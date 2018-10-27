Всё идёт по плану: Морской участок «Турецкого потока» готов на 95%

Компания «Газпром» сообщает о том, что работы по строительству морского участка газопровода «Турецкий поток» завершены на 95%. В общей сложности по обеим транзитным ниткам в рамках данного проекта уложено 1775 км труб.На стадии полного завершения находятся «объекты берегового примыкания» на территории России вблизи Анапы. Кроме того, в настоящий момент ведутся пусконаладочные работы, которые планируется завершить до конца текущего года.В Турции у посёлка Кыйыкёй в провинции Кыркларели идут работы по строительству приёмного терминала.На сайте компании сообщается также, что не отстают от графиков и работы, связанные со строительством газопровода «Северный поток-2». Рабочие занимаются укладкой труб в районе экономической зоны Финляндии и территориальных вод Германии.Введение в эксплуатацию газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2» запланировано до конца следующего года.Ранее заместитель председателя холдинга Александр Медведев сообщал, что важный инвестиционный проект «Турецкий поток» рассчитывают ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года. Сейчас компания «Газпром» занимается проработкой варианта, согласно которому транзитная нитка в страны ЕС будет протянута через такие государства, как Болгария, Сербия, Венгрия и Италия.Несколько месяцев назад болгарская делегация, посетив Россию, предлагала Москве вернуться к варианту строительства "Южного потока", от которого сама же София ранее отказалась под нажимом Брюсселя. Теперь будет покупать тот же российский газ, но уже в Турции.