Российская армейская авиация отмечает 70-летний юбилей
День армейской авиации отмечается в России ежегодно 28 октября. В этом году армейская авиация отмечает свой юбилей, ей исполняется 70 лет. Свою историю российская армейская авиация ведет с 1948 года. 28 октября 1948 года в подмосковном Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья, получившая на вооружение винтокрылые машины. Это была учебная эскадрилья в составе ВВС, занимавшаяся освоением вертолетов и подготовкой летчиков для новых машин. В начале 1951 года эскадрилья получила первые вертолеты Ми-1 предсерийной партии, до этого момента летчики эскадрильи совершали полеты и осуществляли подготовку на вертолетах Г-3, которые были разработаны в ОКБ И. П. Братухина.
Сначала подобная авиация считалась вспомогательной – в ее задачи входила корректировка огня артиллерии, перевозка различных грузов, поддержание устойчивой связи между подразделениями на поле боя. Со временем в ходе технической эволюции вертолетов задачи армейской авиации существенным образом расширились, вертолеты превратились в самостоятельное и очень эффективное оружие, средство непосредственной огневой поддержки сухопутных войск с воздуха. В нашей стране существенные изменения в армейской авиации связаны с появлением вертолета Ми-24, его серийное производство началось в 1971 году.
Ми-24 стал первым советским (европейским) и вторым в мире после американского AH-1 «Кобра» специализированным боевым вертолетом. С 1971 года было создано огромное количество модификаций данного вертолета, которые поставлялись на экспорт во многие страны мира. Вертолет активно использовался советскими войсками в Афганистане, а также во время боевых действия на территории Чечни, был участником многих региональных конфликтов. Машина по-прежнему остается на вооружении российской армии, а ее глубоко модернизированный вариант Ми-35М успешно доказал свою эффективность во время боевых действий в Сирии.
Сегодня армейская авиация успешно решает тактические и оперативно-тактические задачи в рамках проведения армейских операций (боевых действий). За свою уже 70-летнюю историю экипажи и машины армейской авиации побывали во всех «горячих точках» России, а также далеко за пределами нашей страны. Сегодня они по-прежнему демонстрируют образцы высокого уровня профессионализма и героизма, выполняя боевые задачи в разных уголках мира. В мирное время армейская авиация ВКС России участвует в мероприятиях боевой подготовки. Сегодня нельзя представить себе масштабных учений, которые обошлись бы без авиационного обеспечения и участия вертолетной техники, помимо этого армейская авиация привлекается к операциям по поддержанию мира в разных уголках нашей планеты. Также экипажи и вертолеты армейской авиации привлекаются для ликвидации последствий стихийных и техногенных катастроф, доставки гуманитарной помощи и эвакуации больных и раненых.
За последние десятилетия армейская авиация несколько раз переходила из ВВС в Сухопутные войска и обратно. Так в 1990 году она превратилась в самостоятельный род войск, а к январю 2003 года была переданы из Сухопутных войск в ведение ВВС России. Начиная с 2015 года, армейская авиация в составе ВВС России входит в состав Воздушно-космических сил нашей страны. При этом независимо от всех изменений вертолеты армейской авиации не теряли своей боевой эффективности.
Но как бы не были развиты средства вооруженной борьбы и какими бы темпами не развивались вертолеты и их вооружение, сами по себе они еще не гарантируют победы над противником. Побеждают в первую очередь люди, которые управляют этой техникой и мастерски овладели своим ремеслом. Хорошо обученные, подготовленные, организованные они предопределяют успехи на поле боя, обеспечивают выполнение поставленных задач и отвечают за успех операции. В этом плане российской армейской авиации всегда везло, неслучайно самым титулованным офицером страны является военный летчик армейской авиации – полковник в отставке Игорь Олегович Родобольский, который при жизни стал легендой ВВС страны. Именно такие люди и олицетворяют собой мощь и боевые возможности российских вооруженных сил.
Сегодня подготовкой летчиков армейской авиации занимается Сызранский филиал Военного учебно-научного центра ВВС, настоящая кузница будущих кадров. В наши дни в данном центре используются и современные вертолеты «Ансат-У», на которых проходят обучение летчики-курсанты. Важную роль в обучении и повышении квалификации, а также переучивании летчиков на новые вертолеты, которые массово поступают в войска, играет и 344-й центр боевой подготовки и переучивания летного состава. Расположенный в Торжке центр справедливо считается одним из главных в России.
В свой профессиональный праздник военнослужащие данного центра не устраивают торжеств. Экипажи армейской авиации ВКС России проводят плановые полеты, а также отрабатывают элементы боевого применения вертолетов по наземным целям, в том числе в сложных метеоусловиях и элементы пилотажа. В Торжке в последние годы летают часто и много. Бывает, что за одну смену борт проводит в небе не менее пяти часов. Все самые современные российские вертолеты, которые принимаются на вооружение Минобороны, сначала попадают в 344-й центр армейской авиации – единственный в стране. Первыми летать на новой технике учатся инструкторы, а затем уже остальные пилоты. К примеру, пилотажная группа «Беркуты», летающая на вертолетах Ми-28Н, – это учителя для начинающих летчиков армейской авиации. Офицеры данной пилотажной группы показывают в небе такие вещие, которые не может повторить никто в мире.
Не так давно для обучения молодых летчиков в цент прибыли новейшие вертолеты Ми-28УБ. На данном учебно-боевом вертолете был внедрен специальный комплекс, позволяющий молодым пилотам учиться управлению вертолетом в непредвиденных ситуациях. Об этом в преддверии Дня армейской авиации журналистам рассказывал Василий Клещенко заместитель начальника 344-го авиационного центра по войсковым испытания и летно-методической работе.
Ми-28УБ – это учебно-боевая модификация ударного российского вертолета Ми-28Н «Ночной охотник», работы над данной версией вертолета начались в 2010 году. Хотя вертолет предназначен для обучения летчиков, он полностью сохраняет все свои боевые возможности, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Основной особенностью вертолета Ми-28УБ является двойная система управления, такая система позволяет пилотировать машину как из кабины командира экипажа, так и из кабины штурмана-оператора вооружения. «На Ми-28УБ было реализовано не только двойное управление в обеих кабинах летчиков, на вертолете также есть комплекс имитации отказов, поэтому данная боевая машина позволяет более продуктивно, а самое главное безопасно осуществлять процесс обучения молодого летного состава на вертолеты семейства Ми-28», – рассказал Василий Клещенко. По его словам, комплекс имитации отказов позволяет молодым пилотам под руководством опытного инструктора на практике изучить возможные алгоритмы действий в случаи возникновения на борту вертолета различных неполадок или непредвиденных ситуаций. Подготовленный в таких условиях летчик сможет уверенно управлять боевым вертолетом и в трудную минуту такие навыки и умения, возможно, спасут жизни экипажа.
По словам замначальника 344-го центра, управляемое вооружение вертолета Ми-28УБ применяется по одновременной команде летчика-инструктора и штурмана-оператора, а все остальные системы машины полностью дублированы в обеих кабинах и работают по команде одного из пилотов. «Предусматривается, что на вертолетное звено будет одна машина Ми-28УБ», – добавил Василий Клещенко. По его словам, до недавнего времени переобучение летчиков армейской авиации на ударный вертолет Ми-28Н осуществлялось только на вертолете Ми-24, который также обладает двойной системой управления.
Скоро армейская авиация получит в свое распоряжение и новый транспортно-десантный вертолет Ми-38Т, который, как ожидается, впервые поднимется в небо уже в ноябре 2018 года. Об этом журналистам ТАСС в преддверии Дня армейской авиации рассказал заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам военной вертолетной техники Владислав Савельев. Ми-38 – это вертолет нового поколения.
Средний многоцелевой вертолет Ми-38 должен будет занять нишу между многоцелевым вертолетом Ми-8 и тяжелым вертолетом Ми-26. В гражданской сфере вертолет будет использоваться для перевозки пассажиров и грузов, в качестве поисково-спасательного вертолета. Военная версия вертолета – Ми-38Т (транспортно-десантный) не имеет в своем составе агрегатов и комплектующих иностранного производства. Вертолет оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В российского производства и интегрированным цифровым пилотажно- навигационным комплексом, прорабатывается создание и «арктической» версии вертолета. Ранее Андрей Богинский глава холдинга «Вертолеты России» говорил о том, что первые вертолеты Ми-38Т российские военные получат в 2019 году.
В настоящее время на вооружении армейской авиации состоят новые и модернизированные боевые вертолеты Ми-24, Ми-28Н, Ка-52, транспортно-боевые Ми-35М, учебно-боевые Ми-28УБ, учебные Ансат-У, а также многочисленные версии многоцелевых вертолетов семейства Ми-8 и самый больший в мире вертолет Ми-26Т. Армейская авиация непрерывно пополняется новой вертолетной техникой. Так, по заявлениям руководства холдинга «Вертолеты России», в рамках реализации государственного оборонного заказа на 2017 год на предприятиях холдинга было выпущено и поставлено в интересах Минобороны России 72 новых вертолета. По итогам 2018 года Минобороны в рамках гособоронзаказа должно получить еще 60 новых вертолетов.
28 октября, в День армейской авиации, которой в 2018 году исполнилось 70 лет, коллектив «Военного обозрения» поздравляет ветеранов и действующих военнослужащих армейской авиации ВКС России с их профессиональным праздником.
По материалам из открытых источников.
Сначала подобная авиация считалась вспомогательной – в ее задачи входила корректировка огня артиллерии, перевозка различных грузов, поддержание устойчивой связи между подразделениями на поле боя. Со временем в ходе технической эволюции вертолетов задачи армейской авиации существенным образом расширились, вертолеты превратились в самостоятельное и очень эффективное оружие, средство непосредственной огневой поддержки сухопутных войск с воздуха. В нашей стране существенные изменения в армейской авиации связаны с появлением вертолета Ми-24, его серийное производство началось в 1971 году.
Ми-24 стал первым советским (европейским) и вторым в мире после американского AH-1 «Кобра» специализированным боевым вертолетом. С 1971 года было создано огромное количество модификаций данного вертолета, которые поставлялись на экспорт во многие страны мира. Вертолет активно использовался советскими войсками в Афганистане, а также во время боевых действия на территории Чечни, был участником многих региональных конфликтов. Машина по-прежнему остается на вооружении российской армии, а ее глубоко модернизированный вариант Ми-35М успешно доказал свою эффективность во время боевых действий в Сирии.
Вертолет Ми-1
Сегодня армейская авиация успешно решает тактические и оперативно-тактические задачи в рамках проведения армейских операций (боевых действий). За свою уже 70-летнюю историю экипажи и машины армейской авиации побывали во всех «горячих точках» России, а также далеко за пределами нашей страны. Сегодня они по-прежнему демонстрируют образцы высокого уровня профессионализма и героизма, выполняя боевые задачи в разных уголках мира. В мирное время армейская авиация ВКС России участвует в мероприятиях боевой подготовки. Сегодня нельзя представить себе масштабных учений, которые обошлись бы без авиационного обеспечения и участия вертолетной техники, помимо этого армейская авиация привлекается к операциям по поддержанию мира в разных уголках нашей планеты. Также экипажи и вертолеты армейской авиации привлекаются для ликвидации последствий стихийных и техногенных катастроф, доставки гуманитарной помощи и эвакуации больных и раненых.
За последние десятилетия армейская авиация несколько раз переходила из ВВС в Сухопутные войска и обратно. Так в 1990 году она превратилась в самостоятельный род войск, а к январю 2003 года была переданы из Сухопутных войск в ведение ВВС России. Начиная с 2015 года, армейская авиация в составе ВВС России входит в состав Воздушно-космических сил нашей страны. При этом независимо от всех изменений вертолеты армейской авиации не теряли своей боевой эффективности.
Но как бы не были развиты средства вооруженной борьбы и какими бы темпами не развивались вертолеты и их вооружение, сами по себе они еще не гарантируют победы над противником. Побеждают в первую очередь люди, которые управляют этой техникой и мастерски овладели своим ремеслом. Хорошо обученные, подготовленные, организованные они предопределяют успехи на поле боя, обеспечивают выполнение поставленных задач и отвечают за успех операции. В этом плане российской армейской авиации всегда везло, неслучайно самым титулованным офицером страны является военный летчик армейской авиации – полковник в отставке Игорь Олегович Родобольский, который при жизни стал легендой ВВС страны. Именно такие люди и олицетворяют собой мощь и боевые возможности российских вооруженных сил.
Вертолеты Ми-26 и Ми-8, фото mil.ru
Сегодня подготовкой летчиков армейской авиации занимается Сызранский филиал Военного учебно-научного центра ВВС, настоящая кузница будущих кадров. В наши дни в данном центре используются и современные вертолеты «Ансат-У», на которых проходят обучение летчики-курсанты. Важную роль в обучении и повышении квалификации, а также переучивании летчиков на новые вертолеты, которые массово поступают в войска, играет и 344-й центр боевой подготовки и переучивания летного состава. Расположенный в Торжке центр справедливо считается одним из главных в России.
В свой профессиональный праздник военнослужащие данного центра не устраивают торжеств. Экипажи армейской авиации ВКС России проводят плановые полеты, а также отрабатывают элементы боевого применения вертолетов по наземным целям, в том числе в сложных метеоусловиях и элементы пилотажа. В Торжке в последние годы летают часто и много. Бывает, что за одну смену борт проводит в небе не менее пяти часов. Все самые современные российские вертолеты, которые принимаются на вооружение Минобороны, сначала попадают в 344-й центр армейской авиации – единственный в стране. Первыми летать на новой технике учатся инструкторы, а затем уже остальные пилоты. К примеру, пилотажная группа «Беркуты», летающая на вертолетах Ми-28Н, – это учителя для начинающих летчиков армейской авиации. Офицеры данной пилотажной группы показывают в небе такие вещие, которые не может повторить никто в мире.
Не так давно для обучения молодых летчиков в цент прибыли новейшие вертолеты Ми-28УБ. На данном учебно-боевом вертолете был внедрен специальный комплекс, позволяющий молодым пилотам учиться управлению вертолетом в непредвиденных ситуациях. Об этом в преддверии Дня армейской авиации журналистам рассказывал Василий Клещенко заместитель начальника 344-го авиационного центра по войсковым испытания и летно-методической работе.
Вертолеты Ми-28УБ, фото: strizhi.ru
Ми-28УБ – это учебно-боевая модификация ударного российского вертолета Ми-28Н «Ночной охотник», работы над данной версией вертолета начались в 2010 году. Хотя вертолет предназначен для обучения летчиков, он полностью сохраняет все свои боевые возможности, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Основной особенностью вертолета Ми-28УБ является двойная система управления, такая система позволяет пилотировать машину как из кабины командира экипажа, так и из кабины штурмана-оператора вооружения. «На Ми-28УБ было реализовано не только двойное управление в обеих кабинах летчиков, на вертолете также есть комплекс имитации отказов, поэтому данная боевая машина позволяет более продуктивно, а самое главное безопасно осуществлять процесс обучения молодого летного состава на вертолеты семейства Ми-28», – рассказал Василий Клещенко. По его словам, комплекс имитации отказов позволяет молодым пилотам под руководством опытного инструктора на практике изучить возможные алгоритмы действий в случаи возникновения на борту вертолета различных неполадок или непредвиденных ситуаций. Подготовленный в таких условиях летчик сможет уверенно управлять боевым вертолетом и в трудную минуту такие навыки и умения, возможно, спасут жизни экипажа.
По словам замначальника 344-го центра, управляемое вооружение вертолета Ми-28УБ применяется по одновременной команде летчика-инструктора и штурмана-оператора, а все остальные системы машины полностью дублированы в обеих кабинах и работают по команде одного из пилотов. «Предусматривается, что на вертолетное звено будет одна машина Ми-28УБ», – добавил Василий Клещенко. По его словам, до недавнего времени переобучение летчиков армейской авиации на ударный вертолет Ми-28Н осуществлялось только на вертолете Ми-24, который также обладает двойной системой управления.
Скоро армейская авиация получит в свое распоряжение и новый транспортно-десантный вертолет Ми-38Т, который, как ожидается, впервые поднимется в небо уже в ноябре 2018 года. Об этом журналистам ТАСС в преддверии Дня армейской авиации рассказал заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам военной вертолетной техники Владислав Савельев. Ми-38 – это вертолет нового поколения.
Вертолет Ми-38
Средний многоцелевой вертолет Ми-38 должен будет занять нишу между многоцелевым вертолетом Ми-8 и тяжелым вертолетом Ми-26. В гражданской сфере вертолет будет использоваться для перевозки пассажиров и грузов, в качестве поисково-спасательного вертолета. Военная версия вертолета – Ми-38Т (транспортно-десантный) не имеет в своем составе агрегатов и комплектующих иностранного производства. Вертолет оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В российского производства и интегрированным цифровым пилотажно- навигационным комплексом, прорабатывается создание и «арктической» версии вертолета. Ранее Андрей Богинский глава холдинга «Вертолеты России» говорил о том, что первые вертолеты Ми-38Т российские военные получат в 2019 году.
В настоящее время на вооружении армейской авиации состоят новые и модернизированные боевые вертолеты Ми-24, Ми-28Н, Ка-52, транспортно-боевые Ми-35М, учебно-боевые Ми-28УБ, учебные Ансат-У, а также многочисленные версии многоцелевых вертолетов семейства Ми-8 и самый больший в мире вертолет Ми-26Т. Армейская авиация непрерывно пополняется новой вертолетной техникой. Так, по заявлениям руководства холдинга «Вертолеты России», в рамках реализации государственного оборонного заказа на 2017 год на предприятиях холдинга было выпущено и поставлено в интересах Минобороны России 72 новых вертолета. По итогам 2018 года Минобороны в рамках гособоронзаказа должно получить еще 60 новых вертолетов.
28 октября, в День армейской авиации, которой в 2018 году исполнилось 70 лет, коллектив «Военного обозрения» поздравляет ветеранов и действующих военнослужащих армейской авиации ВКС России с их профессиональным праздником.
По материалам из открытых источников.