Всего то 4 шага. Киев нашел новый план по "возвращению" Азовского моря

На Украине придумали очередной план по "возврату" Азовского моря. Теперь "оригинальную" идею как победить Россию высказал капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров страны Евгений Лупаков, сообщает украинское издание "Обозреватель".В чем же заключается новый план по победе над Россией в Азовском море? Как поясняет Лупаков, Киеву больше не нужно надеяться в этом вопросе на санкции Евросоюза, а требуется "взять все в свои руки". Для этого он разработал "план четырех шагов", который необходимо реализовать в ближайшее время. Первым шагом конечно же должен быть разрыв договора о совместном использовании акватории Азовского моря. Вторым шагом станет самостоятельное установление морской границы Украины по Азовскому морю, после чего сразу же необходимо перейти к третьему - заявить о проведении на "украинской территории" моря учений "ракетно-артиллерийских войск", тем самым закрыв эти зоны для российских кораблей. Выполнив первые три шага, считает Лупаков, море уже не будет "общим", а у Украины появится своя половина. Вот после этого можно переходить к четвертому шагу - пригласить на "свою половину" моря корабли НАТО для совместных учений. После этого у Украины никаких проблем в Азовском море не будет, считает Лупаков.Впрочем этот, не побоюсь этого слова, "гениальный" план Лупакова не первый, да и не последний. Он уже требовал у Германии "подарить Украине" подводные лодки, заявив, что Берлин "обязан" это сделать. Также Лупаков заявлял о том, что если бы у Украины в 2014 году было бы хотя бы 5 подводных лодок, то ВМС Украины "стер в труху" бы весь Черноморский флот России прямо на базе в Севастополе, не дав выйти в море ни одному кораблю.