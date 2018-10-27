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Трамп: Моя победа на выборах - самое страшное событие для России

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Президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в штате Северная Каролина, прокомментировал обвинения в свой адрес в том, что якобы его победа на выборах стала результатом российского вмешательства. Напомним, что в ноябре в США пройдут выборы в палату представителей, также сменятся несколько десятков губернаторов штатов и территорий, а также несколько членов сената.

Трамп: Моя победа на выборах - самое страшное событие для России



Выступая перед публикой, Трамп заявил, что ничего более страшного, чем его (Трампа) победа на выборах президента США в 2016 году, для России ещё не было.

После этого Трамп объявил, что это не мешает ему встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным и обсуждать вопросы текущей повестки.
По словам американского президента, вместо того, чтобы впадать в конспирологию по поводу отношений с теми или иными странами, с ними нужно искать возможности поладить в интересах США.

Трамп:
Ладить с Россией, ладить с Китаем, с Северной Кореей, с Японией — это хорошо, а не плохо.


Для справки: Дональд Трамп осуществляет поездку по стране в качестве кампании по поддержке кандидатов от Республиканской партии на упомянутых ноябрьских (промежуточных) выборах. Его главная задача – получить республиканское большинство в конгрессе, что может позволить ему продвигать свои инициативы на посту президента США.
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