Один из главных талибов снова выпущен из тюрьмы в Пакистане
Американский информационный портал «UPI» сообщил, что 25 октября один из основателей исламистского движения «Талибан» (запрещёно в РФ) был освобождён из-под стражи в Пакистане, где он долгие годы находился в тюремном заключении.
Официально представители этого движения радикальных исламистов подтвердили факт неожиданного освобождения пакистанскими властями муллы Абдуллы Гани Барадара, больше известного как мулла Барадар или чёрный мулла Абдулла. Сообщается также, что этот один из влиятельнейших руководителей «Талибана» был выпущен в неуказанном месте в приграничной пакистано-афганской зоне и уже воссоединился со своей семьёй и со своими «собратьями по оружию».
Напомним, что мулла Барадар был не только активным организатором данного движения, но и несколько лет являлся одним из полевых командиров. Он основал «Талибан» вместе с ещё тремя другими лидерами в далёком 1994 году, привёл это движение исламских радикалов к победе и занимал ключевые посты в администрации талибов в 1996-2001 годах.
После американского вторжения в Афганистан он несколько лет был одним из лидеров, возглавлявших сопротивление исламистов. Одновременно подчёркивается тот факт, что он хорошо знаком с многими лидерами современного Афганистана и несколько раз лично общался даже с Хамидом Карзаем, так как бывший президент (до 2014 года) Афганистана вместе с «чёрным муллой» принадлежат к одной племенной группе – пуштунскому племени дуррани.
Однако мулла Барадар, в то время тайно находившийся в Карачи (в этом городе имеется огромная афгано-пуштунская община), попал в плен в ходе спецоперации пакистанских спецслужб в 2010 году, и с тех пор 3 года находился в тюрьме. В 2013 году он был уже освобождён, но остался на территории Пакистана и вместо активизации афганского мирного процесса вновь начал призывать к джихаду, за что вскоре снова попал за решётку, где и находился последнее время.
После прихода к власти в Пакистане нового правительства во главе с Имран Ханом, которого его противники называют «талибан-ханом», отношение официальных пакистанских властей к сторонникам данного радикального движения значительно изменилось.
По мнению отдельных экспертов, мулла Барадар как соучередитель «Талибана» является одним из тех его лидеров, которые имеют большой вес среди сторонников этого объединения. Одновременно с этим именно «чёрный мулла» является в среде руководителей «Талибана» одним из тех, кто (по мнению американских публицистов) не стремится к полной военной победе, но занимает относительно умеренную позицию и в данное время готов к ведению переговоров.
В связи с фактом нового освобождения одного из лидеров афганских исламистов влиятельный пакистанский сенатор и руководитель Комитета по иностранным делам Мушахид Хуссейн заявил, что «мирный процесс, который так или иначе должен начаться в Афганистане, не может проходить без участия талибов. А мулла Барадар – один из самых известных представителей руководства этого движения и при этом является сторонником переговоров». Поэтому сенатор считает, что «именно мулла Барадар, несмотря ни на что, может быть наилучшим посредником в мирном процессе в Афганистане».
Официально представители этого движения радикальных исламистов подтвердили факт неожиданного освобождения пакистанскими властями муллы Абдуллы Гани Барадара, больше известного как мулла Барадар или чёрный мулла Абдулла. Сообщается также, что этот один из влиятельнейших руководителей «Талибана» был выпущен в неуказанном месте в приграничной пакистано-афганской зоне и уже воссоединился со своей семьёй и со своими «собратьями по оружию».
Напомним, что мулла Барадар был не только активным организатором данного движения, но и несколько лет являлся одним из полевых командиров. Он основал «Талибан» вместе с ещё тремя другими лидерами в далёком 1994 году, привёл это движение исламских радикалов к победе и занимал ключевые посты в администрации талибов в 1996-2001 годах.
После американского вторжения в Афганистан он несколько лет был одним из лидеров, возглавлявших сопротивление исламистов. Одновременно подчёркивается тот факт, что он хорошо знаком с многими лидерами современного Афганистана и несколько раз лично общался даже с Хамидом Карзаем, так как бывший президент (до 2014 года) Афганистана вместе с «чёрным муллой» принадлежат к одной племенной группе – пуштунскому племени дуррани.
Однако мулла Барадар, в то время тайно находившийся в Карачи (в этом городе имеется огромная афгано-пуштунская община), попал в плен в ходе спецоперации пакистанских спецслужб в 2010 году, и с тех пор 3 года находился в тюрьме. В 2013 году он был уже освобождён, но остался на территории Пакистана и вместо активизации афганского мирного процесса вновь начал призывать к джихаду, за что вскоре снова попал за решётку, где и находился последнее время.
После прихода к власти в Пакистане нового правительства во главе с Имран Ханом, которого его противники называют «талибан-ханом», отношение официальных пакистанских властей к сторонникам данного радикального движения значительно изменилось.
По мнению отдельных экспертов, мулла Барадар как соучередитель «Талибана» является одним из тех его лидеров, которые имеют большой вес среди сторонников этого объединения. Одновременно с этим именно «чёрный мулла» является в среде руководителей «Талибана» одним из тех, кто (по мнению американских публицистов) не стремится к полной военной победе, но занимает относительно умеренную позицию и в данное время готов к ведению переговоров.
В связи с фактом нового освобождения одного из лидеров афганских исламистов влиятельный пакистанский сенатор и руководитель Комитета по иностранным делам Мушахид Хуссейн заявил, что «мирный процесс, который так или иначе должен начаться в Афганистане, не может проходить без участия талибов. А мулла Барадар – один из самых известных представителей руководства этого движения и при этом является сторонником переговоров». Поэтому сенатор считает, что «именно мулла Барадар, несмотря ни на что, может быть наилучшим посредником в мирном процессе в Афганистане».
- Автор:
- Михаил Сириец