Сгореть в "Меркаве". Почему Израиль замолчал о наземной операции в Газе?

Несколько недель назад министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявлял о том, что он будет продвигать инициативу по проведению наземной операции на территории сектора Газа. При этом Либерман подчеркнул, что правительство в целом выступает против, но это не помешает лично ему оставаться при своём мнении.Однако к настоящему моменту речи о сухопутной операции ЦАХАЛ в Газе (по крайней мере, в формате официальных обсуждений) уже не идёт. В этой связи возникают вопросы: это Либерман отыграл назад (в том числе и под нажимом коллег по кабинету министров), или же операция действительно готовится, но тот же израильский министр обороны просто предпочитает о ней не распространяться открыто?На самом деле, последние события косвенно говорят о том, что израильское Минобороны вряд ли позволило себе полностью отказаться от идеи наземного вторжения в Газу. Планы есть, но есть и оценка последствий.Сообщения пресс-службы ЦАХАЛ о ракетных обстрелах территории Израиля в последнее время публикуются всё чаще. И одновременно с этим всё чаще в воздух поднимается израильская боевая авиация с целью нанести авиаудары по объектам «враждебного» сектора.При учёте того, что садиться за стол переговоров власти Израиля не собираются, можно констатировать, что обстановка в этом регионе будет только накаляться. И тут два варианта – либо постоянные ракетные перестрелки с обеих сторон в течение длительного времени, которые всё равно не приведут к разрядке, либо очередная «победоносная» наземная миссия израильских войск.Если второй вариант, то почему тот же Либерман медлит?Ответ содержится в заявлениях самого Израиля. Речь идёт о заявлениях, в которых указывалось на повышение оснащённости боевого крыла ХАМАС, в том числе оснащённости неуправляемыми ракетами и иными вооружениями. Если оснащённость боевых звеньев ХАМАС в плане вооружений действительно повысилась, то в случае наземной операции ЦАХАЛ это может привести к немалым потерям среди личного состава израильской армии. Заживо сгоревшие в танках «Меркава» танкисты в Газе для израильского кабинета министров могут стать прологом к полному политическому поражению внутри самого Израиля. Политические оппоненты этим сразу же воспользуются в своих интересах.Именно поэтому о наземной операции на этом этапе – тишина. При учёте того, что израильские власти объявили об угрозе, исходящей с юга Ливана от «Хизбаллы», об угрозе со стороны КСИР и той же «Хизбаллы» в Сирии – с «необходимостью активно действовать на этих направлениях», дополнительная операция ещё и в Газе с непрогнозируемым по числу потерь исходом видится абсолютной авантюрой. Но всегда ли израильское командование было застраховано от участия в авантюрах по периметру государственной границы?