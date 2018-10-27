СМИ ФРГ: Экономика РФ посрамила западные санкции. Она ещё и растёт!

Вряд ли это обрадовало тех, что наделся, что экономическое давление вызовет отрицательный экономический эффект для России. Скорее, наоборот – по крайней мере, в краткосрочной перспективе экономика России и госбюджет будут находиться в лучшем состоянии, чем об этом говорят (на Западе).

Профицит по итогам года будет в 4,4 раза выше, чем в предыдущем бюджете. В частности, ожидается, что он увеличится с 481,7 млрд. рублей до 2,1 трлн. рублей (28 млрд. евро). Это будет первым значимым профицитом с 2011 года. Тогда он составил 0,8% ВВП. А ведь ещё в 2016 году российская экономика сталкивалась с существенным дефицитом бюджета – на уровне 3,5% ВВП.

Объёмы нефтедолларов в России выросли. Но также выросла и рублёвая масса в связи с текущим курсом рубля по отношению к доллару США. А если учесть, что именно расходы в рублях являются основной долей расходов в экономике РФ, Россия защитилась от дорогого импорта и сделала привлекательным свой экспорт.