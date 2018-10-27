Гвадар не будет китайской военной базой. Комментарий ВМС Пакистана

Позвольте мне подчеркнуть, что порт Гвадар является чисто коммерческим проектом и не имеет военной составляющей. Удобно расположенный за пределами потенциально опасных и ограниченных вод Персидского залива Гвадар может действовать не только как транзитный порт для Китая и Центральной Азии, но и порт перевалки, влияющий на процветание всего региона. Безопасность в этом районе будет поддерживать пакистанский военный флот.

Высокопоставленные чиновники министерств обороны Пакистана и Китая прокомментировали заявления о том, что КНР в пакистанском Гвадаре намеревается открыть военную базу.Напомним, что Гвадар является глубоководным портом Аравийского моря, и в развитие инфраструктуры этого порта Китай намеревается в общей сложности вложить колоссальную сумму в 60 млрд долларов. Это дало повод (в первую очередь на Западе) объявить, что в Гвадаре вскоре появятся китайские военнослужащие. На данный момент единственной зарубежной военной базой КНР является база в африканском государстве Джибути.Глава информационной службы ВМС Пакистана контр-адмирал Джавад Икбал прокомментировал слухи о готовности Китая открыть в Пакистане свою военную базу. Выступая на форуме по вопросам безопасности, проходящем в Китае, пакистанский контр-адмирал заявил, что слухи не имеют ничего общего с реальностью. Джавад Икбал подчеркнул, что Минобороны КНР не подавало запрос в Исламабад по поводу военной активности в Гвадаре.Икбал:В свою очередь представители Китая отметили, что вложения в инфраструктуру Гвадара связаны с реализацией масштабного проекта «Один пояс – один путь». По этому проекту Китай позиционирует себя в качестве фактически главного регулятора торгово-экономических отношений в Евразии, и не только. Китай также активно вкладывается в экономические проекты на территории целого ряда стран Африки, используя ресурс дешёвой рабочей силы.Между тем, в США не верят в то, что развитие сугубо торговой инфраструктуры в Гвадаре может потребовать суммы в 60 млрд долларов.