Израильский "Железный купол" пропустил две трети палестинских ракет?
Новость из разряда «ничего нового». Израильская авиация в очередной раз атаковала сектор Газа после сообщений о том, что с территории сектора было выпущено 30 ракет. Пресс-служба ЦАХАЛ распространила сообщение о сработавших сиренах предупреждения о ракетных атаках к северу от границы с Газой, на контрольно-пропускном пункте «Керем Шалом» и на других территориях.
Напомним, что на текущей неделе израильские СМИ сначала сообщили о нанесении ракетного удара с позиций боевого крыла ХАМАС, добавив, что ракета была перехвачена комплексом ПРО «Железный купол». Через некоторое время появился материал о взрывах на израильской территории. Чтобы объяснить нестыковку с заявлениями по «перехвату», добавили, что помимо ракет палестинцы атаковали Израиль из миномётов. В Газе эти обвинения назвали выдумками израильского военного командования. Выдумки или не выдумки, но в итоге Израиль нанёс серию авиаударов по различным районам Газы, привычно заявив, что все поражённые объекты на земле принадлежали боевому крылу ХАМАС.
В этот раз бомбардировка Газы оказалась ещё более массированной. В воздух были подняты десятки боевых самолётов и беспилотников. В общей сложности в Газе израильские средства ВВС атаковали около 80 объектов, снова отметив их как «объекты ХАМАС». Основной удар пришёлся по приморской части палестинской территории.
Также сообщается о том, что «Железный купол» перехватил 10 ракет. Если верить первоначальным сообщениям о выпущенных 30-ти ракетах, стало быть, две трети ракет остались не перехваченными израильской системой ПРО.
Система ПРО "Железный купол"
Напомним, что на текущей неделе израильские СМИ сначала сообщили о нанесении ракетного удара с позиций боевого крыла ХАМАС, добавив, что ракета была перехвачена комплексом ПРО «Железный купол». Через некоторое время появился материал о взрывах на израильской территории. Чтобы объяснить нестыковку с заявлениями по «перехвату», добавили, что помимо ракет палестинцы атаковали Израиль из миномётов. В Газе эти обвинения назвали выдумками израильского военного командования. Выдумки или не выдумки, но в итоге Израиль нанёс серию авиаударов по различным районам Газы, привычно заявив, что все поражённые объекты на земле принадлежали боевому крылу ХАМАС.
В этот раз бомбардировка Газы оказалась ещё более массированной. В воздух были подняты десятки боевых самолётов и беспилотников. В общей сложности в Газе израильские средства ВВС атаковали около 80 объектов, снова отметив их как «объекты ХАМАС». Основной удар пришёлся по приморской части палестинской территории.
Также сообщается о том, что «Железный купол» перехватил 10 ракет. Если верить первоначальным сообщениям о выпущенных 30-ти ракетах, стало быть, две трети ракет остались не перехваченными израильской системой ПРО.