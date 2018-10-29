Страсти по ракетам средней дальности

Представитель МИД Андрей Белоусов сказал в ГА ООН, что «США готовят войну, выходя из ДРСМД». Россия, соответственно, «готовится к войне». Обоснование у США стандартное, восходящее к пробирке госсекретаря Колина Пауэлла, якобы Россия «уже пять лет нарушает ДРСМД», доказательствами американцы себя, как всегда, не утруждают.Вообще, это угрожающие заявления, некоторые эксперты даже говорят о приближающемся новом Карибском кризисе, и формально для этого есть основания: Карибский кризис в 1962 году был спровоцирован ракетами средней дальности. Однако не всё так уж плохо, потому что в Белом доме Вашингтона сидит «наш агент» Дональд Трамп! Он делает нам хорошую мину при плохой игре, и мы понимаем, что это за игра.Начавшиеся страсти по ракетам средней и меньшей дальности представляют собой, в общем-то, попытку большого шантажа: США угрожают размещением ракет средней дальности, так сказать, новым шагом в большой игре. И что нам хочет этим сказать шантажист Дональд Трамп?Заметим, что одновременно с театральным, буквально у трапа самолёта, заявлением о выходе США из ДРСМД Трамп посылает в Москву на переговоры своего помощника и отпетого «ястреба» Джона Болтона, что как бы гарантирует его от вежливого обаяния Владимира Путина и обвинений в сговоре. Несмотря на воинственное заявление Трампа, Болтона принимают в Москве очень хорошо, все улыбаются, сам Путин принимает его, шутит об оливках на американском гербе, которых уже не осталось…И Болтон очень доволен, предложил Путину нанести визит в США в 2019 году, после дождичка в четверг. Москва на это промолчала, что-то будет ещё в 2019 году, а вот Болтон не удержался, сказал миру: Трамп переговоров на высшем уровне с Путиным хочет.Цель нашего шантажиста Трампа, видимо, «продать» нам виртуальные ракеты средней дальности, которые нужно ещё произвести и разместить на среднем расстоянии от России, за новые стратегические вооружения России, знаменитые мультяшные ракеты. Владимир Путин продемонстрировал их на видео не так уж и давно, 1 марта этого года во время своей речи в Манеже. Обменять виртуальные ракеты на мультяшные… Вообще, отличный бизнес может получиться, с обеих сторон.Об этой само собой напрашивающейся цели нашего американского шантажиста почему-то мало говорят, но именно этим объясняется выход США из договора по ДРСМД. Никакая доработка ДРСМД не позволит Вашингтону дотянуться до новейших вооружений России. Для этого нужны новые переговоры об ограничении стратегических вооружений, что называется, «с нуля», совершенно другой договор об ОСВ, который можно было бы распространить на новые стратегические вооружения России.И ведь Россия пойдёт на эти переговоры, поэтому Болтона хорошо встретили в Москве. Напомним, что Владимир Путин в своей первомартовской речи как раз требовал от США переговоров по ограничению стратегических вооружений. «С нами не хотят говорить…» И вот, прошло чуть больше полгода, и Трамп очень хочет поговорить. Но «с чистого листа», без договора по ДРСМД, судьбу которого, видимо, разделит и СНВ/ОСВ-3. Видео о новейших вооружениях России были аргументом, чтобы побудить американскую сторону к этим переговорам. Мультяшные эти вооружения, или нет, но они уже сработали.Всем понятно, что американцы не могут «потерять лицо», согласившись на переговоры по инициативе Путина, они должны подать это с позиции силы, поэтому, хотя Болтон прилетел в Москву отменять ДРСМД, все улыбаются.Уже 11 ноября в Париже может состояться короткая встреча Путина и Трампа для снятия напряжённости, хотя, очевидно, безрезультатная. Трамп будет, наверное, много чего обещать, но путинская Москва трамповским слезам вряд ли поверит, тем более что сам Трамп находится под ударом демократов-неоконов, и что с ним, и политикой его будет завтра, никто не знает. Разве что Курт Волкер, эта реинкарнация Джона Маккейна?Известный наш аналитик Сергей Караганов в программе Дмитрия Куликова «Право знать!» поставил интересный вопрос: «А нужен ли России вообще новый договор по ОСВ?» России выгодна «положительная амбивалентность», когда США не будут знать, сколько у неё в кармане гиперзвука и ядерных ракетных двигателей. С другой стороны, и писанные пером договора с Америкой ничего не стоят, о чём свидетельствует слишком много таких договоров, начиная с договора по ПРО.Пойти на переговоры – это ещё не значит договориться, обещать – ещё не значит жениться. Переговоры можно вести ради многих целей, в том числе ради факта самих переговоров, а вот о каких-то средствах взаимного контроля и военных коммуникаций после отмены действительно ведь устаревшего ДРСМД нужно договариваться. Возможно, ещё о чём-то, чего стороны будут стараться не делать по отношению друг к другу.