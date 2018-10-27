СМИ: В России успешно испытана система подавления спутников

У России имеются системы, которые могут выводить из строя спутники связи противника и они уже прошли успешные испытания ,передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в Оборонно-промышленном комплексе.Как пишет издание, в России имеется комплекс РЭПС (радиоэлектронного подавления связи) "Тирада-2С", и он уже прошел испытания, в ходе которых госкомиссия дала свои рекомендации по дальнейшему его применению. При этом источник подтвердил, что "Тирада-2С" способна осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой связи с полным выводом из строя. При этом выведение спутников из рабочего состояния может осуществляться непосредственно с поверхности Земли.Работы по системе, способной выводить из строя спутники связи противника начались еще в 2001 году, а в августе 2018 года на форуме "Армия-2018" было публично объявлено о подписании контракта на поставку российскому Минобороны новейшего сверхмощного комплекса РЭБ для подавления спутников "Тирада-2", поставки которого начнутся уже в этом году.Ранее о том, что Минобороны России в скором времени получит противоспутниковую систему радиоэлектронного поражения заявляли в ФГБУ "46 Центральный научно-исследовательский институт".