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Босфорская четвёрка. Обсудить Сирию без самой Сирии

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Четырёхсторонний саммит по урегулированию в Сирии прошёл накануне в Турции. Встречались на нём главы страны-хозяйки, России, Германии и Франции. И этот формат стал первым в своём роде, если говорят именно об озвученном составе. Саммит проходил в Стамбуле и получил неофициальное название "Босфорский".

Босфорская четвёрка. Обсудить Сирию без самой Сирии



В пресс-службе Кремля встречу в Стамбуле назвали обменом мнениями по вопросам политического урегулирования в Сирии.

Один из вопросов, который интересовал журналистов и был задан после саммита – уже на пресс-конференции – касался тематики главы Сирийской Арабской Республики. В частности, журналисты поинтересовались, «определились ли в ходе саммита с претендентами на президентское кресло». Владимир Путин отметил, что обсуждение таких вопросов не является компетенцией зарубежных лидеров.

Президент:
Это должен определять сирийский народ. А потому никакие «кандидатуры» мы не обсуждали.


Что обсуждалось?

В частности, речь в ходе встречи Путина, Эрдогана, Меркель и Макрона зашла о возможности распространения практики по созданию зон деэскалации на всю Сирию. При этом главы государств не прокомментировали вопроса о том, готовы ли такую практику поддержать, например, США, контингент которых находится на территории Сирии.

Речь зашла о вкладе европейских стран в процесс мирного урегулирования. Так, Ангела Меркель заявила, что Берлин поддерживает практику по созданию зон деэскалации и готов поддержать мирный процесс, включая таковой в провинции Идлиб.

Из совместной декларации:

Указываем на недопустимость применения химического оружия.
Подчёркиваем готовность 4-х стран к борьбе с международным терроризмом.
Призываем до конца года создать Конституционный комитет, что послужит началом для процесса реформ в Сирии, сформирует условия для проведения сирийских выборов.
Указываем на важность доступа гуманитарных грузов по всей Сирии.
Выражаем солидарность со странами, принявшими наибольшее число сирийских беженцев: с Турцией, Ливаном, Иорданией.
Указываем на значимость формирования условий для возвращения сирийских беженцев в свои дома.

После четырёхстороннего саммита состоялись короткие двухсторонние встречи лидеров государств.

Саммит стал очередной встречей лидеров государств без прямого участия представителей властей Сирии. В зале во время пресс-конференции представители Дамаска находились, но в ходе прямых переговоров лидеров РФ, Турции, Франции и ФРГ участия не принимали.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/RecepTayyipErdogan
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