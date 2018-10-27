Очень много самоубийств. В Киеве посчитали "небоевые" потери
Военная прокуратура Украины в очередной раз пересчитала небоевые потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за весь период ведения боевых действий на территории Донбасса. Как сообщил военный прокурор Украины Анатолий Матиос, с 2014 года в результате небоевых потерь ВСУ потеряли 2,7 тыс. человек, сообщает еженедельник "Зеркало недели".
Согласно предоставленным Матиосом данным за четыре года боевых действий на Донбассе, из 2,7 тысяч безвозвратных потерь, ВСУ потеряли: 891 военного из-за болезней, 318 человек погибли в ДТП, 177 человек составили потери из-за несчастных случаев, 175 отравилось алкоголем или наркотиками, 172 - из-за неосторожного обращения с оружием, 101 - нарушение мер безопасности, 228 человек убили и 615 человек покончили жизнь самоубийством. При этом Матиос обратил внимание, что две трети самоубийств произошли уже после вывода подразделений ВСУ из зоны боевых действий, а именно в пунктах постоянной дислокации во время восстановления.
Кроме большого количества самоубийств среди действующих военнослужащих ВСУ, еще больше таких случаев фиксируется среди ветеранов АТО, уже закончивших службу. Весной в Верховной Раде заявляли о более 1 тысячи ветеранов, покончивших с собой. Средний возраст самоубийц составляет 35 лет.
Матиос заявил, что большое количество самоубийств свидетельствует о том, что на Украине отсутствует системная государственная психосоциальная реабилитация для ветеранов.
Согласно предоставленным Матиосом данным за четыре года боевых действий на Донбассе, из 2,7 тысяч безвозвратных потерь, ВСУ потеряли: 891 военного из-за болезней, 318 человек погибли в ДТП, 177 человек составили потери из-за несчастных случаев, 175 отравилось алкоголем или наркотиками, 172 - из-за неосторожного обращения с оружием, 101 - нарушение мер безопасности, 228 человек убили и 615 человек покончили жизнь самоубийством. При этом Матиос обратил внимание, что две трети самоубийств произошли уже после вывода подразделений ВСУ из зоны боевых действий, а именно в пунктах постоянной дислокации во время восстановления.
Кроме большого количества самоубийств среди действующих военнослужащих ВСУ, еще больше таких случаев фиксируется среди ветеранов АТО, уже закончивших службу. Весной в Верховной Раде заявляли о более 1 тысячи ветеранов, покончивших с собой. Средний возраст самоубийц составляет 35 лет.
Матиос заявил, что большое количество самоубийств свидетельствует о том, что на Украине отсутствует системная государственная психосоциальная реабилитация для ветеранов.
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