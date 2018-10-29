Террористам — премии, жертвам — забвение?
Стало известно, что осуждённому террористу и русофобу Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова. В этой новости «прекрасно» всё! Как только она облетела СМИ, в краю раскалённых котлов и вредного персонала смахнул скупую мужскую слезу Усама, а доктор Геббельс после приступа икоты задумался: «А что? Так было можно?»
Так как цинизмом и лицемерием в этой ситуации пронизано всё, разберём аспекты по отдельности.
Во-первых, что это за премия такая? Радует тот факт, что, несмотря на наличие фамилии доморощенного деятеля из отряда сермяжной демшизы Андрея Сахарова, наша страна в учреждении премии не принимала никакого участия. Она полностью на совести Евросоюза, который организовал её в 1988 году. Естественно, имя Сахарова сразу расставило все акценты.
Фигура Андрея Дмитриевича как минимум неоднозначна. По скромному же мнению автора, Сахаров — пример закомплексованной фальши. Вся его личность искусственно раздута. Один из разработчиков термоядерной бомбы в своё время предложил проект Т-15 – проект термоядерной торпеды, вызывающей огромные цунами, способные слизывать с лица земли целые города. Когда Сахаров поделился своими мыслями с контр-адмиралом Петром Фоминым, боевым морским офицером, для которого слова «честь» и «совесть» — не популизм с трибуны, а жизненные принципы, Пётр Фомич Фомин едва удержался, чтобы не намять бока этому учёному людоеду.
Это, правда, не помешало позже сколотить из Сахарова икону пацифизма. Вскоре Андрей Дмитриевич превратился в «правозащитника», сопровождая свою пацифистскую деятельность побоями и хулиганством, что ставило вопрос о его психическом здоровье. Хотя я лично считаю, что это банальная деградация личности и распущенность. В итоге, то ли от недостатка лавровых веников, почестей и государственных дач, то ли потому, что его красивые девушки не любят, как Паниковского, но, перейдя в либеральный лагерь западников, он смог залечить свои комплексы только всемирной «славой», купленной друзьями с Запада.
Так что в какой-то мере Сахаров и Сенцов во многом похожи – два людоеда, которых искусственно раскручивают как ангелов.
Но вернёмся к премии. Присуждают её за защиту прав человека (видимо, право не быть взорванным сюда не относятся), за защиту прав меньшинств (куда уж без них, горемычных), за развитие демократии и так далее. Прописано достаточно обтекаемо, так что, при должной информационной подготовке, премию можно вручить хоть Пабло Эскобару, посему Сенцов отнюдь не исключение. Взглянем на тех, кто уже был отмечен премией.
Когда Запад остро нуждался в легитимизации беспредела в Косове и хотел быстрее загнать под ковёр весь тот кровавый цирк, который он принёс бомбардировками, премию Сахарова 1998 года вручили Ибрагиму Ругова. Из Ибрагима, косовского политика и писателя, националиста по сути, лепили балканского Ганди. В итоге они настолько преуспели в этом, что Ругова в 2002-м даже стал президентом, марионеточным, конечно.
Ибрагим Ругова
В 2004-м и 2006-м годах, чтобы напомнить Лукашенко, кого Запад считает «последним диктатором», премия вручается прозападной Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) и Александру Милинкевичу соответственно. Для западных парламентариев, ответственных за распределение лавровых веников премии, и ассоциация, и гражданин Милинкевич полностью «соответствовали» требованиям. БАЖ давно и тесно дружит с либеральными организациями Европы, а Милинкевич и вовсе один из организаторов «васильковой революции». Эта «революция» была типичной «цветной», но уличных крикунов вовремя разогнали, поэтому премия Милинкевичу была неким утешительным призом для неудачников.
Людмила Алексеева
После операции по принуждению Грузии к миру или, как её ещё называют, 5-дневной войны, отношения с Западом обострились. Ну, не любят на Западе, когда им мешают проводить старый добрый геноцид. Поэтому уже в 2009 году премию распилили между российскими оппозиционерами. Премию получила снегурочка детских кошмаров Людмила Алексеева, вечный побитый молью диссидент и защитник террористов в «Норд-Осте» Сергей Ковалёв, председатель совета центра «Мемориал» Олег Орлов, а также вся организация «Мемориал», признанная иностранным агентом, правда, уже в 2013-м году.
И, конечно же, не могли европейские «премиальщики» обойти стороной «арабскую весну», уже унёсшую жизни миллионов мирных граждан и раздробившую целые страны. С конца 2010-го года эта кровожадная гиена шествует по странам Сахеля, Магриба, Ближнего и всего Среднего Востока с разными последствиями. Кому-то этот праздник бармалеев подорвал экономику, кого-то вообще превратил в квазигосударство, а у кого-то без малого уже 10 лет бушует гражданская война, конца которой не видно. Как же Европе не наградить столь заслуженных людей?
Мохаммед Буазизи
Поэтому в 2011-м премию Сахарова пилили с особенным восторгом. «Похвалу» посмертно получил лавочник Мохаммед Буазизи. Напомню, ввиду торговли фруктами без разрешения его сначала оштрафовали, отобрали весы, а позже разъярённая барышня-инспектор влепила парню пощёчину. Он загрустил, через пару дней облил себя бензином и поджёг бренное тело у здания мэрии. Это стало началом массовых протестов. Вот, собственно, за этот факт членовредительства ему премию и присвоили, ну и за верную невольную работу пешкой в разжигании новых конфликтов.
В 2011-м вообще отметили многих инициаторов и энтузиастов «арабской весны». Премию получил Али Ферзат, карикатурист и активист политических конфликтов в Сирии, который, правда, предпочитает после всех стараний держаться подальше от Ближнего Востока. Также премировали активистку сирийского «восстания» Разан Зейтунех, инициатора волнений в Египте, молодую даму Асму Махфуз и, конечно, одного из раскручиваемых икон ливийской «революции» Ахмеда ас-Сенуси. Однако с последним вышла промашка, из просидевшего 31 год в ливийской тюрьме Ахмеда новый Мандела не получился. Во-первых, сама страна развалилась, и о каких-то достижениях говорить стало просто смешно. Во-вторых, местные освобождённые аборигены сразу всем дали понять, что политический цирк им даром не нужен, и делить власть с дутыми героями они не будут.
Асма Махфуз
На фоне покушения на легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро 8 августа 2018-го года весьма пикантно выглядит решение за год до этого присудить премию Оппозиционной коалиции Венесуэлы. Кстати, после покушения некоторые из членов этой самой «коалиции», такие, как Хулио Борхес (партия «За справедливость»), всерьёз рассматривались как непосредственные соучастники покушения. Короче говоря, Олежка в этой компании белой вороной не будет от слова совсем.
Таким образом, премия имени Сахарова — не более чем достаточно примитивный инструмент европейского агитпропа, с помощью которого Евросоюз помечает, как собачка столбики, своих людей. Ну и, конечно, даёт понять местным властям свои собственные взгляды на политику. Тут без интриги.
Однако весьма примечательны личности, которые вольно или невольно работали на раскрутку посредственности Сенцова с колоссальным самомнением и мизерными способностями. Кто поработал над привязкой к террористу-неудачнику профессии режиссёра? Кто из террориста, который планировал провести взрывы, способные унести жизни мирных жителей, ваял голодающего мученика?
Их было много. Кто-то вступался за террориста-неудачника просто из стадного чувства, кто-то из острой жажды присутствия в информационном пространстве любым способом, а кто-то с далеко идущей целью пребывания в коконе «рукопожатности». Ведь не секрет, что наши «мэтры» от литературы и кинематографа имеют склонность к экспроприации бюджетных денежек, а потому, когда их берут на горячем, срочно требуется толпа агрессивно настроенных бездельников, готовых рвать глотку в защиту «невинно осуждённого». И кто же, по вашему мнению, всегда готов такую толпу предоставить? Верно – вечные оппозиционеры.
Алексей Учитель
За Сенцова заступался Андрюша Звягинцев, известный своим убогим «Левиафаном», снятым, кстати, на бюджетные деньги «кровавого мордора», заступался Алексей Учитель, автор самой затратной для бюджета России и бездарной за последние годы картины «Матильда», недалеко отошёл и Валерий Тодоровский, обрадовавший публику карикатурной поделкой «Стиляги», и, конечно же, им компанию составил Александр Сокуров, гениальный режиссёр, фильмы которого никто не смотрит, но все хвалят…
И, конечно, не удержался от поддержки брата по разуму и герой недавнего скандала Алексей Красовский. Алёша — автор мерзости под названием «Праздник», фильма, основанного на пропаганде и дезинформации абвера в блокадном Ленинграде. Словно всего сказанного не хватает для того, чтобы посадить Красовского на черенок от лопаты, так Алёша ещё и сравнил Сенцова с голодавшими блокадниками, мол, «страдалец за правду».
Алексей Красовский
Естественно, что такого натворил в кинематографе сам Сенцов, никто не видел и не знает, но разве это повод «уважаемым людям» лишний раз не заглянуть в Кремль, напомнить о своём существовании, а быть может, выклянчить бюджет-другой на очередной проект? И, конечно, в авангарде деятелей культуры, что с 90-х годов пестуют миф о собственной избранности и непогрешимости, стояли всем нам знакомые граждане: Владимир Познер, Ксения Собчак и даже Екатерина Мцитуридзе. Последняя из разряда вечно пришитых к креслу ведущих «Первого канала», а по совместительству виновна в продвижении отечественной кинохалтуры посредством управления компанией «Роскино», кстати, государственной.
Вскоре, чтобы подчеркнуть, что «глас народа» (того, которого Сенцов мечтал взорвать) на стороне украинского националиста, даже составили петицию на одной из сетевых платформ. В лучших традициях лицемерного западного агитпропа, захлёбываясь соплями сострадания, наивному обывателю рассказывали, как там Олежка без тортика на день рождения, что изголодался бедолага и голодает за правое дело. Естественно, там и словом не обмолвились о том, что жертвы теракта тоже, как ни странно, не увидели бы тортов и не было бы у них дня рождения. Кому нужны такие мелочи? И тем более в таких слезливых агитках никто не скажет, что российская тюрьма для оппозиционеров — вообще удивительное место, в котором люди голодают полугодиями, а на волю выходят румяными, как колобки…
Как я и писал уже, заступников было много. Вы не увидите их в списках благотворителей Донбасса или Цхинвала. Скорее, их можно встретить в каком-нибудь московском кабаке, что не мешает им считать себя совестью нации и при этом быть совершенно безразличными к сохранности жизни и здоровья этой самой нации. И, кстати, ещё одно место, где вы не сможете встретить всех описанных рукопожатных особ, – это вход во французскую тюрьму членовредителя Павленского или же около украинской тюрьмы недавно активно защищаемой ими мадам Савченко…
Так как цинизмом и лицемерием в этой ситуации пронизано всё, разберём аспекты по отдельности.
Во-первых, что это за премия такая? Радует тот факт, что, несмотря на наличие фамилии доморощенного деятеля из отряда сермяжной демшизы Андрея Сахарова, наша страна в учреждении премии не принимала никакого участия. Она полностью на совести Евросоюза, который организовал её в 1988 году. Естественно, имя Сахарова сразу расставило все акценты.
Фигура Андрея Дмитриевича как минимум неоднозначна. По скромному же мнению автора, Сахаров — пример закомплексованной фальши. Вся его личность искусственно раздута. Один из разработчиков термоядерной бомбы в своё время предложил проект Т-15 – проект термоядерной торпеды, вызывающей огромные цунами, способные слизывать с лица земли целые города. Когда Сахаров поделился своими мыслями с контр-адмиралом Петром Фоминым, боевым морским офицером, для которого слова «честь» и «совесть» — не популизм с трибуны, а жизненные принципы, Пётр Фомич Фомин едва удержался, чтобы не намять бока этому учёному людоеду.
Это, правда, не помешало позже сколотить из Сахарова икону пацифизма. Вскоре Андрей Дмитриевич превратился в «правозащитника», сопровождая свою пацифистскую деятельность побоями и хулиганством, что ставило вопрос о его психическом здоровье. Хотя я лично считаю, что это банальная деградация личности и распущенность. В итоге, то ли от недостатка лавровых веников, почестей и государственных дач, то ли потому, что его красивые девушки не любят, как Паниковского, но, перейдя в либеральный лагерь западников, он смог залечить свои комплексы только всемирной «славой», купленной друзьями с Запада.
Так что в какой-то мере Сахаров и Сенцов во многом похожи – два людоеда, которых искусственно раскручивают как ангелов.
Но вернёмся к премии. Присуждают её за защиту прав человека (видимо, право не быть взорванным сюда не относятся), за защиту прав меньшинств (куда уж без них, горемычных), за развитие демократии и так далее. Прописано достаточно обтекаемо, так что, при должной информационной подготовке, премию можно вручить хоть Пабло Эскобару, посему Сенцов отнюдь не исключение. Взглянем на тех, кто уже был отмечен премией.
Когда Запад остро нуждался в легитимизации беспредела в Косове и хотел быстрее загнать под ковёр весь тот кровавый цирк, который он принёс бомбардировками, премию Сахарова 1998 года вручили Ибрагиму Ругова. Из Ибрагима, косовского политика и писателя, националиста по сути, лепили балканского Ганди. В итоге они настолько преуспели в этом, что Ругова в 2002-м даже стал президентом, марионеточным, конечно.
Ибрагим Ругова
В 2004-м и 2006-м годах, чтобы напомнить Лукашенко, кого Запад считает «последним диктатором», премия вручается прозападной Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) и Александру Милинкевичу соответственно. Для западных парламентариев, ответственных за распределение лавровых веников премии, и ассоциация, и гражданин Милинкевич полностью «соответствовали» требованиям. БАЖ давно и тесно дружит с либеральными организациями Европы, а Милинкевич и вовсе один из организаторов «васильковой революции». Эта «революция» была типичной «цветной», но уличных крикунов вовремя разогнали, поэтому премия Милинкевичу была неким утешительным призом для неудачников.
Людмила Алексеева
После операции по принуждению Грузии к миру или, как её ещё называют, 5-дневной войны, отношения с Западом обострились. Ну, не любят на Западе, когда им мешают проводить старый добрый геноцид. Поэтому уже в 2009 году премию распилили между российскими оппозиционерами. Премию получила снегурочка детских кошмаров Людмила Алексеева, вечный побитый молью диссидент и защитник террористов в «Норд-Осте» Сергей Ковалёв, председатель совета центра «Мемориал» Олег Орлов, а также вся организация «Мемориал», признанная иностранным агентом, правда, уже в 2013-м году.
И, конечно же, не могли европейские «премиальщики» обойти стороной «арабскую весну», уже унёсшую жизни миллионов мирных граждан и раздробившую целые страны. С конца 2010-го года эта кровожадная гиена шествует по странам Сахеля, Магриба, Ближнего и всего Среднего Востока с разными последствиями. Кому-то этот праздник бармалеев подорвал экономику, кого-то вообще превратил в квазигосударство, а у кого-то без малого уже 10 лет бушует гражданская война, конца которой не видно. Как же Европе не наградить столь заслуженных людей?
Мохаммед Буазизи
Поэтому в 2011-м премию Сахарова пилили с особенным восторгом. «Похвалу» посмертно получил лавочник Мохаммед Буазизи. Напомню, ввиду торговли фруктами без разрешения его сначала оштрафовали, отобрали весы, а позже разъярённая барышня-инспектор влепила парню пощёчину. Он загрустил, через пару дней облил себя бензином и поджёг бренное тело у здания мэрии. Это стало началом массовых протестов. Вот, собственно, за этот факт членовредительства ему премию и присвоили, ну и за верную невольную работу пешкой в разжигании новых конфликтов.
В 2011-м вообще отметили многих инициаторов и энтузиастов «арабской весны». Премию получил Али Ферзат, карикатурист и активист политических конфликтов в Сирии, который, правда, предпочитает после всех стараний держаться подальше от Ближнего Востока. Также премировали активистку сирийского «восстания» Разан Зейтунех, инициатора волнений в Египте, молодую даму Асму Махфуз и, конечно, одного из раскручиваемых икон ливийской «революции» Ахмеда ас-Сенуси. Однако с последним вышла промашка, из просидевшего 31 год в ливийской тюрьме Ахмеда новый Мандела не получился. Во-первых, сама страна развалилась, и о каких-то достижениях говорить стало просто смешно. Во-вторых, местные освобождённые аборигены сразу всем дали понять, что политический цирк им даром не нужен, и делить власть с дутыми героями они не будут.
Асма Махфуз
На фоне покушения на легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро 8 августа 2018-го года весьма пикантно выглядит решение за год до этого присудить премию Оппозиционной коалиции Венесуэлы. Кстати, после покушения некоторые из членов этой самой «коалиции», такие, как Хулио Борхес (партия «За справедливость»), всерьёз рассматривались как непосредственные соучастники покушения. Короче говоря, Олежка в этой компании белой вороной не будет от слова совсем.
Таким образом, премия имени Сахарова — не более чем достаточно примитивный инструмент европейского агитпропа, с помощью которого Евросоюз помечает, как собачка столбики, своих людей. Ну и, конечно, даёт понять местным властям свои собственные взгляды на политику. Тут без интриги.
Однако весьма примечательны личности, которые вольно или невольно работали на раскрутку посредственности Сенцова с колоссальным самомнением и мизерными способностями. Кто поработал над привязкой к террористу-неудачнику профессии режиссёра? Кто из террориста, который планировал провести взрывы, способные унести жизни мирных жителей, ваял голодающего мученика?
Их было много. Кто-то вступался за террориста-неудачника просто из стадного чувства, кто-то из острой жажды присутствия в информационном пространстве любым способом, а кто-то с далеко идущей целью пребывания в коконе «рукопожатности». Ведь не секрет, что наши «мэтры» от литературы и кинематографа имеют склонность к экспроприации бюджетных денежек, а потому, когда их берут на горячем, срочно требуется толпа агрессивно настроенных бездельников, готовых рвать глотку в защиту «невинно осуждённого». И кто же, по вашему мнению, всегда готов такую толпу предоставить? Верно – вечные оппозиционеры.
Алексей Учитель
За Сенцова заступался Андрюша Звягинцев, известный своим убогим «Левиафаном», снятым, кстати, на бюджетные деньги «кровавого мордора», заступался Алексей Учитель, автор самой затратной для бюджета России и бездарной за последние годы картины «Матильда», недалеко отошёл и Валерий Тодоровский, обрадовавший публику карикатурной поделкой «Стиляги», и, конечно же, им компанию составил Александр Сокуров, гениальный режиссёр, фильмы которого никто не смотрит, но все хвалят…
И, конечно, не удержался от поддержки брата по разуму и герой недавнего скандала Алексей Красовский. Алёша — автор мерзости под названием «Праздник», фильма, основанного на пропаганде и дезинформации абвера в блокадном Ленинграде. Словно всего сказанного не хватает для того, чтобы посадить Красовского на черенок от лопаты, так Алёша ещё и сравнил Сенцова с голодавшими блокадниками, мол, «страдалец за правду».
Алексей Красовский
Естественно, что такого натворил в кинематографе сам Сенцов, никто не видел и не знает, но разве это повод «уважаемым людям» лишний раз не заглянуть в Кремль, напомнить о своём существовании, а быть может, выклянчить бюджет-другой на очередной проект? И, конечно, в авангарде деятелей культуры, что с 90-х годов пестуют миф о собственной избранности и непогрешимости, стояли всем нам знакомые граждане: Владимир Познер, Ксения Собчак и даже Екатерина Мцитуридзе. Последняя из разряда вечно пришитых к креслу ведущих «Первого канала», а по совместительству виновна в продвижении отечественной кинохалтуры посредством управления компанией «Роскино», кстати, государственной.
Вскоре, чтобы подчеркнуть, что «глас народа» (того, которого Сенцов мечтал взорвать) на стороне украинского националиста, даже составили петицию на одной из сетевых платформ. В лучших традициях лицемерного западного агитпропа, захлёбываясь соплями сострадания, наивному обывателю рассказывали, как там Олежка без тортика на день рождения, что изголодался бедолага и голодает за правое дело. Естественно, там и словом не обмолвились о том, что жертвы теракта тоже, как ни странно, не увидели бы тортов и не было бы у них дня рождения. Кому нужны такие мелочи? И тем более в таких слезливых агитках никто не скажет, что российская тюрьма для оппозиционеров — вообще удивительное место, в котором люди голодают полугодиями, а на волю выходят румяными, как колобки…
Как я и писал уже, заступников было много. Вы не увидите их в списках благотворителей Донбасса или Цхинвала. Скорее, их можно встретить в каком-нибудь московском кабаке, что не мешает им считать себя совестью нации и при этом быть совершенно безразличными к сохранности жизни и здоровья этой самой нации. И, кстати, ещё одно место, где вы не сможете встретить всех описанных рукопожатных особ, – это вход во французскую тюрьму членовредителя Павленского или же около украинской тюрьмы недавно активно защищаемой ими мадам Савченко…
- Автор:
- Восточный ветер