Что ищет он в стране далёкой? Дрон-разведчик США замечен на западе России

Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой полет вдоль российских границ, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.Как следует из данных ресурса, американский разведчик вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии и около 11 часов провел в полете вдоль западных рубежей России. Сначала беспилотник в течении 5 часов вел разведку вдоль границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Литвы, после чего переместился к границам Ленинградской и Псковской областей России, где совершил несколько пролетов по линии от эстонского Тарту до Финского залива. Перед возвращением на базу беспилотник США еще раз совершил разведку Калининградской области.RQ-4A Global Hawk оборудован камерой высокого разрешения, инфракрасным сенсором и радаром для отслеживания движущихся объектов. Предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 км, при полете на больших высотах способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать информацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи.В последнее время американские разведывательные самолеты и дроны значительно увеличили количество полетов вдоль российских границ. Особое внимание США уделяют району крымского полуострова, Калининградской области и Баренцева моря.