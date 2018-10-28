Первый блин комом: запуск коммерческой ракеты в КНР закончился аварией

Мы первая компания в Китае, которая занялась строительством трехступенчатых ракет, – это само по себе уже большое достижение,

Первый запуск китайской коммерческой ракеты «Чжуцюэ-1» (ZQ-1) прошел неудачно, передает ТАСС В конце августа китайская частная компания LandSpace Technology Corporation заявила о завершении работ по созданию трехступенчатой ракеты-носителя ZQ-1 общей длиной 19 м и диаметром 1,35 м. Взлетная масса ракеты – 27 т, стартовая тяга – 45 т.Запуск был осуществлен в субботу в 16:00 (11:00 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу в северо-западной части Китая. Полет ракеты после старта был нормальным – первая и вторая ступень отделились в штатном режиме. Однако с третей ступенью возникла проблема. В компании причины аварии пока не уточнили.Вместе с тем, представитель LandSpace заявил, что, невзирая на аварию, руководство компании считает правильной свою стратегию, направленную на создание ракет-носителей.добавил он.Носитель должен был доставить на орбиту телекоммуникационный спутник «Вэйлай».Ракета ZQ-1 спроектирована для выведения малых спутников на 500-км гелиосинхронную орбиту.Как ранее сообщали СМИ, в Китае активно развивается частное ракетостроение. В этой сфере уже трудятся около 60 компаний. Так, с весны этого года испытания прототипа своей коммерческой ракеты начала проводить компания Lingtai Kongjian. Ожидается, что первый запуск будет проведен уже в следующем году.