Сирийская армия атаковала террористов в Южном Идлибе
Сирийская армия отреагировала н отказ джихадистов покинуть буферную зону в Южном Идлибе и на их многочисленные нарушения перемирия ракетным и артиллерийским огнем, сообщает AMN.
Располагая большими силами на севере провинции Хама, сирийская армия, наконец, отреагировала на систематические нарушения боевиками режима прекращения огня, начав обстрел незаконных формирований, расположенных вдоль границы провинции Идлиб, пишет агентство.
Кроме того, в субботу правительственные войска начали мощное наступление на позиции террористов близ города Лахая на севере Хамы.
В свою очередь джихадисты открыли ответный огонь по сирийским войскам к югу от демилитаризованной зоны. Обмен ракетными ударами продолжается до сих пор.
Вместе с тем террористы предприняли масштабную контратаку в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Отрядам ИГ (группировка запрещена в РФ) вновь удалось захватить несколько районов, находившихся под контролем поддерживаемых американцами «демократических сил» (SDF), в том числе территорию близ населенного пункта Аль-Соуз.
Сообщается, что игиловцы в ходе боевых действий уничтожили около 70 курдских бойцов. Более 100 членов SDF получили тяжелые ранения.
Тем самым террористы вновь сорвали планы курдов по захвату города Хаджина, являющегося на сегодняшний день «столицей» ИГ на Ближнем Востоке. В случае его потери под контролем исламистов не останется ни одного большого города в Сирии или Ираке.
Между тем в Стамбуле прошел саммит, посвященный сирийскому урегулированию, в котором приняли участие лидеры четырех стран – России, Турции, Германии и Франции. По итогам встречи Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать «действенную поддержку» сирийской армии в ликвидации террористов в провинции Идлиб, а также обеспечить запуск конституционного комитета в Женеве. На саммите, стороны решили расширить понятие «гуманитарная помощь», включив в него поставку лекарств, медицинского оборудования, восстановление инфраструктуры, водоснабжения, и др.
В США уже оценили эту встречу как стремление Москвы выдавить американцев из региона.
Располагая большими силами на севере провинции Хама, сирийская армия, наконец, отреагировала на систематические нарушения боевиками режима прекращения огня, начав обстрел незаконных формирований, расположенных вдоль границы провинции Идлиб, пишет агентство.
Кроме того, в субботу правительственные войска начали мощное наступление на позиции террористов близ города Лахая на севере Хамы.
В свою очередь джихадисты открыли ответный огонь по сирийским войскам к югу от демилитаризованной зоны. Обмен ракетными ударами продолжается до сих пор.
Вместе с тем террористы предприняли масштабную контратаку в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Отрядам ИГ (группировка запрещена в РФ) вновь удалось захватить несколько районов, находившихся под контролем поддерживаемых американцами «демократических сил» (SDF), в том числе территорию близ населенного пункта Аль-Соуз.
Сообщается, что игиловцы в ходе боевых действий уничтожили около 70 курдских бойцов. Более 100 членов SDF получили тяжелые ранения.
Тем самым террористы вновь сорвали планы курдов по захвату города Хаджина, являющегося на сегодняшний день «столицей» ИГ на Ближнем Востоке. В случае его потери под контролем исламистов не останется ни одного большого города в Сирии или Ираке.
Между тем в Стамбуле прошел саммит, посвященный сирийскому урегулированию, в котором приняли участие лидеры четырех стран – России, Турции, Германии и Франции. По итогам встречи Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать «действенную поддержку» сирийской армии в ликвидации террористов в провинции Идлиб, а также обеспечить запуск конституционного комитета в Женеве. На саммите, стороны решили расширить понятие «гуманитарная помощь», включив в него поставку лекарств, медицинского оборудования, восстановление инфраструктуры, водоснабжения, и др.
В США уже оценили эту встречу как стремление Москвы выдавить американцев из региона.
- Использованы фотографии:
- https://www.almasdarnews.com