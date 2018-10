И днём и ночью и из-за угла. В США создали новую систему прицеливания

Компания BAE Systems разработала новую систему прицеливания на базе "умных" очков, которая комбинирует все достоинства технологий ночного и теплового видения. Эта система является результатом пятилетней работы по контракту с американской армией и уже в конце следующего года американская пехота и корпус морской пехоты США получат новые системы ночного видения, совмещённые с прицелами стрелкового оружия , передает "Warspot" Разработанная BAE Systems система прицеливания получила название Enhanced Night Vision Goggle III and Family of Weapon Sight-Individual (ENVG III/FWS-I) и совмещает в себе несколько разных технологий ночного видения и технологии теплового видения, объединенных в виде одного небольшого, легкого устройства в виде очков, позволяющих стрелку одинаково хорошо видеть как днём, так и ночью. Как видно из названия системы, кроме специальных очков, в нее входит специальный прицел FWS-I (Family of Weapon Sight-Individual), устанавливаемый на оружии, который с помощью беспроводного устройства передает изображение на очки стрелка.Таким образом новая система прицеливания не только позволяет одинаково хорошо видеть днем и ночью, но и позволяет получать изображение, не покидая укрытия, а лишь выставив оружие из него. Компания-разработчик устройства анонсировала его установку на различные виды вооружений, которые в скором времени получит не только американская армия, но и армии некоторых европейских государств.