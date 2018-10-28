Корабль ВМС США «Gunston Hall» не дошёл до учений. Что случилось у берегов Исландии

Док-камера за несколько недель до инцидента. Подготовка к учениям

Едва начались крупнейшие со времён окончания Холодной войны учения НАТО «Trident Juncture 2018», как участники понесли потери в военной технике. Напомним, что учения проводятся в северной Атлантике – в Норвегии и прилегающих регионах. В маневрах НАТО задействовано около 50 тысяч военнослужащих, среди которых и военнослужащие стран, в альянс не входящих, - Швеции и Финляндии.О потерях в военной технике.Стало известно, что американский десантный корабль-док USS «Gunston Hall» (LSD-44) класса «Whidbey Island», попав в шторм в районе Исландии, получил повреждения, которые не смогли ему позволить принять участие в маневрах. По некоторым данным, корабль ударился о подводную скалу. Десятки членов экипажа (а также морских пехотинцев, находившихся на борту) получили травмы, а также повреждения мягких тканей. В связи с нештатной ситуацией USS «Gunston Hall» был направлен в порт Рейкьявик. Инцидент произошёл 26 октября.По первоначальным данным, наибольшие повреждения получила док-камера и техника, которая там находилась.В связи с повреждением десантного корабля ВМС США оказалась сорвана десантная операция, которая являлась частью сценария учений «Trident Juncture 2018». Теперь командование совместным контингентом приступило к корректировке сценария, так как необходимо осуществить вывод личного состава и техники с территорий, на которых должна была состояться их «схватка» с морпехами ВМС США. На борту USS «Gunston Hall» было до 500 морских пехотинцев.Для справки: десантный корабль-док «Gunston Hall» имеет водоизмещение 16,8 тыс. тонн. Длина корабля – 190 м, ширина – 26 м, осадка – 6,4 м. Экипаж – 413 военнослужащих. Может принять на борт до 520 морских пехотинцев. Имеет вертолётную платформу, артиллерию и ЗРК.