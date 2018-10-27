Новости

ДНР: Киев грубо нарушает соглашение о неприменении беспилотников

13
Украинские силовики попытались с помощью беспилотника нанести удар по охраняемому военному объекту Донецкой народной республики, но при этой попытке беспилотник был сбит ополченцами. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции (НМ) ДНР Даниил Безсонов, сообщает Донецкое агенство новостей.

ДНР: Киев грубо нарушает соглашение о неприменении беспилотников



Безсонов в частности заявил, что украинские силовики продолжают грубо нарушать минские соглашения в части, касающейся применения беспилотной авиации в зоне линии разграничения. При попытке нанести удар по охраняемому военному объекту силами ПВО ДМ ДНР был сбит украинский ударный беспилотник.

Согласно минским соглашениям, в районе линии разграничения на Донбассе в 30-километровой зоне запрещено применение как пилотируемой, так и беспилотной авиации, кроме авиации СММ ОБСЕ.

Между тем на луганском направлении установлено прибытие к линии разграничения иностранных инструкторов минно-взрывного дела. О размещении в Станице Луганской около 20 иностранных наемников сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

По данным разведки в зону ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады прибыло до 20 наемников-инструкторов, имеющих оружие и форму натовского образца, общающихся на английском языке. Большинство из них специализируется на установке минно-взрывных устройств.
Использованы фотографии:
https://dan-news.info/
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Сводки от ополчения Новороссии за 28 августа 2014 года
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти