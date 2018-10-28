Финны возражают против «экспериментов» НАТО и называют манёвры глупыми

На учениях НАТО «Единый трезубец» будет использоваться база ВВС Финляндии в Рованиеми, которая находится всего в 200 километрах от границы с Россией. Там 50 тысяч военных из всех стран альянса проведут «около 20 экспериментов». Кроме того, американские и бельгийские военнослужащие будут отрабатывать на базе мероприятия по военной поддержке, прибыв туда на истребителях F-15 и F-16.В финском оборонном ведомстве заявили, что целью участия страны в маневрах является «укрепление национальных возможностей обороны, развитие международного сотрудничества». Учения «не направлены против России». Однако жители страны не согласны с официальными заявлениями. Они обвиняют свои власти в усилении напряженности в регионе и называют глупыми их действия.В статье Теему Матенпуро «Учения «Единый трезубец 18» повышают градус напряженности» говорится о том, что 80% финнов не поддерживают сотрудничество своей страны с НАТО, однако Финляндия все чаще участвует в военных учениях НАТО. Автор искренне удивляется тому, что Суоми соглашается принимать участие в конфронтации двух держав и усиливать напряженность.Теему полагает, что Финляндия должна своими силами попытаться уменьшить распространение напряженности в своем регионе и сосредоточиться на том, чтобы выступать в качестве посредника в спорах между великими державами. По мнению финна, саммит в Хельсинки является хорошим примером такого рода действий и может в будущем помочь в установлении мирного диалога. Кроме того, Финляндия должна стать независимой, а не быть продолжением какой-либо крупной силовой политики, и вести свою политику безопасности как часть Европейского союза, а не НАТО.Автор предупреждает, что Россия не оставит этот недружественный шаг без внимания и в ответ увеличит количество вооружений и учений на российско-финской границе.Эта статья, отметим, написана ещё достаточно сдержанно. Если открыть комментарии в социальных сетях, то станет ясно: не стесняясь в выражениях, финны называют свою власть и армию врагом государства, а СМИ — фальшивыми!