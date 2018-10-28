Что известно о напавшем на синагогу в Питтсбурге?

Предъявлено обвинение напавшему накануне на синагогу американского Питтсбурга. Человека, которого подозревают в совершении этого преступления, зовут Роберт Бауэрс. Ему 48 лет. В возбуждённом уголовном деле содержится 29 пунктов, в том числе - статьи "убийство" и "покушение на убийство".Нападение на синагогу «Древо жизни» Питтсбурга произошло накануне во время массового скопления прихожан. По данным американских СМИ, Бауэрс вошёл в здание, выкрикивая антисемитские лозунги, после чего открыл огонь на поражение не только в основном помещении сооружения культа, но и в подвале. В результате стрельбы 11 человек погибли, шестеро получили ранения. В общей сложности в синагоге в момент нападения находились до 100 человек.Среди раненых – четверо сотрудников полиции Питтсбурга.После стрельбы Бауэрс сдался.Начатое расследование показало, что на страницах социальных сетей Бауэрса содержался контент откровенно нацистского характера. В частности, речь идёт о заметках и графике в поддержку идеологии Гитлера. В одном из своих постов в соцсетях Бауэрс пишет, что нынешний президент США является «марионеткой еврейского лобби».События в Питтсбурге прокомментировал Дональд Трамп. По его словам, штаты должны пойти на ужесточение наказания за подобного рода преступления. По словам американского президента, каждый преступник, который идёт расстреливать людей, должен знать, что его ожидает смертная казнь.Некоторые детали: Роберт Бауэрс проживал в городе Болдуин (штат Пенсильвания). В синагогу он явился с тремя пистолетами и винтовкой. Большинство выстрелов, как отмечается, произведены именно из винтовки.