Воздушные танкеры ВВС США попадают "в сеть". О системе Cockpit (RTIC)

Мы всегда понимали, что может быть важна способность воздушного танкера осуществлять обмен информацией. Мы знаем, что это работает, и что танкер сможет стать узлом для других топливозаправщиков, работающих на большом расстоянии от района территории выполнения боевой операции.

Теперь пилоты и операторы смогут просматривать актуальные данные на новых дисплеях авионики, которые мы предоставляем в рамках их обновления Block 45. Это позволит получать данные об угрозах в районе выполнения поставленной задачи, использовать ситуационную осведомлённость для выбора оптимального и безопасного курса.

Нам нужно найти для этого деньги в бюджете. А средств на сегодняшний день недостаточно.

В ВВС США продолжается разговор о формировании так называемой сетевой архитектуры по взаимодействию воздушных бортов, участвующих в различных операциях. На повестке дня - вопрос о необходимости распространить сетевое взаимодействие и на самолёты-заправщики, включая Boeing KC-46.По словам представителя командования боевыми операциями ВВС США генерала Майка Холмса, авиационные топливозаправщики, войдя в единую систему обмена данными, смогут использоваться более эффективно при транспортировке топлива, что снизит расходы и повысит экономический, а также и боевой эффект всей операции.М.Холмс (передаёт Defense News):В сентябре компания Rockwell Collins объявила о заключении контрактов на поставку самолётов-заправщиков KC-135 (1950-х годов) с обновлённой системой обмена информацией в реальном времени. Речь идёт о системе Cockpit (RTIC), которая позволяла бы воздушным танкерам подключиться к системе оперативного обмена информацией на основе Link 16.Вице-президент Rockwell Collins Дэйв Шрек:Сейчас в ВВС США проводится тестирование сети авиавзаимодействия, в которую включаются и топливозаправщики. Важное для США примечание от генералитета ВВС: