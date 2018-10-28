Советник Авакова: Надо взрывать военные склады в России

У нас беда – в последнее время взрывались наши склады с боеприпасами. И на оккупированных территориях есть такие склады. Они стреляют в нас. Такие склады есть по ту сторону украинской границы – в России. Они тоже по нам стреляют. Нужно сделать, чтобы они взорвались.

Член коллегии МВД Украины, депутат ВРУ Татьяна Черновол выступила с заявлением о необходимости «ответить России на взрывы и пожары», случившиеся на целом ряде арсеналов Вооружённых сил Украины. По словам г-жи Черновол, высказавшейся в эфире программы «Эхо Украины» на одном из телеканалов, «нужно перейти к практике взрывов на военных складах в России».Советник Арсена Авакова посетовала на то, что до сих пор никакого «ответа в адрес России» Украиной не дано.Из заявления одиозной Черновол:Напомним, что после взрыва арсенала №6 в Ичне Черниговской области Пётр Порошенко ещё до начала расследования обвинил в происшествии Россию. По его словам, «там до российской границы 150 км». И это заявление, судя по всему, нужно воспринимать как «доказательство» причастности РФ.Между тем, адекватные украинские эксперты (а такие ещё остались) призывают не искать виновников на стороне, а озаботиться такими вопросами, как исчезновение сотен и даже тысяч тонн боеприпасов с военных складов Украины. В Киеве не спешат поступить именно так, ведь тогда разрушится миф о «страшной российской агрессии», ещё ниже рухнут рейтинги и есть риски выйти на самих себя при осуществлении реального расследования.