Штосструппен Второго рейха. Часть 1
Германские штурмовые части уже с момента зарождения по комплектованию, вооружению и специфике боевого применения стали элитой армии. Их появление уже к исходу первого года войны было вызвано быстрым наступлением (к концу 1914 г.) позиционных боевых действий на Западном фронте, и, соответственно, поиском методов выхода из позиционного тупика.
Большинство армейских нововведений германцев второй половины войны преследовали цель увеличить боеспособность частей при максимально возможной экономии человеческих ресурсов. Решить эту задачу пытались, с одной стороны, усилением войск техническими ресурсами, а с другой – созданием специальных частей, в т. ч. штурмовых. Задача штурмовиков – первыми преодолев нейтральную полосу, ворваться в 1-ю линию окопов противника и в ходе рукопашного боя зачистить ее, проделывать проходы для своей пехоты в заграждениях врага и др. Британский документ, характеризуя назначение штурмовых отрядов, подчеркивал что они служат для реализации особо трудных задач наступательного характера – и их вводят в дело лишь там, где надежда на успех обычной пехотной атаки очень мала [Тактические приемы германской армии по опыту боев 1916 г. на Сомме. Сост. развед. отд. брит. Генер. Шт. в янв. 1917г. Перевод развед. отд. штаба Юго-Западного фронта. 1917. С. 31].
А в ходе боевых действий штурмовые части стали ударной силой, оснащенной разнообразным вооружением и укомплектованной профессионалами, способными решать широчайший спектр боевых задач – до инженерных включительно. Сразу оговоримся, что, говоря о штурмовых частях, имеем в виду не только (хотя и преимущественно) собственно батальоны и роты, но и др. части, хоть и не имевшие в наименовании термин «штурмовой», но по выполняемым функциям (главная из них – осуществление или обеспечение прорыва позиционного фронта) к ним близкие. Среди последних – огнеметные части (прежде всего, 3-й гвардейский пионерный батальон, затем полк, хотя существовали и огнеметные подразделения в составе штурмовых батальонов), егерские батальоны (по одному придавались корпусам и решали спецзадачи, причем некоторые были реорганизованы в штурмовые) и горные батальоны.
Возникновение штурмовых частей, структура, вооружение, комплектование и подготовка
С началом военных действий на основе команд разведчиков при штабах полков в ряде последних формируются штурмовые команды – они должны были готовить наступления своих полков, уничтожая проволочные заграждения и аналогичные препятствия. Численность такой команды – в среднем 12 человек [Германская армия. Очерк развития сухопутных сил Германии в течение войны и боевой состав к 1 апреля 1917 г. с исправлениями по 15 июня 1917 года. Изд. Штаба Главнокомандующего армиями Западного фронта. Б. м. 1917. С. 32]. Вооружение – винтовки и гранаты.
германская пехотная цепь в 1914 г.
Непосредственным предшественником штурмовиков стали «чистильщики окопов» - группы чистильщиков появились в пехотных частях. Задача - «зачистка» захваченных позиций противника, тогда как главные силы наступающей пехоты двигались вперед. Вооружались и оснащались они соответственно: гранатами, переносными щитами и карабинами.
Бойцы ранних штурмовых подразделений германской армии – «чистильщики окопов», предшественники собственно штурмовых частей, 1915 г. Хорошо видны армейские шлемы пикхельхаубе без шишака, щиты и связки ручных гранат.
Официально первая штурмовая часть была сформирована на основе приказа Верховного командования от 02. 03. 1915 г. Командование 8-го армейского корпуса получило распоряжение сформировать часть для испытания новых оружия и тактики - в ходе поиска мер по выходу из позиционного тупика. Укомплектовывалась часть саперами – бойцами, знакомыми с принципами осадной войны и имевшими навыки обращения с ручными гранатами. Т. к. главную проблему для атакующих пехотинцев представляли пулеметы, германцы нашли достойное средство борьбы с этим оружием в 37-мм штурмовой пушке Круппа, достаточно легкой, чтоб ее можно было применять в боевых порядках пехоты. Для испытания нового оружие и сформировали первый штурмовой батальон (вначале 2 роты), возглавляемый бывшим офицером 18-го саперного батальона майором Касловым. Батальон получил взвод 37-мм орудий, пулеметную роту (6 пулеметов), минометную команду (4 миномета) и команду огнеметчиков. Помимо новой пушки, батальон получил и другие новинки - каску и бронежилет. После 3-месячной подготовки часть отправили на фронт, где подразделениями распределили между пехотными батальонами 1-й линии. Боевой опыт доказал, что пушка слишком уязвима и неуклюжа. В ходе нескольких боев батальон потерял до 30% состава - прежде всего вследствие отсутствия соответствующей тактики.
штурмовое подразделение германской армии
В августе 1915 г. комбатом стал бывший гвардейский стрелок капитан Pop. Новый командир ввел специальную тактику, применяемую для захвата траншей противника, а место 37-мм пушки заняли русские трофейные трехдюймовки с укороченными стволами. Были изменены униформа и снаряжение. Причем Рор лично сам придумал многие из приспособлений, использовавшихся штурмовиками в бою. Осенью 1915 г. батальон успешно действовал в Вогезах, а в начале февраля 1916 г. переброшен под Верден. 01. 04. 1916 г. батальон по численности наконец-то становится батальоном, а в мае того же года командование приказало всем армиям Западного фронта откомандировать по 2 офицера и 4 унтер-офицера в штурмовой батальон для обучения новым методам боевых действий. 1-й штурмовой батальон стал школой новых методов войны.
23. 10. 1916 г. первый генерал-квартирмейстер Э. Людендорф отдал приказ всем армиям Западного фронта сформировать по штурмовому батальону. Одни батальоны формировались на основе пехотных и егерских частей, другие – саперных. И к началу декабря 1916 г. существовали 16 штурмовых батальонов.
Многие из них были сводными частями штурмового характера, созданные ранее в порядке импровизации и действовавшими в составе дивизий. В том же году появились штатные дивизионные 3-взводные штурмовые роты, включавшие в свой состав офицера и 120 нижних чинов. По одному штурмовые взводы придавались каждому полку. И к ноябрю 1916 г. более 30 германских дивизий имели штурмовые подразделения. Сформировали штурмовые отряды также несколько корпусов, ландверных и военно-морских дивизий. Традиция организационной и тактической самостоятельности, привившаяся в германской армии, устанавливала, что ряд организационных вопросов находились в компетенции командиров корпусов, дивизий и полков. И процесс формирования штурмовых подразделений и частей шел параллельно – снизу и сверху.
боец-штурмовик. Ясно видны карабин, мешки для гранат и сумка для противогаза
Формирование штурмовых групп снизу активно шло с лета 1915 г.
Т. о., уже в середине 1915 г. в ряде германских пехотных полков появляются ударные подразделения - от отделения до роты (названия были самыми разнообразными). Штурмовой батальон Рора стал наиболее известной и первой частью постоянного состава. Синхронное появление штурмовых групп в ряде дивизий проиллюстрировало и эффективность германской военной системы, поощрявшей командирский почин.
боец штурмового батальона Рора в снаряжении, включающем в себя стальной шлем и бронежилет. 1915 г.
Т. о., имелись следующие штурмовые подразделения и части:
А) корпусные и армейские штурмовые батальоны;
Б) дивизионные штурмовые роты. Проявили себя впервые под Верденом. Некоторые из рот включали 4 взвода. Состав роты: 4 офицера, 20 унтер-офицеров и до 225 рядовых, 2 пулемета, 2-3 легких миномета и 3 огнемета. Подчиняясь непосредственно начальнику дивизии, рота придавалась пехотным частям [Германская армия. С. 76].
В) штурмовые взводы пехотных рот. Такой взвод формировался для боя, требующего серьезного напряжения либо при длительном сопротивлении противника. Подразделение – временного характера (первоначально - 10 лучших солдат роты, позднее – 15 - 25). В первом случае взвод поступал в распоряжение командира роты, а во втором случае взвод формировался из специалистов (отборные стрелки, гренадеры и пр.) [О штурмовых частях германской и австро-венгерской армий. По сведениям к сентябрю 1917 года. Сост. Танеев, б.г., б. м., Действующая армия, типография штаба 9-й армии. С. 3]. Бойцов штурмовых отрядов именовали «гренадерами».
группа штурмовиков в бою
Верховное командование первоначально не планировало превращать штурмовые подразделения в штатные единицы частей и соединений. Так, приказ по 7-й армии фиксировал, что штурмовые части - соединения временного характера, и входящие в них люди считаются временно откомандированным от своих частей [Там же. С. 1.]. Перед ними ставилась задача по прорыву фронта противника. Т. е. штурмовые отряды понимались исключительно в качестве частей военного времени, комплектующихся исключительно солдатами действующей армии. Пока штурмовые войска не имели ни истории, ни даже своего приборного цвета.
смотр штурмовой части перед отбытием на передовую
Первые штурмовые подразделения, появившиеся в 1915 - 1916 гг., являлись пехотными подразделениями, усиленными тяжелым вооружением. Лишь после того, как началось создание штурмовых батальонов на армейском уровне, появились унифицированные штатные расписания. Штурмовой батальон 1916 года включал в состав: штаб (10 офицеров, 32 (иногда больше) нижних чина); 4 штурмовые роты (по 4 офицера и 120 нижних чинов); 1 - 2 пулеметные роты (по 4 офицера и 85 нижних чинов, 6 пулеметов; в 1917 г. состав пулеметной роты возрос до 135 бойцов и 12 пулеметов); огнеметный взвод (4 - 8 переносных огнеметов); батарею траншейных орудий (4 - 6 76,2-мм или 37-мм пушек, 80 человек); минометную роту (2 офицера, до 100 нижних чинов, 8 76-мм минометов).
Т. о., численность штурмового батальона - до 1400 солдат и офицеров. Количество пехотных рот батальона могло варьироваться от 1 до 5 (как, например, в батальоне Рора). Численный состав роты также колебался: в батальоне Рора рота насчитывала 200 солдат, тогда как рота 3-го егерского штурмового батальона – 263 человека. По объему тяжелого вооружения штурмбат превосходил пехотный полк. Но качество и количество вооружения варьировались в достаточно широких пределах. Например, в 1917 г. 2-й штурмовой (4-ротный) батальон имел пулеметную роту (6 пулеметов обр. 1908 г.), сводную роту траншейных мортир и гранатометов (4 легких и 4 тяжелых миномета, 2 бомбомета, 8 гранатометов), роту огнеметов (4 легких и 4 тяжелых) и штурмовую батарею (4 57-мм орудия), тогда как 2-ротный 9-й штурмовой батальон имел 24 гранатомета, 9 пулеметов Бергмана обр. 1915 г. и минометную роту [Там же. С. 3.]. В 1918 г. в батальон входят: 2 - 3 пехотные, пулеметная и минометная роты, батарея пехотных орудий и взвод огнеметов [Базаревский А. Мировая война 1914-1918 гг. Кампания 1918 г. во Франции и Бельгии. Т. 1. С. 36.].
Кронпринц инспектирует штурмовой батальон перед генеральным наступлением 1918 г.
В апреле 1917 г. германская армия имела 17 штурмовых батальонов (в августе того же года появляется 18-й). 11 батальонов (1-7 и 14-17) сражались на Западном, и 6 (8 – 13) - на Восточном фронтах. Летом 1917 года [Танеев. Указ. соч. С. 2.] группировка штурмбатов выглядела таким образом:
Западный фронт (армии и их эквиваленты) - штурмовой батальон:
1-я армия - 1-й;
3-я армия - 2-й, 3-й;
4-я армия - 4-й;
5-я армия - 5-й;
6-я армия - 6-й (баварский);
7-я армия - 7-й;
Армейская группа А - 15-й (баварский);
Армейская группа В - 16-й (вюртембергский);
Армейская группа С - 14-й, 17-й.
Русско-румынский фронт (армии и их эквиваленты) - штурмовой батальон:
Южная германская армия - 8-й;
9-я армия - 9-й;
8-я армия - 10-й;
Армейская группа Бернгарди - 11-й;
Армейская группа Войрша - 12-й;
Иные объединения - 13-й.
Помимо этого, еще 2 егерских батальона, превращенные в штурмовые, находились: 2-й егерский – в составе 2-й армии Французского фронта, и 1-й егерский – в составе 10-й армии Русского фронта.
В период с мая по октябрь 1918 г. 3 батальона (9-й, 12-й и 17-й) расформированы.
В 1918 г. штурмовые роты и батальоны распределены при армиях таким образом [Fosten D. S. V., Marrion R. J. The german army 1914-18. London, 1981. Р. 19.]:
Батальон (рота) – Армия:
1-я (рота) - 1-я;
2-й - 3-я;
3-й - 7-я;
4-я (рота) - 4-я;
5-й Рора - 5-я;
6-й Баварский - 6-я;
7-й - 7-я;
8-й - 17-я;
10-й - Восточный фронт;
11-й - 19-я;
12-я (рота) - 7-я;
13-й - Восточный фронт;
14-й - Армейская группа С;
15-й Баварский - Армейская группа А;
16-й - Армейская группа В;
17-й (рота) - 4-я;
18-й (рота) - 18-я.
штурмовая рота. 1918 г.
Часто штурмовые батальоны в виде боевых групп (по численности равнявшихся роте) перебрасывали между армиями и фронтами для усиления пехоты. Так, 21. 03. 1918 г. в первый день операции «Михаэль» 3-й егерский штурмовой батальон разделили на 4 боевые группы: одну (рота, огнеметный взвод и 2 пехотные пушки) придали 79-й резервной дивизии, другую (пехотная и пулеметная роты, огнеметный взвод, 2 пехотных орудия и 2 миномета) придали 50-й резервной дивизии, третью (состав аналогичен второй) придали 18-й дивизии, тогда как четвертая (пехотная рота и 4 миномета) осталась в резерве 2-й армии.
Продолжение следует...
Большинство армейских нововведений германцев второй половины войны преследовали цель увеличить боеспособность частей при максимально возможной экономии человеческих ресурсов. Решить эту задачу пытались, с одной стороны, усилением войск техническими ресурсами, а с другой – созданием специальных частей, в т. ч. штурмовых. Задача штурмовиков – первыми преодолев нейтральную полосу, ворваться в 1-ю линию окопов противника и в ходе рукопашного боя зачистить ее, проделывать проходы для своей пехоты в заграждениях врага и др. Британский документ, характеризуя назначение штурмовых отрядов, подчеркивал что они служат для реализации особо трудных задач наступательного характера – и их вводят в дело лишь там, где надежда на успех обычной пехотной атаки очень мала [Тактические приемы германской армии по опыту боев 1916 г. на Сомме. Сост. развед. отд. брит. Генер. Шт. в янв. 1917г. Перевод развед. отд. штаба Юго-Западного фронта. 1917. С. 31].
А в ходе боевых действий штурмовые части стали ударной силой, оснащенной разнообразным вооружением и укомплектованной профессионалами, способными решать широчайший спектр боевых задач – до инженерных включительно. Сразу оговоримся, что, говоря о штурмовых частях, имеем в виду не только (хотя и преимущественно) собственно батальоны и роты, но и др. части, хоть и не имевшие в наименовании термин «штурмовой», но по выполняемым функциям (главная из них – осуществление или обеспечение прорыва позиционного фронта) к ним близкие. Среди последних – огнеметные части (прежде всего, 3-й гвардейский пионерный батальон, затем полк, хотя существовали и огнеметные подразделения в составе штурмовых батальонов), егерские батальоны (по одному придавались корпусам и решали спецзадачи, причем некоторые были реорганизованы в штурмовые) и горные батальоны.
Возникновение штурмовых частей, структура, вооружение, комплектование и подготовка
С началом военных действий на основе команд разведчиков при штабах полков в ряде последних формируются штурмовые команды – они должны были готовить наступления своих полков, уничтожая проволочные заграждения и аналогичные препятствия. Численность такой команды – в среднем 12 человек [Германская армия. Очерк развития сухопутных сил Германии в течение войны и боевой состав к 1 апреля 1917 г. с исправлениями по 15 июня 1917 года. Изд. Штаба Главнокомандующего армиями Западного фронта. Б. м. 1917. С. 32]. Вооружение – винтовки и гранаты.
германская пехотная цепь в 1914 г.
Непосредственным предшественником штурмовиков стали «чистильщики окопов» - группы чистильщиков появились в пехотных частях. Задача - «зачистка» захваченных позиций противника, тогда как главные силы наступающей пехоты двигались вперед. Вооружались и оснащались они соответственно: гранатами, переносными щитами и карабинами.
Бойцы ранних штурмовых подразделений германской армии – «чистильщики окопов», предшественники собственно штурмовых частей, 1915 г. Хорошо видны армейские шлемы пикхельхаубе без шишака, щиты и связки ручных гранат.
Официально первая штурмовая часть была сформирована на основе приказа Верховного командования от 02. 03. 1915 г. Командование 8-го армейского корпуса получило распоряжение сформировать часть для испытания новых оружия и тактики - в ходе поиска мер по выходу из позиционного тупика. Укомплектовывалась часть саперами – бойцами, знакомыми с принципами осадной войны и имевшими навыки обращения с ручными гранатами. Т. к. главную проблему для атакующих пехотинцев представляли пулеметы, германцы нашли достойное средство борьбы с этим оружием в 37-мм штурмовой пушке Круппа, достаточно легкой, чтоб ее можно было применять в боевых порядках пехоты. Для испытания нового оружие и сформировали первый штурмовой батальон (вначале 2 роты), возглавляемый бывшим офицером 18-го саперного батальона майором Касловым. Батальон получил взвод 37-мм орудий, пулеметную роту (6 пулеметов), минометную команду (4 миномета) и команду огнеметчиков. Помимо новой пушки, батальон получил и другие новинки - каску и бронежилет. После 3-месячной подготовки часть отправили на фронт, где подразделениями распределили между пехотными батальонами 1-й линии. Боевой опыт доказал, что пушка слишком уязвима и неуклюжа. В ходе нескольких боев батальон потерял до 30% состава - прежде всего вследствие отсутствия соответствующей тактики.
штурмовое подразделение германской армии
В августе 1915 г. комбатом стал бывший гвардейский стрелок капитан Pop. Новый командир ввел специальную тактику, применяемую для захвата траншей противника, а место 37-мм пушки заняли русские трофейные трехдюймовки с укороченными стволами. Были изменены униформа и снаряжение. Причем Рор лично сам придумал многие из приспособлений, использовавшихся штурмовиками в бою. Осенью 1915 г. батальон успешно действовал в Вогезах, а в начале февраля 1916 г. переброшен под Верден. 01. 04. 1916 г. батальон по численности наконец-то становится батальоном, а в мае того же года командование приказало всем армиям Западного фронта откомандировать по 2 офицера и 4 унтер-офицера в штурмовой батальон для обучения новым методам боевых действий. 1-й штурмовой батальон стал школой новых методов войны.
23. 10. 1916 г. первый генерал-квартирмейстер Э. Людендорф отдал приказ всем армиям Западного фронта сформировать по штурмовому батальону. Одни батальоны формировались на основе пехотных и егерских частей, другие – саперных. И к началу декабря 1916 г. существовали 16 штурмовых батальонов.
Многие из них были сводными частями штурмового характера, созданные ранее в порядке импровизации и действовавшими в составе дивизий. В том же году появились штатные дивизионные 3-взводные штурмовые роты, включавшие в свой состав офицера и 120 нижних чинов. По одному штурмовые взводы придавались каждому полку. И к ноябрю 1916 г. более 30 германских дивизий имели штурмовые подразделения. Сформировали штурмовые отряды также несколько корпусов, ландверных и военно-морских дивизий. Традиция организационной и тактической самостоятельности, привившаяся в германской армии, устанавливала, что ряд организационных вопросов находились в компетенции командиров корпусов, дивизий и полков. И процесс формирования штурмовых подразделений и частей шел параллельно – снизу и сверху.
боец-штурмовик. Ясно видны карабин, мешки для гранат и сумка для противогаза
Формирование штурмовых групп снизу активно шло с лета 1915 г.
Т. о., уже в середине 1915 г. в ряде германских пехотных полков появляются ударные подразделения - от отделения до роты (названия были самыми разнообразными). Штурмовой батальон Рора стал наиболее известной и первой частью постоянного состава. Синхронное появление штурмовых групп в ряде дивизий проиллюстрировало и эффективность германской военной системы, поощрявшей командирский почин.
боец штурмового батальона Рора в снаряжении, включающем в себя стальной шлем и бронежилет. 1915 г.
Т. о., имелись следующие штурмовые подразделения и части:
А) корпусные и армейские штурмовые батальоны;
Б) дивизионные штурмовые роты. Проявили себя впервые под Верденом. Некоторые из рот включали 4 взвода. Состав роты: 4 офицера, 20 унтер-офицеров и до 225 рядовых, 2 пулемета, 2-3 легких миномета и 3 огнемета. Подчиняясь непосредственно начальнику дивизии, рота придавалась пехотным частям [Германская армия. С. 76].
В) штурмовые взводы пехотных рот. Такой взвод формировался для боя, требующего серьезного напряжения либо при длительном сопротивлении противника. Подразделение – временного характера (первоначально - 10 лучших солдат роты, позднее – 15 - 25). В первом случае взвод поступал в распоряжение командира роты, а во втором случае взвод формировался из специалистов (отборные стрелки, гренадеры и пр.) [О штурмовых частях германской и австро-венгерской армий. По сведениям к сентябрю 1917 года. Сост. Танеев, б.г., б. м., Действующая армия, типография штаба 9-й армии. С. 3]. Бойцов штурмовых отрядов именовали «гренадерами».
группа штурмовиков в бою
Верховное командование первоначально не планировало превращать штурмовые подразделения в штатные единицы частей и соединений. Так, приказ по 7-й армии фиксировал, что штурмовые части - соединения временного характера, и входящие в них люди считаются временно откомандированным от своих частей [Там же. С. 1.]. Перед ними ставилась задача по прорыву фронта противника. Т. е. штурмовые отряды понимались исключительно в качестве частей военного времени, комплектующихся исключительно солдатами действующей армии. Пока штурмовые войска не имели ни истории, ни даже своего приборного цвета.
смотр штурмовой части перед отбытием на передовую
Первые штурмовые подразделения, появившиеся в 1915 - 1916 гг., являлись пехотными подразделениями, усиленными тяжелым вооружением. Лишь после того, как началось создание штурмовых батальонов на армейском уровне, появились унифицированные штатные расписания. Штурмовой батальон 1916 года включал в состав: штаб (10 офицеров, 32 (иногда больше) нижних чина); 4 штурмовые роты (по 4 офицера и 120 нижних чинов); 1 - 2 пулеметные роты (по 4 офицера и 85 нижних чинов, 6 пулеметов; в 1917 г. состав пулеметной роты возрос до 135 бойцов и 12 пулеметов); огнеметный взвод (4 - 8 переносных огнеметов); батарею траншейных орудий (4 - 6 76,2-мм или 37-мм пушек, 80 человек); минометную роту (2 офицера, до 100 нижних чинов, 8 76-мм минометов).
Т. о., численность штурмового батальона - до 1400 солдат и офицеров. Количество пехотных рот батальона могло варьироваться от 1 до 5 (как, например, в батальоне Рора). Численный состав роты также колебался: в батальоне Рора рота насчитывала 200 солдат, тогда как рота 3-го егерского штурмового батальона – 263 человека. По объему тяжелого вооружения штурмбат превосходил пехотный полк. Но качество и количество вооружения варьировались в достаточно широких пределах. Например, в 1917 г. 2-й штурмовой (4-ротный) батальон имел пулеметную роту (6 пулеметов обр. 1908 г.), сводную роту траншейных мортир и гранатометов (4 легких и 4 тяжелых миномета, 2 бомбомета, 8 гранатометов), роту огнеметов (4 легких и 4 тяжелых) и штурмовую батарею (4 57-мм орудия), тогда как 2-ротный 9-й штурмовой батальон имел 24 гранатомета, 9 пулеметов Бергмана обр. 1915 г. и минометную роту [Там же. С. 3.]. В 1918 г. в батальон входят: 2 - 3 пехотные, пулеметная и минометная роты, батарея пехотных орудий и взвод огнеметов [Базаревский А. Мировая война 1914-1918 гг. Кампания 1918 г. во Франции и Бельгии. Т. 1. С. 36.].
Кронпринц инспектирует штурмовой батальон перед генеральным наступлением 1918 г.
В апреле 1917 г. германская армия имела 17 штурмовых батальонов (в августе того же года появляется 18-й). 11 батальонов (1-7 и 14-17) сражались на Западном, и 6 (8 – 13) - на Восточном фронтах. Летом 1917 года [Танеев. Указ. соч. С. 2.] группировка штурмбатов выглядела таким образом:
Западный фронт (армии и их эквиваленты) - штурмовой батальон:
1-я армия - 1-й;
3-я армия - 2-й, 3-й;
4-я армия - 4-й;
5-я армия - 5-й;
6-я армия - 6-й (баварский);
7-я армия - 7-й;
Армейская группа А - 15-й (баварский);
Армейская группа В - 16-й (вюртембергский);
Армейская группа С - 14-й, 17-й.
Русско-румынский фронт (армии и их эквиваленты) - штурмовой батальон:
Южная германская армия - 8-й;
9-я армия - 9-й;
8-я армия - 10-й;
Армейская группа Бернгарди - 11-й;
Армейская группа Войрша - 12-й;
Иные объединения - 13-й.
Помимо этого, еще 2 егерских батальона, превращенные в штурмовые, находились: 2-й егерский – в составе 2-й армии Французского фронта, и 1-й егерский – в составе 10-й армии Русского фронта.
В период с мая по октябрь 1918 г. 3 батальона (9-й, 12-й и 17-й) расформированы.
В 1918 г. штурмовые роты и батальоны распределены при армиях таким образом [Fosten D. S. V., Marrion R. J. The german army 1914-18. London, 1981. Р. 19.]:
Батальон (рота) – Армия:
1-я (рота) - 1-я;
2-й - 3-я;
3-й - 7-я;
4-я (рота) - 4-я;
5-й Рора - 5-я;
6-й Баварский - 6-я;
7-й - 7-я;
8-й - 17-я;
10-й - Восточный фронт;
11-й - 19-я;
12-я (рота) - 7-я;
13-й - Восточный фронт;
14-й - Армейская группа С;
15-й Баварский - Армейская группа А;
16-й - Армейская группа В;
17-й (рота) - 4-я;
18-й (рота) - 18-я.
штурмовая рота. 1918 г.
Часто штурмовые батальоны в виде боевых групп (по численности равнявшихся роте) перебрасывали между армиями и фронтами для усиления пехоты. Так, 21. 03. 1918 г. в первый день операции «Михаэль» 3-й егерский штурмовой батальон разделили на 4 боевые группы: одну (рота, огнеметный взвод и 2 пехотные пушки) придали 79-й резервной дивизии, другую (пехотная и пулеметная роты, огнеметный взвод, 2 пехотных орудия и 2 миномета) придали 50-й резервной дивизии, третью (состав аналогичен второй) придали 18-й дивизии, тогда как четвертая (пехотная рота и 4 миномета) осталась в резерве 2-й армии.
Продолжение следует...
- Автор:
- Олейников Алексей