прослужившим в строю 20 лет и более. Все чины, получавшие пенсионные выплаты в пределах установленной императрицей общей суммы расходов на эти цели, составляли пенсионный «комплект чинов». Все те, кто не попал в комплект, ждали своей очереди. В конце ее правления на пенсии «чинам по комплекту» казна выделяла почти 300 тыс. рублей в год. Для того времени это были огромные деньги. Все пенсии персонально утверждались монаршим благоволением. Существовали также пенсии, назначавшиеся за особые заслуги по именным указам императрицы.
Пенсионное обеспечение в Российской империи в XIX-XX веках.
С течением времени все большее распространение получила выплата пенсий и пособий в денежной форме. В 1803 году указом императора Александра I пенсия отставным военным чинам от казны за выслугу лет была узаконена и окончательно обрела денежную форму. Поскольку этим документом юридически было зафиксировано введение системы пенсионного обеспечения для всех военнослужащих в соответствии с вполне определенными условиями, то этот указ прежде часто называли первым Уставом о пенсиях в Российской империи. На основании установленных причин выхода в отставку по ранению или болезни и при соблюдении сроков обязательной выслуги не менее 20 лет назначалась пенсия в размере 1/3 жалования. Позже сроки выслуги были существенно увеличены, а условия получения военных пенсий были изменены. Теперь при 20-летней выслуге можно было рассчитывать лишь на незначительные пенсионные выплаты в размере инвалидного содержания. Пенсию в размере половины жалованья назначали отставному военному чину при 30-летней выслуге, а полную пенсию в размере всей суммы жалованья выплачивали лишь при 40-летней выслуге.
Однако к 1820 году недостаточно регулируемый процесс назначения пенсий из казначейства привел к росту государственных расходов на эти цели. Когда сумма годовых выплат из казны увеличилась до 7,5 млн. рублей, потребовалось принятие экстренных мер как по снижению самих расходов, так и по законодательному упорядочению всех пенсионных законоположений в рамках единого и общего для всех пенсионного документа.
Устав о пенсиях и пособиях
В том же 1820 году император Александр I повелел упорядочить пенсионное законодательство и систематизировать порядок и правила назначения пенсий в империи. Была поставлена задача — разделить гражданские чины на специальные классы по должностям с целью их сравнения с военными чинами и получаемыми ими пенсиями. В декабре 1827 года уже новый император Николай I утвердил окончательный вариант Устава о пенсиях. Размер пенсии теперь полностью зависел от выслуги: за 35 лет службы — полная пенсия; от 30 до 35 лет — 2/3 жалованья по чину; от 20 до 30 лет — 1/3 жалованья. Классные гражданские чины были соотнесены с военными чинами. Все должности гражданских ведомств были разделены на 9 разрядов, каждому из которых присвоили пенсионный оклад в пределах от 300 до 4.000 рублей. Пенсии высшим чинам первых двух классов назначались по усмотрению царя, все остальные военные и гражданские чины приобретали пенсионные права в соответствии с выслугой лет и занимаемой должностью. Болезни и ранения сокращали сроки выслуги на 10-15 лет. Время пребывания в военных походах при расчете пенсионной выслуги увеличивалось в 2 раза. А вот пребывание в отпуске дольше 4-х месяцев вовсе вычиталось из срока службы. Была установлена единая процедура – назначение пенсии осуществлялось по представлению начальства, а все пенсионное делопроизводство было передано в ведение государственного казначейства. Начисление пенсий и их выдача в соответствии с положениями нового Устава о пенсиях и единовременных пособиях началось с 1 января 1828 года. Однако расходы на выплату пенсий и пособий от государственного казначейства продолжали расти и к середине XIX века вновь приблизились к 7 млн. рублей в год.
Пенсии по Уставу: традиции и перемены
Для пересмотра основных положений Устава о пенсиях и пособиях и приведения их в соответствие с текущей социально-экономической ситуацией в империи были созданы Особый и Эмеритальный комитеты. Подготовка новой редакции Устава была возложена на графа Блудова, который в ту пору возглавлял II отделение собственной канцелярии императора Николая I. Отделение занималось составлением Свода законов империи. По своему месту в системе государственной власти отделение императорской канцелярии соответствовало рангу министерства.
Представленная графом Блудовым записка об основах нового Устава о пенсиях была воспринята неоднозначно. Он считал, что пенсия для чиновника не есть его право, заслуженное беспорочной службой, а всего лишь проявление монаршей милости. В записке предлагалось лишить пенсий всех, у кого имеется собственное имущество, а также значительно повысить сроки выслуги для получения пенсии. Рассматривался предельный срок службы 45 лет с правом получения полуторного размера пенсии. При этом право дослужить до этого срока должен был получать не каждый чин, а только тот, кого начальство посчитало нужным для дела.
Предложения графа Блудова не получили поддержки ни среди сановников, ни в обществе. Ознакомившись с различными точками зрения, Николай I пришел к выводу, что в короткий срок принципиально пересмотреть все положения Устава о пенсиях и пособиях невозможно. Поэтому он повелел внести в него лишь те изменения, которые позволят стабилизировать ежегодные расходы казны на выплату пенсий в текущем размере, не допуская их дальнейшего роста.
Указом императора от 6 ноября 1853 года Устав о пенсиях был изменен. Была установлена двухступенчатая выслуга в 25 и 35 лет для половинной и полной пенсии соответственно. За 40 лет (1828-1868 годы) число пенсионеров и объем пенсионных выплат выросли почти в 6 раз. Но средний размер пенсии увеличился незначительно: с 109 руб. 82 коп. (1828 г.) до 114 руб. 45 коп (1868 г.). Поэтому все годы вплоть до 1917 года власти Российской империи пытались решить две альтернативные финансовые задачи, лежащие в основе пенсионной системы – как повысить размер пенсий военным чинам при одновременном снижении расходов казны.
Наряду с выплатой пенсий из казначейства за многолетнюю и беспорочную службу военным чинам постепенно формировался 2-й уровень в системе пенсионного обеспечения империи в виде эмеритальных касс.
Эмеритура, или добровольно-принудительные накопления
В числе хорошо зарекомендовавших себя на практике и получивших положительный отклик в обществе стало создание системы добровольно-обязательных взносов военных чинов в специально созданные эмеритальные кассы. Их название произошло от латинского слова emeritus, в переводе означающего «заслуженный». Помимо внесения обязательных накопительных взносов-отчислений, право на такую пенсию надо было еще и заслужить.
В качестве образца был взят пример успешно работавшей эмеритальной кассы прежней армии Польского царства. Поскольку статистических данных и расчетных показателей работы подобных касс на тот период времени просто не существовало, то было решено принять все положения и расчеты этой кассы в качестве образца с условием их последующей доработки и адаптации к российским условиям. Первоначальный капитал кассы формировался, как правило, за счет поступлений из внешнего источника (из казначейства, инвалидного капитала, добровольных пожертвований и т.д.). Капиталы эмеритальных касс, размещенные в ценных бумагах, позволяли получать ежегодно примерно 4% дохода. Расчеты, проведенные на 50-летний период вплоть до 1919 года, показали рост размеров персональных накопительных пенсий примерно в 3 раза. Выплаты в эмеритальную кассу устанавливались обычно в размере 6% от жалованья. В 1860-е годы числе первых были утверждены положения об эмеритальных кассах военно-сухопутного и морского ведомств. Эмеритальные капиталы и число участников касс росли из года в год вплоть до 1917 года.
Пенсия из эмеритальной кассы назначалась с учетом сроков выслуги и периода отчислений в кассу и выплачивалась только после выхода в отставку. Следует отметить, что пенсионная система империи даже в начале ХХ века оставалась во многом сословной. Государственные пенсии по выслуге лет назначались военным чинам, выходившим в отставку, как минимум, в статусе личного дворянства.
Продолжение следует…
Именно Марий установил для ветеранов пенсии за выслугу лет и обеспечение их земельными наделами при отставке. В те времена в Риме ветеранами называли легионеров, прослуживших не менее 16 лет в строю и 4 года в ветеранском резерве. Позже общий срок службы был увеличен до 25 лет. Римские граждане, завершившие службу, получали денежный пенсион и земельный надел там, где они вышли в отставку. Спустя 7 лет пришедший к власти Юлий Цезарь закрепил военные пенсионы и расширил ветеранские льготы и преимущества. Войскам после побед над врагами выплачивались премии, а позже выдавались прибавки к жалованью при восшествии на престол нового императора. Легионеры могли делать пенсионные сбережения, которые хранились у знаменосцев когорты. Обычно половина всех премий откладывалась до времени выхода в отставку.
Государево попечение служилых людей на Руси
На Руси воинские начала возникли вместе с формированием обособленных княжеств и появлением первых княжеских дружин для защиты власти, населения и территорий. Первые шаги по обеспечению ратного люда за счет казны предпринял великий князь Иван III, занявший престол в 1462 году. За верную службу и преданность он установил материальное вознаграждение в виде временных поместий. Спустя годы временные поместья перешли в полную собственность ратным людям и стали называться вотчинами. Одновременно с получением поместий и вотчин у зарождавшейся военной знати появилась обязанность по первому зову монарха явиться ко двору с установленным количеством вооруженных людей и коней. Именно эти ратные люди составляли основное ядро княжеского войска.
Известный русский историк С.М. Соловьев подсчитал, что с середины XI века и до 2-й половины XV века было 245 вражеских нашествий и нападений на Русь. При этом почти 200 таких вторжений приходится на период с 1240 по 1462 годы. Иными словами, в это время русские княжества почти ежегодно подвергались военному нашествию и вынуждены были воевать за свою свободу и независимость. Войны и вражеские нападения извне продолжались и в более поздние годы.
Развитие основ попечения ратных людей в России получило дальнейшее развитие в XVI веке. В период царствования Иоанна Грозного впервые было установлено государственное попечение при отставке. Существовало три вида обеспечения: 1) оставление за отставным всего поместья или его части; 2) назначение кормления; 3) помещение в богадельни. Первые два вида попечения жаловались, как правило, высшим военным чинам. Всем военным чинам при увольнении со службы выдавались специальные отставные грамоты.
В те же годы формировавшееся русское дворянство обрело наследственные черты. Вместо отставного служилого на царскую службу должны были прийти его сыновья и внуки. С появлением стрелецкого войска служилые люди стали получать содержание от казны и обрели некоторые льготы и преимущества. Они были освобождены от налогов. Стрельцов нельзя было обратить в холопы или сделать крепостными. А тяготы и лишения ратной службы компенсировались получаемыми земельными наделами, правом заниматься ремеслами и торговлей. Стрелецкие начальники имели еще большие льготы, которые зависели от занимаемой должности в войске. В годы правления царя Алексея Михайловича выделение поместий и земельных наделов за долгую ратную службу и полученные ранения становится одной из форм натурального пенсиона.
Военно-пенсионные реформы ускорились во времена правления Великих. Как известно, титул «Великий» в отечественной истории носили всего два монарха — Петр I и Екатерина II. И эти титулы, возложенные на них современниками, и много позже воспринимались всеми как вполне ими заслуженные. Петровские реформы в значительной мере систематизировали и расширили льготы воинским людям. Постепенно закладывались основы будущей военно-пенсионной системы России. Так, царским указом еще от 9 августа 1700 года было впервые установлено "полковникам и начальным людям, за отличия их службы и для старости давать на пропитание, из прежних их годовых дач третью долю, по все годы". Именно Петр Великий включил расчет военной выслуги лет для определения сумм пенсионных выплат от казны при выходе в отставку. Своими указами от 1716 года и от 1719 года царь предписал пожизненно выплачивать офицерам, вышедшим в отставку по старости, жалование для пропитания.
Екатерина Великая также внесла свой вклад в развитие пенсионного обеспечения в империи. С 1764 года она полностью освободила монастыри от обязанностей содержания (пропитания) отставных военных. Их стали отсылать на жительство в особо назначенные для этих целей города, которые взамен того освобождались от воинского постоя. Всего был определен 31 город империи (для отставных чинов гвардии — только г. Муром). Всем отставным воинским чинам было установлено денежное довольствие от казны: офицерам от 33 до 120 рублей в год в зависимости от чина.
Гораздо лучше обстояли дела с военными пенсионами генералитета. В царствование Екатерины Великой пенсионное обеспечение получали все отставные генералы. Постепенно пенсию по выслуге лет стали назначать офицерам, прослужившим в строю 20 лет и более. Все чины, получавшие пенсионные выплаты в пределах установленной императрицей общей суммы расходов на эти цели, составляли пенсионный «комплект чинов». Все те, кто не попал в комплект, ждали своей очереди. В конце ее правления на пенсии «чинам по комплекту» казна выделяла почти 300 тыс. рублей в год. Для того времени это были огромные деньги. Все пенсии персонально утверждались монаршим благоволением. Существовали также пенсии, назначавшиеся за особые заслуги по именным указам императрицы.
Пенсионное обеспечение в Российской империи в XIX-XX веках.
С течением времени все большее распространение получила выплата пенсий и пособий в денежной форме. В 1803 году указом императора Александра I пенсия отставным военным чинам от казны за выслугу лет была узаконена и окончательно обрела денежную форму. Поскольку этим документом юридически было зафиксировано введение системы пенсионного обеспечения для всех военнослужащих в соответствии с вполне определенными условиями, то этот указ прежде часто называли первым Уставом о пенсиях в Российской империи. На основании установленных причин выхода в отставку по ранению или болезни и при соблюдении сроков обязательной выслуги не менее 20 лет назначалась пенсия в размере 1/3 жалования. Позже сроки выслуги были существенно увеличены, а условия получения военных пенсий были изменены. Теперь при 20-летней выслуге можно было рассчитывать лишь на незначительные пенсионные выплаты в размере инвалидного содержания. Пенсию в размере половины жалованья назначали отставному военному чину при 30-летней выслуге, а полную пенсию в размере всей суммы жалованья выплачивали лишь при 40-летней выслуге.
Однако к 1820 году недостаточно регулируемый процесс назначения пенсий из казначейства привел к росту государственных расходов на эти цели. Когда сумма годовых выплат из казны увеличилась до 7,5 млн. рублей, потребовалось принятие экстренных мер как по снижению самих расходов, так и по законодательному упорядочению всех пенсионных законоположений в рамках единого и общего для всех пенсионного документа.
Устав о пенсиях и пособиях
В том же 1820 году император Александр I повелел упорядочить пенсионное законодательство и систематизировать порядок и правила назначения пенсий в империи. Была поставлена задача — разделить гражданские чины на специальные классы по должностям с целью их сравнения с военными чинами и получаемыми ими пенсиями. В декабре 1827 года уже новый император Николай I утвердил окончательный вариант Устава о пенсиях. Размер пенсии теперь полностью зависел от выслуги: за 35 лет службы — полная пенсия; от 30 до 35 лет — 2/3 жалованья по чину; от 20 до 30 лет — 1/3 жалованья. Классные гражданские чины были соотнесены с военными чинами. Все должности гражданских ведомств были разделены на 9 разрядов, каждому из которых присвоили пенсионный оклад в пределах от 300 до 4.000 рублей. Пенсии высшим чинам первых двух классов назначались по усмотрению царя, все остальные военные и гражданские чины приобретали пенсионные права в соответствии с выслугой лет и занимаемой должностью. Болезни и ранения сокращали сроки выслуги на 10-15 лет. Время пребывания в военных походах при расчете пенсионной выслуги увеличивалось в 2 раза. А вот пребывание в отпуске дольше 4-х месяцев вовсе вычиталось из срока службы. Была установлена единая процедура – назначение пенсии осуществлялось по представлению начальства, а все пенсионное делопроизводство было передано в ведение государственного казначейства. Начисление пенсий и их выдача в соответствии с положениями нового Устава о пенсиях и единовременных пособиях началось с 1 января 1828 года. Однако расходы на выплату пенсий и пособий от государственного казначейства продолжали расти и к середине XIX века вновь приблизились к 7 млн. рублей в год.
Пенсии по Уставу: традиции и перемены
Для пересмотра основных положений Устава о пенсиях и пособиях и приведения их в соответствие с текущей социально-экономической ситуацией в империи были созданы Особый и Эмеритальный комитеты. Подготовка новой редакции Устава была возложена на графа Блудова, который в ту пору возглавлял II отделение собственной канцелярии императора Николая I. Отделение занималось составлением Свода законов империи. По своему месту в системе государственной власти отделение императорской канцелярии соответствовало рангу министерства.
Представленная графом Блудовым записка об основах нового Устава о пенсиях была воспринята неоднозначно. Он считал, что пенсия для чиновника не есть его право, заслуженное беспорочной службой, а всего лишь проявление монаршей милости. В записке предлагалось лишить пенсий всех, у кого имеется собственное имущество, а также значительно повысить сроки выслуги для получения пенсии. Рассматривался предельный срок службы 45 лет с правом получения полуторного размера пенсии. При этом право дослужить до этого срока должен был получать не каждый чин, а только тот, кого начальство посчитало нужным для дела.
Предложения графа Блудова не получили поддержки ни среди сановников, ни в обществе. Ознакомившись с различными точками зрения, Николай I пришел к выводу, что в короткий срок принципиально пересмотреть все положения Устава о пенсиях и пособиях невозможно. Поэтому он повелел внести в него лишь те изменения, которые позволят стабилизировать ежегодные расходы казны на выплату пенсий в текущем размере, не допуская их дальнейшего роста.
Указом императора от 6 ноября 1853 года Устав о пенсиях был изменен. Была установлена двухступенчатая выслуга в 25 и 35 лет для половинной и полной пенсии соответственно. За 40 лет (1828-1868 годы) число пенсионеров и объем пенсионных выплат выросли почти в 6 раз. Но средний размер пенсии увеличился незначительно: с 109 руб. 82 коп. (1828 г.) до 114 руб. 45 коп (1868 г.). Поэтому все годы вплоть до 1917 года власти Российской империи пытались решить две альтернативные финансовые задачи, лежащие в основе пенсионной системы – как повысить размер пенсий военным чинам при одновременном снижении расходов казны.
Наряду с выплатой пенсий из казначейства за многолетнюю и беспорочную службу военным чинам постепенно формировался 2-й уровень в системе пенсионного обеспечения империи в виде эмеритальных касс.
Эмеритура, или добровольно-принудительные накопления
В числе хорошо зарекомендовавших себя на практике и получивших положительный отклик в обществе стало создание системы добровольно-обязательных взносов военных чинов в специально созданные эмеритальные кассы. Их название произошло от латинского слова emeritus, в переводе означающего «заслуженный». Помимо внесения обязательных накопительных взносов-отчислений, право на такую пенсию надо было еще и заслужить.
В качестве образца был взят пример успешно работавшей эмеритальной кассы прежней армии Польского царства. Поскольку статистических данных и расчетных показателей работы подобных касс на тот период времени просто не существовало, то было решено принять все положения и расчеты этой кассы в качестве образца с условием их последующей доработки и адаптации к российским условиям. Первоначальный капитал кассы формировался, как правило, за счет поступлений из внешнего источника (из казначейства, инвалидного капитала, добровольных пожертвований и т.д.). Капиталы эмеритальных касс, размещенные в ценных бумагах, позволяли получать ежегодно примерно 4% дохода. Расчеты, проведенные на 50-летний период вплоть до 1919 года, показали рост размеров персональных накопительных пенсий примерно в 3 раза. Выплаты в эмеритальную кассу устанавливались обычно в размере 6% от жалованья. В 1860-е годы числе первых были утверждены положения об эмеритальных кассах военно-сухопутного и морского ведомств. Эмеритальные капиталы и число участников касс росли из года в год вплоть до 1917 года.
Пенсия из эмеритальной кассы назначалась с учетом сроков выслуги и периода отчислений в кассу и выплачивалась только после выхода в отставку. Следует отметить, что пенсионная система империи даже в начале ХХ века оставалась во многом сословной. Государственные пенсии по выслуге лет назначались военным чинам, выходившим в отставку, как минимум, в статусе личного дворянства.
Продолжение следует…
- Автор:
- Михаил Сухоруков
- Использованы фотографии:
- vokrugsveta.ru