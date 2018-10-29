Дежурный "Першинг" снова в Европе? Ещё по фужеру шампанского за Трампа

, - Дональд Трамп.Журналист:Президент США:[/quote]Этот фрагмент интервью американских журналистов «на ногах» с Дональдом Трампом в своей программе «Агитпроп» использовал телеведущий Константин Сёмин.По словам Константина, крупные мировые СМИ (в первую очередь – американские) фактически проигнорировали решение Трампа, которое окончательно подрывает весь миропорядок. Передовицы заняты сообщениями о мигрантах из Гондураса, о сезоне распродаж в США, о выходе нового продукта «Эппл» и т.п. Складывается впечатление, что так называемому международному сообществу попросту наплевать на то, что решение Вашингтона подводит мир к ужасающей реальности большой войны и к новой гонке вооружений.Сегодня Европа снова превращается в одну большую мишень. Ведь США явно не откажутся от идей по размещению ракет СМД именно на Европейском континенте.Ответ Джона Болтона вопрос Сергея Брилёва о том, собираются ли США развернуть ракеты средней и меньшей дальности в Европе, превратив Европу в мишень, был откровенно антироссийским.Болтон переложил ответственность на Россию, заявив, что российские баллистические ракеты «уже стоят в Европе». Это об ОТРК «Искандер», ракеты которых, как продолжают твердить в Вашингтоне, имеют дальность свыше 500 км.Американцам был нужен повод, и они его нашли.