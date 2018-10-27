Россия поможет Кубе перевооружиться, выделив госкредит
Россия поможет Кубе вооружится, для чего предоставит Гаване государственный кредит на сумму более 50 миллионов долларов. Выделенный Кубе экспортный кредит пойдет на закупку российской военной техники, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
По информации издания, соответствующее соглашение будет подписано в рамках 16-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет на следующей неделе в Гаване. При этом утверждается, что вся сумма в 50 млн. долларов пойдет исключительно на закупки вооружения. Кубинская сторона, по словам источников издания, планирует в рамках военно-технического сотрудничества с Россией приобрести бронетанковую технику и авиацию, скорей всего - вертолеты из наличия Минобороны РФ. Кроме этого в Гаване планируют в пределах выделенного кредита закупить запасные части и принадлежности к поставляемой технике, а также кое-какое имущество для ранее поставленной еще советской технике, например Т-62 и БТР-60.
Также имеется информация, что Куба по другим отдельным контрактам планирует закупить промышленное оборудование для реализации проекта по стрелковому оружию.
Ранее Россия уже заключала с Кубой кредитное соглашение в сфере Военно-технического сотрудничества в 2009 году и дважды его продлевала - в 2010 и 2011 годах. В 2017 году Гавана официально запросила у Москвы модернизацию стоящей на вооружении страны техники. Также ранее сообщалось, что Россия может пойти навстречу Кубе и заключить отдельные договоры на проведение некоторых работ в кредит в рамках соглашения о долговременном сотрудничестве.
По информации издания, соответствующее соглашение будет подписано в рамках 16-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет на следующей неделе в Гаване. При этом утверждается, что вся сумма в 50 млн. долларов пойдет исключительно на закупки вооружения. Кубинская сторона, по словам источников издания, планирует в рамках военно-технического сотрудничества с Россией приобрести бронетанковую технику и авиацию, скорей всего - вертолеты из наличия Минобороны РФ. Кроме этого в Гаване планируют в пределах выделенного кредита закупить запасные части и принадлежности к поставляемой технике, а также кое-какое имущество для ранее поставленной еще советской технике, например Т-62 и БТР-60.
Также имеется информация, что Куба по другим отдельным контрактам планирует закупить промышленное оборудование для реализации проекта по стрелковому оружию.
Ранее Россия уже заключала с Кубой кредитное соглашение в сфере Военно-технического сотрудничества в 2009 году и дважды его продлевала - в 2010 и 2011 годах. В 2017 году Гавана официально запросила у Москвы модернизацию стоящей на вооружении страны техники. Также ранее сообщалось, что Россия может пойти навстречу Кубе и заключить отдельные договоры на проведение некоторых работ в кредит в рамках соглашения о долговременном сотрудничестве.
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