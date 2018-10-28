Всё это фантазии. В Госдуме ответили на план Киева «вернуть» Азовское море
Заявление капитана первого ранга ВМС Украины Евгения Лупакова о том, как Киеву вернуть «свою часть» Азовского моря – это всего лишь фантазии и попытка понравиться Западу, приводит RT слова зампредседателя думского комитета по обороне Юрия Швыткина.
Эта фантазия Лупакова – очередной шаг для создания некоего напряжения даже в информационном поле. Кроме того, Киев очень хочет угодить западным покровителям своей недружественной политикой в отношении Российской Федерации, сказал депутат.
Накануне Лупаков выступил с инициативой, не дожидаясь помощи Евросоюза, принять радикальные меры по «возвращению» контроля над Азовским морем. Его план состоит из 4 шагов: сначала расторгнуть договор с Москвой, затем «начертить» линию украинской морской границы, пригласить корабли стран НАТО и объявить о проведении международного учения.
Как отметил Швыткин, если предложение капитана первого ранга о расторжении договора с РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря будет реализовано, то это в первую очередь негативно отразится на украинской стороне.
По его словам, такие шаги не ведут к выстраиванию конструктивного диалога и нормализации отношений и между двумя странами, наоборот, они ведут к усилению конфронтации и нагнетанию напряженности у российских границ.
Напомним, обстановка в регионе обострилась в начале текущего года. В марте украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд» с десятью членами экипажа. В Москве действия Киева назвали морским терроризмом и усилили контроль над судами в своей части моря. При этом действия российских пограничников не выходят за рамки международного морского права. Тогда правительство Украины заявило о создании в Азовском море военно-морской базы, и для начала перебросило туда два бронекатера, морской буксир и старое поисково-спасательно судно, названное в СМИ кораблем управления.
Эта фантазия Лупакова – очередной шаг для создания некоего напряжения даже в информационном поле. Кроме того, Киев очень хочет угодить западным покровителям своей недружественной политикой в отношении Российской Федерации, сказал депутат.
Накануне Лупаков выступил с инициативой, не дожидаясь помощи Евросоюза, принять радикальные меры по «возвращению» контроля над Азовским морем. Его план состоит из 4 шагов: сначала расторгнуть договор с Москвой, затем «начертить» линию украинской морской границы, пригласить корабли стран НАТО и объявить о проведении международного учения.
Как отметил Швыткин, если предложение капитана первого ранга о расторжении договора с РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря будет реализовано, то это в первую очередь негативно отразится на украинской стороне.
По его словам, такие шаги не ведут к выстраиванию конструктивного диалога и нормализации отношений и между двумя странами, наоборот, они ведут к усилению конфронтации и нагнетанию напряженности у российских границ.
Напомним, обстановка в регионе обострилась в начале текущего года. В марте украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд» с десятью членами экипажа. В Москве действия Киева назвали морским терроризмом и усилили контроль над судами в своей части моря. При этом действия российских пограничников не выходят за рамки международного морского права. Тогда правительство Украины заявило о создании в Азовском море военно-морской базы, и для начала перебросило туда два бронекатера, морской буксир и старое поисково-спасательно судно, названное в СМИ кораблем управления.
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