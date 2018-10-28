Босфорская четвёрка. Обсудить Сирию без самой Сирии

Это должен определять сирийский народ. А потому никакие «кандидатуры» мы не обсуждали.

Четырёхсторонний саммит по урегулированию в Сирии прошёл накануне в Турции. Встречались на нём главы страны-хозяйки, России, Германии и Франции. И этот формат стал первым в своём роде, если говорят именно об озвученном составе. Саммит проходил в Стамбуле и получил неофициальное название "Босфорский".В пресс-службе Кремля встречу в Стамбуле назвали обменом мнениями по вопросам политического урегулирования в Сирии.Один из вопросов, который интересовал журналистов и был задан после саммита – уже на пресс-конференции – касался тематики главы Сирийской Арабской Республики. В частности, журналисты поинтересовались, «определились ли в ходе саммита с претендентами на президентское кресло». Владимир Путин отметил, что обсуждение таких вопросов не является компетенцией зарубежных лидеров.Президент:Что обсуждалось?В частности, речь в ходе встречи Путина, Эрдогана, Меркель и Макрона зашла о возможности распространения практики по созданию зон деэскалации на всю Сирию. При этом главы государств не прокомментировали вопроса о том, готовы ли такую практику поддержать, например, США, контингент которых находится на территории Сирии.Речь зашла о вкладе европейских стран в процесс мирного урегулирования. Так, Ангела Меркель заявила, что Берлин поддерживает практику по созданию зон деэскалации и готов поддержать мирный процесс, включая таковой в провинции Идлиб.Из совместной декларации:После четырёхстороннего саммита состоялись короткие двухсторонние встречи лидеров государств.Саммит стал очередной встречей лидеров государств без прямого участия представителей властей Сирии. В зале во время пресс-конференции представители Дамаска находились, но в ходе прямых переговоров лидеров РФ, Турции, Франции и ФРГ участия не принимали.