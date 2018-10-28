Босфорская четвёрка. Обсудить Сирию без самой Сирии
Четырёхсторонний саммит по урегулированию в Сирии прошёл накануне в Турции. Встречались на нём главы страны-хозяйки, России, Германии и Франции. И этот формат стал первым в своём роде, если говорят именно об озвученном составе. Саммит проходил в Стамбуле и получил неофициальное название "Босфорский".
В пресс-службе Кремля встречу в Стамбуле назвали обменом мнениями по вопросам политического урегулирования в Сирии.
Один из вопросов, который интересовал журналистов и был задан после саммита – уже на пресс-конференции – касался тематики главы Сирийской Арабской Республики. В частности, журналисты поинтересовались, «определились ли в ходе саммита с претендентами на президентское кресло». Владимир Путин отметил, что обсуждение таких вопросов не является компетенцией зарубежных лидеров.
Президент:
Что обсуждалось?
В частности, речь в ходе встречи Путина, Эрдогана, Меркель и Макрона зашла о возможности распространения практики по созданию зон деэскалации на всю Сирию. При этом главы государств не прокомментировали вопроса о том, готовы ли такую практику поддержать, например, США, контингент которых находится на территории Сирии.
Речь зашла о вкладе европейских стран в процесс мирного урегулирования. Так, Ангела Меркель заявила, что Берлин поддерживает практику по созданию зон деэскалации и готов поддержать мирный процесс, включая таковой в провинции Идлиб.
Из совместной декларации:
Указываем на недопустимость применения химического оружия.
Подчёркиваем готовность 4-х стран к борьбе с международным терроризмом.
Призываем до конца года создать Конституционный комитет, что послужит началом для процесса реформ в Сирии, сформирует условия для проведения сирийских выборов.
Указываем на важность доступа гуманитарных грузов по всей Сирии.
Выражаем солидарность со странами, принявшими наибольшее число сирийских беженцев: с Турцией, Ливаном, Иорданией.
Указываем на значимость формирования условий для возвращения сирийских беженцев в свои дома.
После четырёхстороннего саммита состоялись короткие двухсторонние встречи лидеров государств.
Саммит стал очередной встречей лидеров государств без прямого участия представителей властей Сирии. В зале во время пресс-конференции представители Дамаска находились, но в ходе прямых переговоров лидеров РФ, Турции, Франции и ФРГ участия не принимали.
В пресс-службе Кремля встречу в Стамбуле назвали обменом мнениями по вопросам политического урегулирования в Сирии.
Один из вопросов, который интересовал журналистов и был задан после саммита – уже на пресс-конференции – касался тематики главы Сирийской Арабской Республики. В частности, журналисты поинтересовались, «определились ли в ходе саммита с претендентами на президентское кресло». Владимир Путин отметил, что обсуждение таких вопросов не является компетенцией зарубежных лидеров.
Президент:
Это должен определять сирийский народ. А потому никакие «кандидатуры» мы не обсуждали.
Что обсуждалось?
В частности, речь в ходе встречи Путина, Эрдогана, Меркель и Макрона зашла о возможности распространения практики по созданию зон деэскалации на всю Сирию. При этом главы государств не прокомментировали вопроса о том, готовы ли такую практику поддержать, например, США, контингент которых находится на территории Сирии.
Речь зашла о вкладе европейских стран в процесс мирного урегулирования. Так, Ангела Меркель заявила, что Берлин поддерживает практику по созданию зон деэскалации и готов поддержать мирный процесс, включая таковой в провинции Идлиб.
Из совместной декларации:
Указываем на недопустимость применения химического оружия.
Подчёркиваем готовность 4-х стран к борьбе с международным терроризмом.
Призываем до конца года создать Конституционный комитет, что послужит началом для процесса реформ в Сирии, сформирует условия для проведения сирийских выборов.
Указываем на важность доступа гуманитарных грузов по всей Сирии.
Выражаем солидарность со странами, принявшими наибольшее число сирийских беженцев: с Турцией, Ливаном, Иорданией.
Указываем на значимость формирования условий для возвращения сирийских беженцев в свои дома.
После четырёхстороннего саммита состоялись короткие двухсторонние встречи лидеров государств.
Саммит стал очередной встречей лидеров государств без прямого участия представителей властей Сирии. В зале во время пресс-конференции представители Дамаска находились, но в ходе прямых переговоров лидеров РФ, Турции, Франции и ФРГ участия не принимали.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/RecepTayyipErdogan