Die Welt: Согнали в Норвегию 50 тысяч натовских солдат. Так они сдерживают РФ?
Немецкое издание Die Welt раскритиковало крупнейшие с момента развала СССР учения НАТО. Напомним, что речь идёт о военных маневрах альянса в Норвегии "Trident Juncture 2018", где задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих. Учения имеют морскую, воздушную и наземную (наземно-амфибийную) составляющее. В учениях задействованы и ненатовские страны: Швеция и Финляндия. Схема маневров:
Журналист упомянутого издания Кристоф Шильц заявил, что натовские военные учения выглядят баловством и странными манёврами.
Из материала немецкого журналиста:
Далее Кристоф Шильц отмечает, что стратеги НАТО сами говорят о России, делающей упор на кибератаки, распространение дезинформации, использование «зелёных человечков». Добавляют, что полномасштабного наступления Россия не осуществит.
Шильц:
Далее Шильц напоминает, что у НАТО на восточном фланге отсутствует полноценная инфраструктура, нет элементарной возможности по переброске достаточного количества войсковых подразделений, нет эффективных каналов снабжения.
Шильц:
Журналист упомянутого издания Кристоф Шильц заявил, что натовские военные учения выглядят баловством и странными манёврами.
Из материала немецкого журналиста:
29 стран НАТО хотят припугнуть Россию и обучиться «делу альянса». Военнослужащие общаются друг с другом по-товарищески. Но на деле отсутствует реальная стратегия. Никто в НАТО, кроме Польши и стран Балтии, на самом деле не видит никаких признаков того, что Москва готовится атаковать кого-либо из членов блока.
Далее Кристоф Шильц отмечает, что стратеги НАТО сами говорят о России, делающей упор на кибератаки, распространение дезинформации, использование «зелёных человечков». Добавляют, что полномасштабного наступления Россия не осуществит.
Шильц:
Тогда зачем это баловство с 50 тысячами солдат в Норвегии? Неужели это и есть, по мнению стратегов НАТО, сдерживание России?
Далее Шильц напоминает, что у НАТО на восточном фланге отсутствует полноценная инфраструктура, нет элементарной возможности по переброске достаточного количества войсковых подразделений, нет эффективных каналов снабжения.
Шильц:
Нужно задаться вопросом, являются ли такие крупные маневры в этой форме всё ещё актуальными.
- Использованы фотографии:
- NATO