Почему Украина так важна для России?

Трагические события на Украине, спровоцированные странами Запада, еще раз наглядно продемонстрировали, что Запад любым путем стремится оторвать Украину от России, а Россия, наоборот, имея собственные геополитические интересы на Украине в противостоянии с Западом, стремится удержать ее в поле своего влияния. Оторвав Украину от России, Запад получает серьезное стратегическое преимущество над Россией в противостоянии с ней.Все происходящее на Украине — это один из элементов глобального противостояния русской и западной цивилизаций. Россия является геостратегическим игроком в мировой политике и обладает способностью и волей осуществлять влияние в мире в своих национальных интересах, что, естественно, не устраивает Запад.Можно задаться вопросом: откуда такое жесткое противостояние уже много веков между русской и западной цивилизациями? Согласно теории конфликта цивилизаций Хантингтона, цивилизации не могут мирно существовать и объединяться. Они могут только поглотить одна другую. Поэтому это война на уничтожение, в которой не может быть примирения и ничьей, кто сильнее во всех отношениях, тот и побеждает. В этом противостоянии Россия выиграла сражение в 1917, начав строительство принципиального отличного от западного общества, а в 1991 проиграла сражение, но как цивилизация не была уничтожена, поскольку в ее основе лежало православие, и она вновь возрождается.Противостояние русской и западной цивилизаций обусловлено историей их происхождения и становления, западная является наследницей Римской империи со своими традициями, а русская – Византийской империи уже с другими традициями.Базовой основой русской цивилизации является православие, делающее ставку на коллективизм, а в основе западной цивилизации – католицизм, делающий ставку на индивидуализм.Уклад жизни народов русской цивилизации имеет общинный характер и носят отпечаток коллективизма, способствующего единению индивидов и выработке общих взглядов на свое жизнеустройство. Обычаи и традиции народов западной цивилизации базируются на индивидуализме и приоритете личных целей. Если человеку западной цивилизации свойственен культ богатства, то человеку русской цивилизации – культ достатка.Западная цивилизация приложила немало усилий для уничтожения Византийской империи и теперь прикладывает такие же усилия для уничтожения ее наследницы.Украина является лимитрофным государством на стыке двух цивилизаций. Судьба таких государств незавидна. Они никогда не могут оставаться независимыми. Одна из цивилизаций обязательно их поглотит. Поэтому они часто выступают в качестве разменной монеты в противостоянии цивилизаций.Что значит Украина для России? В историческом плане очень много. Киев – мать городов русских. Отсюда пошла Киевская Русь, здесь князь Владимир крестил русский народ, и это один из центров русской цивилизации.Нашествие татар разорвало русский народ, который с XIII века оказался в трех государственных образованиях – Владимиро-Суздальском и затем в Московском княжествах, Великом княжестве Литовском и Польше. Сохранить государственность и возродить русскую цивилизацию удалось только в Московском княжестве, две другие части русского народа утратили государственность и развивались в польско-литовских государственных образованиях.Большая часть земель сегодняшней Украины оказалась под властью поляков, и более четырех веков там стремились ассимилировать русский народ, прививая ему польскую идентичность и католическую религию. Но русский народ, кроме населения Галиции, выдержал и сохранил свой русскую идентичность и православную веру, при этом под польским влиянием сформировалась отдельная украинская ветвь русского народа. В конце XIX – начале XX веков под давлением поляков и репрессиями австрийцев русины Галиции потеряли свою идентичность, приняли католицизм в форме церковной унии, отвергли свои русские корни и стали частью западной цивилизации.Все попытки элит Приднепровья уйти от русской идентичности всегда заканчивались руиной и бедами для населяющего его народа. Самостоятельная государственность здесь так и не возникла. Нельзя же считать таковыми бутафорские государства времен гражданской войны, а неожиданно подаренная государственность Украине в результате развала Союза была использована украинскими элитами для построения русофобского государства на основе галицкой идеологии украинства, направленной на противопоставление всему русскому.Эта очередная попытка принять западную идентичность также терпит крах, на Украине идет гражданская война, народ на грани нищеты из-за развала экономики и промышленности, в стране установлен нацистский террор, исключающий любое инакомыслие против властей. Украинские элиты полностью контролируются США, которые пытаются реализовать западный проект по расчленению русской цивилизации и придания Украине статуса не члена, а сателлита западной цивилизации, и создания на ее территории плацдарма для давления на Россию.Все украинские элиты играли и играют на стороне Запада, делая все возможное для ослабления России. После государственного переворота 2014 года основным смыслом существования Украины стало противопоставление себя России и создание из Украины анти-России.В отличие от Украины, Россия — состоявшееся государство с многовековой историей и традициям государственности. Россия как великое государство может существовать только как империя, какою она была во времена Российской империи и Советского Союза. Такой статус предполагает наличие сильной государственной власти и воли элит и народа отстаивать свои национальные интересы на международной арене, а также объединяющей всех национальной идеи, ставящей цель достижение благополучия для ее граждан.В таком государстве должна быть развитая наукоемкая промышленность, мощная армия, наличие больших территорий с лояльным и образованным населением, отсутствие межнациональных конфликтов и наличие серьезных сырьевых ресурсов.Российская империя формировалась со своими особенностями, она прирастала не заморскими территориями, как, например, Великобритания, а территориями и народами на своих окраинах, привлекая их своим могуществом и более достойными условиями существования для этих народов и их элит. Народы, включаемые в империю, сохраняли свою этническую принадлежность, свою религию и свой уклад жизни.Империю цементирует национальная имперская идея, с ее исчезновением исчезает и сама империя. Так, идеей Российской империи было «самодержавие, православие, народность». Когда один из столпов империи, «самодержавие», потерял в глазах элит и населения свою сакральность, чему способствовала безвольная политика царя, разрушительные действия царицы и Распутина и военные неудачи на фронтах, империя пала. Советский Союз тоже рухнул, потому что элиты и народ потеряли веру в имперскую идею построения социализма, которая оказалась нереализуемой.Россия пытается сейчас возродить свое величие, но национальная идея четко пока не сформулирована, и это сдерживает интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Тем не менее, Россия вернулась в клуб великих держав, и без ее участия не могут быть решены многие международные проблемы.К тому же значительная часть русского народа, десятки миллионов, оторвана и находится в других государствах, в основном на Украине и в Белоруссии. Этнически, исторически, религиозно и ментально они связаны с Россией. Запад предпринимает титанические усилия к недопущению объединения этих стран, территорий и народов. Сила России заключается в единстве разорванного русского народа. Русские Украины и Белоруссии этнически едины с русскими России, это один народ, его слишком многое объединяет.России предстоит решать серьезные задачи по возрождению русской цивилизации. Десятки миллионов русских Украины, выступающих на стороне России, а не в стане Запада, значительно усилили бы российские позиции.По этому поводу есть крылатая фраза американского политолога Бзежинского: «Без Украины… восстановление империи для России… было бы нежизнеспособным мероприятием».Без территории Украины юго-западные рубежи России оголены. Запад, естественно, будет использовать эту территорию для создания своего плацдарма, направленного против России как в военном плане, так и в геостратегическом противостоянии. Запад будет использовать Украину и ее народ в качестве сдерживающего фактора амбиций России, в том числе путем создания военных конфликтов на ее границах, что и происходит сейчас на Донбассе.Наличие на границах России враждебного государства всегда создает угрозы нанесения отсюда удара в случае конфликта с Западом. Часть акватории Черного и Азовского морей, находящихся под контролем этого государства, и морские порты могут быть использованы Западом для ограничения возможностей России в случае конфликта, не говоря уже о ракетных базах под Белгородом с минимальным подлетным временем для ракет при ударе по России.Население Украины — носители православной религии. На Украине почти половина приходов РПЦ. На ее территории находятся и святыни православия — три лавры из пяти.Здесь был сосредоточен значительный научный и военно-технический потенциал Советского Союза, который в значительной мере уже утерян. Тем не менее, есть сферы, которые до сих пор важны для России.Это разработка тяжелых транспортных самолетов типа «Руслан», возродить производство которых в России так и не удалось. Производство корабельных двигателей, которые только начали в России разрабатывать и производить, чем сдерживается спуск на воду кораблей ВМФ России. Потеря Николаевской судоверфи, единственной, на которой производились авианосцы, также не способствует усилению морской мощи России.Все это говорит о том, что Украина жизненно важна для России во многих аспектах, и недопустимо оставлять ее в таком состоянии, до которого ее довели украинские элиты при помощи Запада. Для возвращения Украины в свое исторически обусловленное место в русской цивилизации ее государственные основы должны быть переформатированы, вместо враждебной идеологии украинства государство должно строиться на основе идеологии русскости. Только в таком состоянии Украина может быть возвращена в русскую цивилизацию.