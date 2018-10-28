Правительство Израиля блокирует предложение Либермана об ударе по ХАМАС
Кабмин Израиля заблокировал предложение главы Минобороны Авигдора Либермана о нанесении масштабного удара по объектам ХАМАС в Газе, наставая на политическом урегулировании ситуации, сообщает NEWSru.co.il.
По словам источников издания, глава Совета по национальной безопасности Меир Бен-Шабат убедил премьер-министра Нетаниягу поддержать эту точку зрения. Кроме того, такой же позиции придерживаются и в самом военном ведомстве, в том числе начальник Генштаба Айзенкот и руководитель Общей службы безопасности Аргаман.
Сам же министр считает переговоры с ХАМАС пустым занятием, которое не приведет к улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. По его словам, руководству ХАМАС нужно не улучшение ситуации, а снятие с сектора режима блокады.
При этом Либерман не предлагает проведение наземной операции либо возобновления оккупации, он хочет всего лишь вернуть ситуацию к той, которая была в Газе до 30 марта, то есть до начала «маршей возвращения», рассказали собеседники.
Он также возражал против ввоза в сектор «катарского топлива», но был вынужден согласиться после письменного распоряжения премьер-министра. 23 октября пресс-служба ЦАХАЛа распространила заявление, что министр обороны разрешил ввоз топлива, опираясь на рекомендации оборонных структур. А за два дня до этого была возобновлена работа КПП «Эрез» и «Керем Шалом».
После ракетных обстрелов, проведенных боевиками с территории сектора Газа в прошедшие выходные, в Минобороны заявили, что атаки были предприняты группировкой «Исламский джихад» по прямому указанию из Тегерана и Дамаска. В общей сложности с вечера пятницы до утра субботы по Израилю было выпущено около 39 ракет, из них не менее семнадцати были сбиты системой ПРО «Железный купол».
В свою очередь ХАМАС, пытаясь продлить мирные переговоры с Израилем, снял с себя ответственность за обстрелы, переложив ее на неподконтрольную ему группировку. Однако ответные удары по Газе всё же последовали. Целями стали до 80 объектов террористов. Среди них цеха по производству оружия и фабрика по изготовлению бетонных плит для укрепления подземных туннелей.
В очередном заявлении ЦАХАЛа говорится, что армия продолжит свою деятельность по предотвращению укрепления позиций Ирана в Сирии и появления современных вооружений у «Хизбаллы», кроме того, военные предпримут все необходимые меры для защиты жителей юга страны, Иудеи и Самарии.
По словам источников издания, глава Совета по национальной безопасности Меир Бен-Шабат убедил премьер-министра Нетаниягу поддержать эту точку зрения. Кроме того, такой же позиции придерживаются и в самом военном ведомстве, в том числе начальник Генштаба Айзенкот и руководитель Общей службы безопасности Аргаман.
Сам же министр считает переговоры с ХАМАС пустым занятием, которое не приведет к улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. По его словам, руководству ХАМАС нужно не улучшение ситуации, а снятие с сектора режима блокады.
При этом Либерман не предлагает проведение наземной операции либо возобновления оккупации, он хочет всего лишь вернуть ситуацию к той, которая была в Газе до 30 марта, то есть до начала «маршей возвращения», рассказали собеседники.
Он также возражал против ввоза в сектор «катарского топлива», но был вынужден согласиться после письменного распоряжения премьер-министра. 23 октября пресс-служба ЦАХАЛа распространила заявление, что министр обороны разрешил ввоз топлива, опираясь на рекомендации оборонных структур. А за два дня до этого была возобновлена работа КПП «Эрез» и «Керем Шалом».
После ракетных обстрелов, проведенных боевиками с территории сектора Газа в прошедшие выходные, в Минобороны заявили, что атаки были предприняты группировкой «Исламский джихад» по прямому указанию из Тегерана и Дамаска. В общей сложности с вечера пятницы до утра субботы по Израилю было выпущено около 39 ракет, из них не менее семнадцати были сбиты системой ПРО «Железный купол».
В свою очередь ХАМАС, пытаясь продлить мирные переговоры с Израилем, снял с себя ответственность за обстрелы, переложив ее на неподконтрольную ему группировку. Однако ответные удары по Газе всё же последовали. Целями стали до 80 объектов террористов. Среди них цеха по производству оружия и фабрика по изготовлению бетонных плит для укрепления подземных туннелей.
В очередном заявлении ЦАХАЛа говорится, что армия продолжит свою деятельность по предотвращению укрепления позиций Ирана в Сирии и появления современных вооружений у «Хизбаллы», кроме того, военные предпримут все необходимые меры для защиты жителей юга страны, Иудеи и Самарии.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com