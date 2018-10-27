УДК USS «Essex»: Нас преследовали иранские военные корабли

Американские СМИ пишут о том, что в Персидском заливе корабли ВМС Ирана осуществили «опасное сближение» с кораблём ВМС США. Сообщается, что "опасное приближение" ощутил на себе универсальный десантный корабль USS «Essex» (LHD-2), относящийся к классу «Wasp».В материалах СМИ США заявлено, что два иранских корабля, принадлежащих КСИР (Корпусу стражей исламской революции), приблизились к «Эссексу» на расстояние до 300 м. Утверждается, что на таком расстоянии иранские корабли в течение нескольких минут двигались параллельным курсом с USS «Essex», после чего отошли.Нужно отметить, что USS «Essex» на сегодняшний день является крупнейшим боевым кораблём США, находящимся в водах Персидского залива. УДК класса «Wasp» имеет водоизмещение в 40,6 тыс. тонн. Наибольшая длина корпуса – 257 м, ширина – 32 м, осадка – 8,2 м. Максимальная скорость составляет 24 узла. Экипаж – 1182 военнослужащих. Корабль способен одновременно разместить до 2 тысяч морских пехотинцев. У USS «Essex» имеются ракетные вооружения, артиллерийские комплексы и ЗРК, также 4 пулемётных установки. На борту несёт несколько самолётов и вертолётов, включая MH-60 Seahawk.Напомним, что американские моряки уже имеют опыт «встреч» с моряками Ирана. Иранский «москитный флот» блокировал корабли ВМС США во время президентства Обамы. Фото с обезоруженными американскими военнослужащими ВМС, стоящими на коленях на палубе, облетели весь мир. Тогда операция иранских сил была осуществлена без единого выстрела.