Латвия получила "Стингеры". Собрались сбивать авиацию РФ?

На фото - военнослужащий армии США с ПЗРК

Министерство обороны Латвии сообщает о том, что Дания передала в пользование латвийским силовым структурам переносные зенитные ракетные комплексы «Стингер». Сообщается, что передача ПЗРК "Stinger" состоялась в рамках ранее подписанного между Копенгагеном и Ригой соглашения. Подписи поставили главы военных ведомств двух государств в августе 2017 года.Нет данных о том, какое количество ПЗРК и ракет к ним было передано латвийскому Минобороны. Однако известно, что эти переносные зенитные ракетные комплексы получат не только подразделения ВС Латвии, но и арсеналы так называемых земесаргов. Это организация, которая в Латвии позиционируется как добровольческая.В учебном центре ВВС Латвии уже начата подготовка латвийских военнослужащих по эксплуатации ПЗРК "Stinger". Обучение проводится инструкторами из стран-партнёров Латвии по Североатлантическому военному блоку. Заявлено, что в 2019 году возможности учебного центра будут существенно расширены.Для каких конкретно целей Латвии понадобились ПЗРК, в главном военном ведомстве этой прибалтийской республики не сообщают. Зато из стана Минобороны Латвии постоянно доносятся заявления о том, что российская авиация, включая авиацию Балтийского флота ВМФ РФ, якобы постоянно нарушает воздушное пространство страны НАТО. Значит ли поставка ПЗРК "Stinger" в Латвию, что военнослужащие этой страны готовы применить эти вооружения против российских самолётов и вертолётов?