ДНР: Киев грубо нарушает соглашение о неприменении беспилотников
Украинские силовики попытались с помощью беспилотника нанести удар по охраняемому военному объекту Донецкой народной республики, но при этой попытке беспилотник был сбит ополченцами. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции (НМ) ДНР Даниил Безсонов, сообщает Донецкое агенство новостей.
Безсонов в частности заявил, что украинские силовики продолжают грубо нарушать минские соглашения в части, касающейся применения беспилотной авиации в зоне линии разграничения. При попытке нанести удар по охраняемому военному объекту силами ПВО ДМ ДНР был сбит украинский ударный беспилотник.
Согласно минским соглашениям, в районе линии разграничения на Донбассе в 30-километровой зоне запрещено применение как пилотируемой, так и беспилотной авиации, кроме авиации СММ ОБСЕ.
Между тем на луганском направлении установлено прибытие к линии разграничения иностранных инструкторов минно-взрывного дела. О размещении в Станице Луганской около 20 иностранных наемников сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.
По данным разведки в зону ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады прибыло до 20 наемников-инструкторов, имеющих оружие и форму натовского образца, общающихся на английском языке. Большинство из них специализируется на установке минно-взрывных устройств.
Безсонов в частности заявил, что украинские силовики продолжают грубо нарушать минские соглашения в части, касающейся применения беспилотной авиации в зоне линии разграничения. При попытке нанести удар по охраняемому военному объекту силами ПВО ДМ ДНР был сбит украинский ударный беспилотник.
Согласно минским соглашениям, в районе линии разграничения на Донбассе в 30-километровой зоне запрещено применение как пилотируемой, так и беспилотной авиации, кроме авиации СММ ОБСЕ.
Между тем на луганском направлении установлено прибытие к линии разграничения иностранных инструкторов минно-взрывного дела. О размещении в Станице Луганской около 20 иностранных наемников сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.
По данным разведки в зону ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады прибыло до 20 наемников-инструкторов, имеющих оружие и форму натовского образца, общающихся на английском языке. Большинство из них специализируется на установке минно-взрывных устройств.
- Использованы фотографии:
- https://dan-news.info/