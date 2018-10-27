Трамп: Моя победа на выборах - самое страшное событие для России

Ладить с Россией, ладить с Китаем, с Северной Кореей, с Японией — это хорошо, а не плохо.

Президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в штате Северная Каролина, прокомментировал обвинения в свой адрес в том, что якобы его победа на выборах стала результатом российского вмешательства. Напомним, что в ноябре в США пройдут выборы в палату представителей, также сменятся несколько десятков губернаторов штатов и территорий, а также несколько членов сената.Выступая перед публикой, Трамп заявил, что ничего более, чем его (Трампа) победа на выборах президента США в 2016 году,ещё не было.После этого Трамп объявил, что это не мешает ему встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным и обсуждать вопросы текущей повестки.По словам американского президента, вместо того, чтобы впадать в конспирологию по поводу отношений с теми или иными странами, с ними нужно искать возможности поладитьТрамп:Для справки: Дональд Трамп осуществляет поездку по стране в качестве кампании по поддержке кандидатов от Республиканской партии на упомянутых ноябрьских (промежуточных) выборах. Его главная задача – получить республиканское большинство в конгрессе, что может позволить ему продвигать свои инициативы на посту президента США.