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Die Welt: Согнали в Норвегию 50 тысяч натовских солдат. Так они сдерживают РФ?

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Немецкое издание Die Welt раскритиковало крупнейшие с момента развала СССР учения НАТО. Напомним, что речь идёт о военных маневрах альянса в Норвегии "Trident Juncture 2018", где задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих. Учения имеют морскую, воздушную и наземную (наземно-амфибийную) составляющее. В учениях задействованы и ненатовские страны: Швеция и Финляндия. Схема маневров:

Die Welt: Согнали в Норвегию 50 тысяч натовских солдат. Так они сдерживают РФ?



Журналист упомянутого издания Кристоф Шильц заявил, что натовские военные учения выглядят баловством и странными манёврами.

Из материала немецкого журналиста:
29 стран НАТО хотят припугнуть Россию и обучиться «делу альянса». Военнослужащие общаются друг с другом по-товарищески. Но на деле отсутствует реальная стратегия. Никто в НАТО, кроме Польши и стран Балтии, на самом деле не видит никаких признаков того, что Москва готовится атаковать кого-либо из членов блока.


Далее Кристоф Шильц отмечает, что стратеги НАТО сами говорят о России, делающей упор на кибератаки, распространение дезинформации, использование «зелёных человечков». Добавляют, что полномасштабного наступления Россия не осуществит.

Шильц:
Тогда зачем это баловство с 50 тысячами солдат в Норвегии? Неужели это и есть, по мнению стратегов НАТО, сдерживание России?

Далее Шильц напоминает, что у НАТО на восточном фланге отсутствует полноценная инфраструктура, нет элементарной возможности по переброске достаточного количества войсковых подразделений, нет эффективных каналов снабжения.



Шильц:
Нужно задаться вопросом, являются ли такие крупные маневры в этой форме всё ещё актуальными.
Использованы фотографии:
NATO
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