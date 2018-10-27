МИД РФ: Соединенные Штаты готовят войну

Но у нас есть серьезное отличие от Соединенных штатов Америки, и в лингвистическом плане это отличие заключается всего лишь в одном слове. Россия готовится "к войне", а Соединенные Штаты готовят "войну"

Соединенные Штаты, выходя из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, готовят войну, заявил замглавы департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Андрей Белоусов после того как комитет ООН проголосовал против вынесения на рассмотрение российской резолюции в поддержку ДРСМД.Представитель Вашингтона Роберт Вуд сразу же после голосования комитета ООН в очередной раз попытался переложить вину за выход США из договора на Россию, заявив что Россия последние пять лет нарушает ДРСМД, производя ракеты наземного базирования и в такой ситуации США больше не могли проявлять терпение.Российский дипломат в ответ заметил, что недавно в Вашингтоне заявили, что Россия готовится к войне и добавил, что это действительно так: Россия готовится к войне. Мы готовимся защищать нашу родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наши ценности, наших людей - мы готовимся к такой войне.При этом дипломат подчеркнул:Ранее первый комитет Генассамблеи ООН отклонил проект российской резолюции в поддержку Договора РСМД, так как против него проголосовали 55 стран, а за - всего 31 при 54 воздержавшихся. Среди рьяно голосовавших против российской резолюции одни и те же "знакомые лица" - США, Великобритания, Канада, Аргентина, Греция, Франция и Украина.