Лукашенко, «змагары» и Союзное государство
Рассматривая многочисленные политические конфликты, имевшие место между РБ и РФ, изучая агрессивную риторику белорусских «идеологов», рано или поздно испытываешь чувство, что для того чтобы картинка вошла в фокус, надо немного покрутить ручку настройк». Просто не хватает чего-то без этого. Без этого картина полностью бредовая. Независимое государство со своим флагом, гербом, гимном, президентом и гос. границами чего-то там требует от Москвы.
По факту «планово-убыточной» Беларуси надо было входить в состав РФ, но не областями и районами, а, так сказать, целиком, en masse. Сохраняя, безусловно, определённые органы власти и на очень специально прописанных условиях. Но входить в состав. Иначе никак. Не надо иллюзий: каждый тянет одеяло на себя, и белорусские элиты тут не исключение. Но вот «отстаивать интересы белорусского народа» надо было по образу и подобию народа чеченского, то есть в составе России. Смогла бы Россия в начале нулевых от этого отказаться? При всём желании — нет.
Ну и в чём разница, спросите вы? А разница, как ни странно, принципиальная! Представьте все те обиды и всю ту риторику, которые так любят нам демонстрировать белорусские политики и журналисты, но в рамках России. Картинка меняется, не так ли? Разительно? Ведь если Беларусь — это часть России, то все политические, экономические и идеологические «претензии» приобретают совсем другое звучание?
Они, так сказать, приобретают сверхмощный, бронебойный характер, причём немедленно. Если РБ входит в состав РФ, то все те разговоры про олигархов и социальную справедливость звучали бы совсем иначе. Просто надо уметь «прикидывать» параллельные варианты. И картинка событий выглядит совсем, совсем по-другому.
Про былые «кремлёвские перспективы» главного картофелевода планеты написано предостаточно, не будем на этом останавливаться. Но надо сказать, что Лукашенко (по крайней мере Лукашенко-1994) дураком не был. Отнюдь нет. Как и Лукашенко образца 2000-го года. Вполне очевидная цель сближения с Россией и создания Союзного государства — как раз получение тех самых дотаций из российского бюджета и доступа к российскому рынку.
А как ещё это можно было сделать? Без утраты части суверенитета? Расскажите! РБ образца 2018 года планово-убыточна — это не пропаганда, это печальный и очевидный факт. Точно такая же ситуация имела место быть в 1994 году. То есть эта «страна Лимония» как была нерентабельной в момент прихода господина Лукашенко к власти, так ею и осталась. Но убыточный российский регион означает большие дотации, а убыточная маленькая независимая страна означает «бангладеш» для её граждан.
Мистер Лукашенко подписывал документ о создании Союзного государства не по каким-то там абстрактным причинам любви к России или робкой надежды на кремлёвский престол, всё гораздо проще: ему были нужны деньги, много денег. А оформить подобный трансфер вне рамок одного государства было крайне сложно. Отсюда «Союзное государство», созданное в основном под российские дотации.
В принципе разумный и продуманный ход. Политика, она такая: многие странные вещи заставляет делать добровольно. Тут надо понимать ещё одну вещь: белорусская пропаганда никогда не говорит даже кусочка правды. Сплошная виртуальная реальность. Все эти годы существование белорусского «государства» было очень тесно завязано на российские ресурсы, но это активнейшим образом замалчивалось, отрицалось, забалтывалось. Озвучивались только проблемы, связанные с получением тех самых ресурсов. Поэтому в массовом белорусском сознании сформировалось в значительной мере враждебно-ироничное отношение к России.
То есть важность российского рынка (в том числе трудового) и российских дотаций для «независимой полесской державы» понятна большей части россиян, но абсолютно не ясна белорусам. А потому что у них об этом говорить просто-напросто не принято. В результате образуется своеобразный психологический барьер: люди принципиально не понимают и не хотят понимать очень важные для их существования вещи.
Нравится это или нет белорусам, но по сей день их страна экономически полностью зависит от России. Де-факто, с точки зрения экономики, это очень отсталый и очень дотационный российский регион. Но в массовом белорусском сознании многолетней пропагандой создан сияющий образ независимой, «сувяренной» державы, которой море по колено. Белорусы так уверенно ведут себя в политической области (и так самоубийственно!) именно поэтому: в голове не реальная картина событий и соотношение сил, а завлекательная пропагандистская картинка. По сути, в современной нам Беларуси сегодня идёт активная конкуренция пропагандистских картинок. Не более и не менее.
Согласитесь, абсолютно бесполезно спорить с людьми, активно потребляющими российские ресурсы (и чьё существование без этого потребления принципиально невозможно) и при этом головой живущими в виртуальной еврореальности. Нет, безусловно, сами белорусы считают такую ситуацию временной и когда-нибудь (лет через 500) планируют иметь современную «независимую» от России евроэкономику. Когда-нибудь, уже завтра. Или послезавтра, или к Рождеству.
Понятно, что белорусское руководство владеет ситуацией куда как лучше, именно этим объясняется сегодня столь нервное поведение этого самого белорусского руководства. Так вот, ещё раз: по идее, для создания того самого Союзного государства Россия жертвовала ресурсы (необходимые её собственным гражданам!), Беларусь была бы вынуждена пожертвовать частью суверенитета (теоретически!). Просто РБ жертвовать было больше нечем. И так называемое Союзное государство не состоялось по одной простой причине: Лукашенко не пожелал вложить в него ничего, абсолютно ничего.
То есть умом-то он понимал, что вот такие волшебные трансферты миллиардов долларов просто так не происходят, но де-факто… жертвовать даже небольшой частью суверенитета не пожелал. И значит, Россия должна была платить миллиарды в обмен на что? В обмен на фейк в виде Союзного государства? Существующего исключительно в воспалённой виртуальной реальности? Причём белорусы абсолютно уверены в том, что Союзное государство — это всего-навсего форма взаимоотношений с Россией (поцелуи в обмен на миллиарды). Сама Беларусь существует полностью от него отдельно и независимо. А уж на взаимоотношения РБ с Западом это самое «Союзное государство» вообще не влияет никак.
При попытке открыть карты и выяснить, что это за ерунда, немедленно раздаётся крик, что Россия обязана платить эти деньги, иначе белорусы немедленно уйдут на Запад. Тут засада в чём: уж кого-кого, а современных белорусских «элитариев» на Западе точно не ждут. Ну разве что в Гааге… То есть проблема не просто в Лукашенко, проблема вообще… в целом. Большая проблема. Настоящий разворот к Западу, безусловно, возможен, и это хорошая новость… плохая новость в том, что это будет происходить во многом по украинскому сценарию, включающему массовую «борьбу с коррупцией», «революционное изъятие неправильно оформленной собственности» и… полёты вчерашних руководителей с верхних этажей многоэтажек.
А вы как хотели? Я понимаю, что нынешняя «элита» РБ рассчитывает «договориться». Ну бывшие «регионалы» уже «договорились»… и даже непотопляемый Коломойский. Как показала практика, на Западе не ждали даже Абрамовича. И даже Березовского… А вот ребят «с тяжёлыми погонами» из Беларуси там примут как родных. Собственно говоря, а кто выступит «гарантом» соблюдения договоренностей? Россия? А зачем ей это надо? То есть представим, договоренности «были достигнуты», и власть в РБ поменялась, и «вектор» поменялся окончательно… а потом, а потом начнутся весьма и весьма неприятные сюрпризы буквально для всех «фигурантов», о чём-то там «договорившихся» с сияющим Западом.
Нет, не ЦРУ, ни в коей мере, их начнут «прессовать» пришедшие к власти радикалы. А на все упрёки и вопли о помощи их западные «друзья» будут только улыбаться и разводить руками. Когда-то, когда-то очень давно господин Горбачёв договорился о нерасширении НАТО на восток…
То есть «лечь под Запад» — оно, конечно, возможно теоретически. При этом руководители РБ рассчитывают стать частью западной элиты, а рядовые белорусы очень рассчитывают на европейский уровень жизни. «Обломаться» предстоит и тем, и другим (украинский пример тут в помощь). Кто-то отправится в счастливый полёт к высоким звёздам, а кто-то пойдёт оформлять ипотеку на квартплату…
Ну а тогда, спросите вы, почему негативный пример Украины на них никак не действует? А всё очень просто: смещённое сознание в результате десятилетий истеричной русофобской пропаганды. Пропаганда на самом деле — страшная вещь, она способна как исказить сознание, так и расщепить его или вообще закатать в асфальт. То есть и в Минске, и в Киеве людям год за годом, как гвоздь в доску, вдалбливали в голову, что Россия — это плохо.
По методу профессора Павлова вдалбливали. По сути дела, да и у украинцев, и у белорусов моложе определённого возраста этот самый рефлекс вполне себе выработан (ну и пропаганда уже вошла в сознание даже тех, кто занимался её распространением). При этом даже тот факт, что украинские/белорусские предприятия жили за счёт российских заказов, а белорусские/украинские квартиры отапливались дешёвым российским газом, на ситуацию не влияло никак. Общая история и культура — тоже. Россия — это плохо, очень плохо.
Тут я одну неполиткорректную вещь скажу, прямо скажем, антинародную и антидемократическую. На самом деле правят всегда элиты, и происходит это по одной простой причине: большинство людей не любят и не умеют думать, они всего лишь раз за разом воспроизводят то, что им вдолбили в головы. Поэтому если в стране десятилетиями свирепствует антироссийская пропаганда, то особой дружбы с ней не ждите, это нормально. А зачем вы Скрипаля отравили, изверги?
Поэтому реальная жизнь и «правильная идеологическая картинка» и в Белоруссии, и на Украине расходятся весьма серьёзно. Шутка в России появилась такая: «Агрессор, дай денег». Или так: «Сосед, дай поесть, а то мне под твоей дверью нагадить нечем».
То есть с Украиной было в чём-то проще: они вариант некоего общего государства не рассматривали в принципе и тупо требовали грошей за красивые, наглые глаза. А вот белорусы как раз искренне считают, что в рамках некоего мифического Союзного государства им обязаны оплачивать все счета и закрывать все проблемы. То есть подход «прагматичный»: да, мы знаем, что Россия — источник всех бед, но пусть она платит.
Как бы то ни было, могло сработать. При одном условии: РБ должна была при этом была реально входить в состав России. Тогда бы разрыв был принципиально невозможен, а шантаж весьма успешен. Даже ВВП никто бы не позволил «разбрасываться казёнными землями». Но белорусские элиты выбрали самый странный вариант: имея полный политический суверенитет и проводя очевидно антироссийскую политику, постоянно выражать недовольство и угрожать «уходом». Вот при таких раскладах из Москвы должно было рано или поздно раздаться в ответ: ну и уходите… попутного ветра. Теплоход «Союзное государство» был покрашен строго с одной стороны: Россия Минск финансировала и рынок предоставляла. Как уже было сказано: официальный Минск не вложил в этот проект ничего, абсолютно ничего.
А нет, почему: белорусы самым активным (иногда даже слишком) образом эксплуатировали все возможности Союзного государства, объясняя при этом себе и другим, что самой России «очень выгодно» тащить на горбе такую вот группу прозападно настроенных граждан с очень хорошим аппетитом…
Любой шантаж со стороны Белоруссии сегодня полностью неэффективен как раз по той простой причине, что России тут терять практически нечего — и формально, и фактически мы имеем два независимых государства. Любые угрозы по поводу того, что вместо «пророссийского» Лукашенко к власти придут «страшные змагары», упирается в тот простой факт, что в ходе сирийско-украинского конфликта разница между «пророссийским» Лукашенко и натовской Грибаускайте была не так уж и принципиальна. Вообще, сегодня по степени политической «полезности» для Кремля господина Лукашенко вполне можно сравнить с господином Ющенко (помните такого?).
Правда, Ющенко при всей его русофобии открыто Путина и Россию не оскорблял (в отличие от Лукашенко). Но непризнание Ю. Осетии/Абхазии, открытая поддержка киевской хунты и поставки вооружений как ВСУ, так и «сирийской оппозиции», массированная русофобская пропаганда внутри страны… непризнание Крыма как части России. И да, многочисленные презрительные и оскорбительные высказывания в адрес РФ. Судилище над «пророссийскими блогерами» и выдача гражданина России в Азербайджан…
И тут возникает очень неудобный вопрос: а в чём принципиальная разница между «пророссийским Лукашенко» и возможными «антироссийско-змагаровскими» правителями суверенной Беларуси? В чём разница для России? Лукашенко демонстративно дружил с хунтой в момент активной фазы конфликта на Донбассе и немедленно побежал обниматься с Эрдоганом, после того как тот сбил российскую «сушку».
Так в чём для России может быть смысл тратить миллиарды на поддержание его режима и на тёплые квартиры минчан зимой? Змагары точно так же дружили бы с хунтой… хотя могли бы и поцапаться! До 2008-го и даже до 2014 сохранялась иллюзия, что, по крайней мере, Лукашенко «лучше, чем эта прозападная оппозиция». Сегодня это отнюдь не очевидно. Принципиальной разницы уже не наблюдается. «Розовые сопли» под заказ про «окопы и побратимство» на миллиарды долларов явно не тянут.
Господа белорусы, нас так долго пугали змагарами, что мы уже перестали их бояться. В конце концов, не так страшен чёрт, как его малюют: подобный выбор (например, господин Дракохруст во главе Беларуси), безусловно, будет принят как на Западе, так и значительной частью населения РБ, а Россия окончательно сможет уйти в гольный прагматизм в отношениях с Минском. То есть снять с себя вот эти самые миллиардные расходы. В конце концов, господин Дракохруст (какая фамилия!), как и подавляющее число «оппов», человек гораздо более культурный и интеллигентный, чем быв. председатель совхоза из Шкловского района. То есть «другом России» он не станет, но и так откровенно хамить уже не сможет (по природе человек мягкий).
А за деньгами он поедет… в город, знаменитый своими капустами. Что, безусловно, неплохо. Вот, прикидывая вариант, когда РБ в ходе конфликта 2011-2018 гг. возглавляет не человек с фамилией Лукашенко, а человек с фамилией Дракохруст, я думаю, что таких откровенных виражей на поворотах, мы бы не наблюдали (он человек мягкий и осторожный, как и большинство белорусских «оппов»).
Почему мы должны в соседней стране поддерживать одного русофоба в борьбе против других? Смысл? Беда режима Лукашенко как раз в том, что для России нет сегодня особой разницы, как конкретно будет звучать фамилия главы Беларуси. Уже нет. А господин Дракохруст автору интересен тем, что собирался нефть покупать в Литве, а рубль заменить на… талер. Очень бы хотелось на всё это посмотреть (на то, как человек по фамилии Дракохруст покупает на литовской границе нефть в обмен на свеженапечатанные белорусские талеры).
А проблема с Лукашенко ещё и в том, что у нас за четверть века его президентства белорусов стали воспринимать как людей скандальных, склочных и агрессивных. Так вот как раз беда в том, что белорусским национальным характером г-н Лукашенко не обладает. Потому как никакой агрессии/скандальности в этом характере не присутствует изначально. Белорусы — люди мирные. То есть больше всех своим бесконечным политическим цирком Лукашенко достал именно белорусов.
А вообще, вышеозначенный политик правил настолько «великолепно», что сегодня даже вариант полного и окончательного «развода» и прихода к власти в Минске прозападного оппозиционера начинает казаться вполне себе неплохим выходом из ситуации. После Лукашенко любой вариант развития событий начинает казаться интересным.
По факту «планово-убыточной» Беларуси надо было входить в состав РФ, но не областями и районами, а, так сказать, целиком, en masse. Сохраняя, безусловно, определённые органы власти и на очень специально прописанных условиях. Но входить в состав. Иначе никак. Не надо иллюзий: каждый тянет одеяло на себя, и белорусские элиты тут не исключение. Но вот «отстаивать интересы белорусского народа» надо было по образу и подобию народа чеченского, то есть в составе России. Смогла бы Россия в начале нулевых от этого отказаться? При всём желании — нет.
Ну и в чём разница, спросите вы? А разница, как ни странно, принципиальная! Представьте все те обиды и всю ту риторику, которые так любят нам демонстрировать белорусские политики и журналисты, но в рамках России. Картинка меняется, не так ли? Разительно? Ведь если Беларусь — это часть России, то все политические, экономические и идеологические «претензии» приобретают совсем другое звучание?
Они, так сказать, приобретают сверхмощный, бронебойный характер, причём немедленно. Если РБ входит в состав РФ, то все те разговоры про олигархов и социальную справедливость звучали бы совсем иначе. Просто надо уметь «прикидывать» параллельные варианты. И картинка событий выглядит совсем, совсем по-другому.
Про былые «кремлёвские перспективы» главного картофелевода планеты написано предостаточно, не будем на этом останавливаться. Но надо сказать, что Лукашенко (по крайней мере Лукашенко-1994) дураком не был. Отнюдь нет. Как и Лукашенко образца 2000-го года. Вполне очевидная цель сближения с Россией и создания Союзного государства — как раз получение тех самых дотаций из российского бюджета и доступа к российскому рынку.
А как ещё это можно было сделать? Без утраты части суверенитета? Расскажите! РБ образца 2018 года планово-убыточна — это не пропаганда, это печальный и очевидный факт. Точно такая же ситуация имела место быть в 1994 году. То есть эта «страна Лимония» как была нерентабельной в момент прихода господина Лукашенко к власти, так ею и осталась. Но убыточный российский регион означает большие дотации, а убыточная маленькая независимая страна означает «бангладеш» для её граждан.
Мистер Лукашенко подписывал документ о создании Союзного государства не по каким-то там абстрактным причинам любви к России или робкой надежды на кремлёвский престол, всё гораздо проще: ему были нужны деньги, много денег. А оформить подобный трансфер вне рамок одного государства было крайне сложно. Отсюда «Союзное государство», созданное в основном под российские дотации.
В принципе разумный и продуманный ход. Политика, она такая: многие странные вещи заставляет делать добровольно. Тут надо понимать ещё одну вещь: белорусская пропаганда никогда не говорит даже кусочка правды. Сплошная виртуальная реальность. Все эти годы существование белорусского «государства» было очень тесно завязано на российские ресурсы, но это активнейшим образом замалчивалось, отрицалось, забалтывалось. Озвучивались только проблемы, связанные с получением тех самых ресурсов. Поэтому в массовом белорусском сознании сформировалось в значительной мере враждебно-ироничное отношение к России.
То есть важность российского рынка (в том числе трудового) и российских дотаций для «независимой полесской державы» понятна большей части россиян, но абсолютно не ясна белорусам. А потому что у них об этом говорить просто-напросто не принято. В результате образуется своеобразный психологический барьер: люди принципиально не понимают и не хотят понимать очень важные для их существования вещи.
Нравится это или нет белорусам, но по сей день их страна экономически полностью зависит от России. Де-факто, с точки зрения экономики, это очень отсталый и очень дотационный российский регион. Но в массовом белорусском сознании многолетней пропагандой создан сияющий образ независимой, «сувяренной» державы, которой море по колено. Белорусы так уверенно ведут себя в политической области (и так самоубийственно!) именно поэтому: в голове не реальная картина событий и соотношение сил, а завлекательная пропагандистская картинка. По сути, в современной нам Беларуси сегодня идёт активная конкуренция пропагандистских картинок. Не более и не менее.
Согласитесь, абсолютно бесполезно спорить с людьми, активно потребляющими российские ресурсы (и чьё существование без этого потребления принципиально невозможно) и при этом головой живущими в виртуальной еврореальности. Нет, безусловно, сами белорусы считают такую ситуацию временной и когда-нибудь (лет через 500) планируют иметь современную «независимую» от России евроэкономику. Когда-нибудь, уже завтра. Или послезавтра, или к Рождеству.
Понятно, что белорусское руководство владеет ситуацией куда как лучше, именно этим объясняется сегодня столь нервное поведение этого самого белорусского руководства. Так вот, ещё раз: по идее, для создания того самого Союзного государства Россия жертвовала ресурсы (необходимые её собственным гражданам!), Беларусь была бы вынуждена пожертвовать частью суверенитета (теоретически!). Просто РБ жертвовать было больше нечем. И так называемое Союзное государство не состоялось по одной простой причине: Лукашенко не пожелал вложить в него ничего, абсолютно ничего.
То есть умом-то он понимал, что вот такие волшебные трансферты миллиардов долларов просто так не происходят, но де-факто… жертвовать даже небольшой частью суверенитета не пожелал. И значит, Россия должна была платить миллиарды в обмен на что? В обмен на фейк в виде Союзного государства? Существующего исключительно в воспалённой виртуальной реальности? Причём белорусы абсолютно уверены в том, что Союзное государство — это всего-навсего форма взаимоотношений с Россией (поцелуи в обмен на миллиарды). Сама Беларусь существует полностью от него отдельно и независимо. А уж на взаимоотношения РБ с Западом это самое «Союзное государство» вообще не влияет никак.
При попытке открыть карты и выяснить, что это за ерунда, немедленно раздаётся крик, что Россия обязана платить эти деньги, иначе белорусы немедленно уйдут на Запад. Тут засада в чём: уж кого-кого, а современных белорусских «элитариев» на Западе точно не ждут. Ну разве что в Гааге… То есть проблема не просто в Лукашенко, проблема вообще… в целом. Большая проблема. Настоящий разворот к Западу, безусловно, возможен, и это хорошая новость… плохая новость в том, что это будет происходить во многом по украинскому сценарию, включающему массовую «борьбу с коррупцией», «революционное изъятие неправильно оформленной собственности» и… полёты вчерашних руководителей с верхних этажей многоэтажек.
А вы как хотели? Я понимаю, что нынешняя «элита» РБ рассчитывает «договориться». Ну бывшие «регионалы» уже «договорились»… и даже непотопляемый Коломойский. Как показала практика, на Западе не ждали даже Абрамовича. И даже Березовского… А вот ребят «с тяжёлыми погонами» из Беларуси там примут как родных. Собственно говоря, а кто выступит «гарантом» соблюдения договоренностей? Россия? А зачем ей это надо? То есть представим, договоренности «были достигнуты», и власть в РБ поменялась, и «вектор» поменялся окончательно… а потом, а потом начнутся весьма и весьма неприятные сюрпризы буквально для всех «фигурантов», о чём-то там «договорившихся» с сияющим Западом.
Нет, не ЦРУ, ни в коей мере, их начнут «прессовать» пришедшие к власти радикалы. А на все упрёки и вопли о помощи их западные «друзья» будут только улыбаться и разводить руками. Когда-то, когда-то очень давно господин Горбачёв договорился о нерасширении НАТО на восток…
То есть «лечь под Запад» — оно, конечно, возможно теоретически. При этом руководители РБ рассчитывают стать частью западной элиты, а рядовые белорусы очень рассчитывают на европейский уровень жизни. «Обломаться» предстоит и тем, и другим (украинский пример тут в помощь). Кто-то отправится в счастливый полёт к высоким звёздам, а кто-то пойдёт оформлять ипотеку на квартплату…
Ну а тогда, спросите вы, почему негативный пример Украины на них никак не действует? А всё очень просто: смещённое сознание в результате десятилетий истеричной русофобской пропаганды. Пропаганда на самом деле — страшная вещь, она способна как исказить сознание, так и расщепить его или вообще закатать в асфальт. То есть и в Минске, и в Киеве людям год за годом, как гвоздь в доску, вдалбливали в голову, что Россия — это плохо.
По методу профессора Павлова вдалбливали. По сути дела, да и у украинцев, и у белорусов моложе определённого возраста этот самый рефлекс вполне себе выработан (ну и пропаганда уже вошла в сознание даже тех, кто занимался её распространением). При этом даже тот факт, что украинские/белорусские предприятия жили за счёт российских заказов, а белорусские/украинские квартиры отапливались дешёвым российским газом, на ситуацию не влияло никак. Общая история и культура — тоже. Россия — это плохо, очень плохо.
Тут я одну неполиткорректную вещь скажу, прямо скажем, антинародную и антидемократическую. На самом деле правят всегда элиты, и происходит это по одной простой причине: большинство людей не любят и не умеют думать, они всего лишь раз за разом воспроизводят то, что им вдолбили в головы. Поэтому если в стране десятилетиями свирепствует антироссийская пропаганда, то особой дружбы с ней не ждите, это нормально. А зачем вы Скрипаля отравили, изверги?
Поэтому реальная жизнь и «правильная идеологическая картинка» и в Белоруссии, и на Украине расходятся весьма серьёзно. Шутка в России появилась такая: «Агрессор, дай денег». Или так: «Сосед, дай поесть, а то мне под твоей дверью нагадить нечем».
То есть с Украиной было в чём-то проще: они вариант некоего общего государства не рассматривали в принципе и тупо требовали грошей за красивые, наглые глаза. А вот белорусы как раз искренне считают, что в рамках некоего мифического Союзного государства им обязаны оплачивать все счета и закрывать все проблемы. То есть подход «прагматичный»: да, мы знаем, что Россия — источник всех бед, но пусть она платит.
Как бы то ни было, могло сработать. При одном условии: РБ должна была при этом была реально входить в состав России. Тогда бы разрыв был принципиально невозможен, а шантаж весьма успешен. Даже ВВП никто бы не позволил «разбрасываться казёнными землями». Но белорусские элиты выбрали самый странный вариант: имея полный политический суверенитет и проводя очевидно антироссийскую политику, постоянно выражать недовольство и угрожать «уходом». Вот при таких раскладах из Москвы должно было рано или поздно раздаться в ответ: ну и уходите… попутного ветра. Теплоход «Союзное государство» был покрашен строго с одной стороны: Россия Минск финансировала и рынок предоставляла. Как уже было сказано: официальный Минск не вложил в этот проект ничего, абсолютно ничего.
А нет, почему: белорусы самым активным (иногда даже слишком) образом эксплуатировали все возможности Союзного государства, объясняя при этом себе и другим, что самой России «очень выгодно» тащить на горбе такую вот группу прозападно настроенных граждан с очень хорошим аппетитом…
Любой шантаж со стороны Белоруссии сегодня полностью неэффективен как раз по той простой причине, что России тут терять практически нечего — и формально, и фактически мы имеем два независимых государства. Любые угрозы по поводу того, что вместо «пророссийского» Лукашенко к власти придут «страшные змагары», упирается в тот простой факт, что в ходе сирийско-украинского конфликта разница между «пророссийским» Лукашенко и натовской Грибаускайте была не так уж и принципиальна. Вообще, сегодня по степени политической «полезности» для Кремля господина Лукашенко вполне можно сравнить с господином Ющенко (помните такого?).
Правда, Ющенко при всей его русофобии открыто Путина и Россию не оскорблял (в отличие от Лукашенко). Но непризнание Ю. Осетии/Абхазии, открытая поддержка киевской хунты и поставки вооружений как ВСУ, так и «сирийской оппозиции», массированная русофобская пропаганда внутри страны… непризнание Крыма как части России. И да, многочисленные презрительные и оскорбительные высказывания в адрес РФ. Судилище над «пророссийскими блогерами» и выдача гражданина России в Азербайджан…
И тут возникает очень неудобный вопрос: а в чём принципиальная разница между «пророссийским Лукашенко» и возможными «антироссийско-змагаровскими» правителями суверенной Беларуси? В чём разница для России? Лукашенко демонстративно дружил с хунтой в момент активной фазы конфликта на Донбассе и немедленно побежал обниматься с Эрдоганом, после того как тот сбил российскую «сушку».
Так в чём для России может быть смысл тратить миллиарды на поддержание его режима и на тёплые квартиры минчан зимой? Змагары точно так же дружили бы с хунтой… хотя могли бы и поцапаться! До 2008-го и даже до 2014 сохранялась иллюзия, что, по крайней мере, Лукашенко «лучше, чем эта прозападная оппозиция». Сегодня это отнюдь не очевидно. Принципиальной разницы уже не наблюдается. «Розовые сопли» под заказ про «окопы и побратимство» на миллиарды долларов явно не тянут.
Господа белорусы, нас так долго пугали змагарами, что мы уже перестали их бояться. В конце концов, не так страшен чёрт, как его малюют: подобный выбор (например, господин Дракохруст во главе Беларуси), безусловно, будет принят как на Западе, так и значительной частью населения РБ, а Россия окончательно сможет уйти в гольный прагматизм в отношениях с Минском. То есть снять с себя вот эти самые миллиардные расходы. В конце концов, господин Дракохруст (какая фамилия!), как и подавляющее число «оппов», человек гораздо более культурный и интеллигентный, чем быв. председатель совхоза из Шкловского района. То есть «другом России» он не станет, но и так откровенно хамить уже не сможет (по природе человек мягкий).
А за деньгами он поедет… в город, знаменитый своими капустами. Что, безусловно, неплохо. Вот, прикидывая вариант, когда РБ в ходе конфликта 2011-2018 гг. возглавляет не человек с фамилией Лукашенко, а человек с фамилией Дракохруст, я думаю, что таких откровенных виражей на поворотах, мы бы не наблюдали (он человек мягкий и осторожный, как и большинство белорусских «оппов»).
Почему мы должны в соседней стране поддерживать одного русофоба в борьбе против других? Смысл? Беда режима Лукашенко как раз в том, что для России нет сегодня особой разницы, как конкретно будет звучать фамилия главы Беларуси. Уже нет. А господин Дракохруст автору интересен тем, что собирался нефть покупать в Литве, а рубль заменить на… талер. Очень бы хотелось на всё это посмотреть (на то, как человек по фамилии Дракохруст покупает на литовской границе нефть в обмен на свеженапечатанные белорусские талеры).
А проблема с Лукашенко ещё и в том, что у нас за четверть века его президентства белорусов стали воспринимать как людей скандальных, склочных и агрессивных. Так вот как раз беда в том, что белорусским национальным характером г-н Лукашенко не обладает. Потому как никакой агрессии/скандальности в этом характере не присутствует изначально. Белорусы — люди мирные. То есть больше всех своим бесконечным политическим цирком Лукашенко достал именно белорусов.
А вообще, вышеозначенный политик правил настолько «великолепно», что сегодня даже вариант полного и окончательного «развода» и прихода к власти в Минске прозападного оппозиционера начинает казаться вполне себе неплохим выходом из ситуации. После Лукашенко любой вариант развития событий начинает казаться интересным.
- Автор:
- Олег Егоров
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