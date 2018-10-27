Die Welt: Согнали в Норвегию 50 тысяч натовских солдат. Так они сдерживают РФ?

29 стран НАТО хотят припугнуть Россию и обучиться «делу альянса». Военнослужащие общаются друг с другом по-товарищески. Но на деле отсутствует реальная стратегия. Никто в НАТО, кроме Польши и стран Балтии, на самом деле не видит никаких признаков того, что Москва готовится атаковать кого-либо из членов блока.

Тогда зачем это баловство с 50 тысячами солдат в Норвегии? Неужели это и есть, по мнению стратегов НАТО, сдерживание России?

Нужно задаться вопросом, являются ли такие крупные маневры в этой форме всё ещё актуальными.