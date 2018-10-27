СМИ ФРГ: Экономика РФ посрамила западные санкции. Она ещё и растёт!
В Германии удивлены тем, что многослойные западные санкции не привели к обвалу российской экономики. В немецком издании Die Welt вместе со статьёй о бессмысленности заявлений НАТО о «сдерживании России на учениях в Норвегии» вышел материал Эдуарда Штайнера, который говорит об удивлении со стороны экспертов тем фактом, что российская экономика в условиях санкций ещё и умудряется расти.
Из статьи немецкого журналиста:
Штайнер отмечает, что о позитивной динамике в экономике РФ стало ясно после внесения Минфином РФ поправок в бюджет на текущий год.
Штайнер:
Немецкий журналист отметил, что теперь рубль фактически перестал напрямую зависеть от цен на нефть. Отмечается взрывной рост прибыли российских нефтяных компаний после сделки с ОПЕК, приведшей в итоге к росту цен на «чёрное золото».
Штайнер:
Из статьи немецкого журналиста:
Вряд ли это обрадовало тех, что наделся, что экономическое давление вызовет отрицательный экономический эффект для России. Скорее, наоборот – по крайней мере, в краткосрочной перспективе экономика России и госбюджет будут находиться в лучшем состоянии, чем об этом говорят (на Западе).
Штайнер отмечает, что о позитивной динамике в экономике РФ стало ясно после внесения Минфином РФ поправок в бюджет на текущий год.
Штайнер:
Профицит по итогам года будет в 4,4 раза выше, чем в предыдущем бюджете. В частности, ожидается, что он увеличится с 481,7 млрд. рублей до 2,1 трлн. рублей (28 млрд. евро). Это будет первым значимым профицитом с 2011 года. Тогда он составил 0,8% ВВП. А ведь ещё в 2016 году российская экономика сталкивалась с существенным дефицитом бюджета – на уровне 3,5% ВВП.
Немецкий журналист отметил, что теперь рубль фактически перестал напрямую зависеть от цен на нефть. Отмечается взрывной рост прибыли российских нефтяных компаний после сделки с ОПЕК, приведшей в итоге к росту цен на «чёрное золото».
Штайнер:
Объёмы нефтедолларов в России выросли. Но также выросла и рублёвая масса в связи с текущим курсом рубля по отношению к доллару США. А если учесть, что именно расходы в рублях являются основной долей расходов в экономике РФ, Россия защитилась от дорогого импорта и сделала привлекательным свой экспорт.
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